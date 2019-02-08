Почему белорусы три года подряд достают валюту из заначки?

Вот уже три года белорусы потрошат свои заначки: сдают валюты в обменники больше, чем покупают. Причем суммы покупки и продажи тоже падают. По данным Нацбанка, в январе 2019 года белорусы покупали и продавали меньше наличной валюты, чем в декабре. Сдали в обменники 562,9 млн долларов, или на 3,6% меньше валюты, купили тоже меньше - на 9,4% (или 481,2 млн долларов).

Всего за 2018 год белорусы продали банкам 1,738 млрд долларов. Это на 21% меньше, чем в 2017 году, когда продажа была на уровне 2,2 млрд долларов, и на 27% меньше, чем в 2016 году (2,4 млрд долларов).

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«Населению все меньше нужны дополнительные деньги из своих заначек»

- Последние три года за редкими исключениями (как правило, в декабре, когда люди получают большую зарплату) преобладала чистая продажа валюты, т. е. превышение продажи валюты над ее покупкой. Но постепенно объем чистой продажи снижается, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - В валютном эквиваленте с конца 2014 года средняя зарплата упала в 2 раза - с 600 до 300 долларов в эквиваленте. Чтобы при таком снижении зарплаты не начать в 2 раза меньше есть, люди активно стали использовать свои валютные заначки для поддержания уровня жизни. После того как в 2017 году падение прошло и начался рост доходов, населению все меньше нужно искать дополнительные деньги в своих заначках, уже проще жить с текущих доходах.

Если бы зарплаты и дальше росли такими же темпами, как в 2018 году, население бы стало чистым покупателем валюты. Сейчас же правительство успокаивает нас тем, что 2019 году доходы так сильно расти не будут. Значит, должен сложиться баланс продажи и покупки около нуля.