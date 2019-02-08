2019-02-08T17:05:58+03:00
Спорт
КП Беларусь

Матч c немками еще не начался, а Соболенко уже зажигает

В субботу и воскресенье наши теннисистки сыграют со сборной Германии в Кубке федерации [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко любит повеселиться, когда есть возможность. Фото: tennis.byАрина Соболенко любит повеселиться, когда есть возможность. Фото: tennis.by
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Самый престижный женский командный теннисный турнир вновь в центре нашего внимания. Почти год назад наша сборная уже в первом круге Кубка федерации уступила Германии и затем со Словакией спорила, кому остаться в Мировой группе турнира. Спор выиграли, чтобы в новом сезоне вновь встретиться в четвертьфинале с Германией.

Виктория Азаренко и Арина Соболенко на официальном ужине перед матчем с Германией. Фото: tennis.by

Виктория Азаренко и Арина Соболенко на официальном ужине перед матчем с Германией. Фото: tennis.by

Как и тогда, у нас в обойме все сильнейшие. Даже Виктория Азаренко впервые с 2016 года изъявила желание сыграть за сборную. Но на одиночные встречи ее пока не заявили, рейтинг Виктории только третий: Арина Соболенко (9-я ракетка мира), Александра Саснович (33-я), Виктория Азаренко (48-я), Вера Лапко (60-я). Виктория сыграет в паре с Лидией Морозовой (41-я в парном рейтинге). У немок сильнейшие на данный момент Анжелика Кербер и Юлия Гергес предпочли готовиться к личным турнирам. В их отсутствие на первые роли выйдут Андреа Петкович (68), Татьяна Мария (67), Мона Бартель (81). На бумаге мы фавориты, капитан соперниц Йенс Герлах говорит о том же.

- В прошлом году мы тоже являлись фаворитами, но немецкая команда все-таки показала, на что она способна, - не теряет бдительность Татьяна Пучек. - Я считаю, в этом году у них сильнее состав, чем был в прошлом, поэтому мы однозначно настроены очень серьезно. Я считаю, что шансы где-то 50 на 50. Все же они играют дома, при своей публике, плюс команда очень опытная, все девчонки стоят в сотке. Повторю, мы настраиваемся на серьезную борьбу.

Расписание матчей.

Расписание матчей.

В субботу состоятся два одиночных матча (первый в 15.00). Сначала сыграют Татьяна Мария - Александра Саснович, а потом Андреа Петкович - Арина Соболенко. В воскресенье старт в 13.00 - две одиночки (те же теннисистки поменяются соперницами, но могут быть замены), потом парная встреча Лаура Зигемунд/Анна-Лена Гренефельд - Виктория Азаренко/Лидия Морозова.

В четверг состоялся официальный ужин участниц матча. По традиции девушки предстали в роскошных строгих костюмах.

По традиции девушки предстали в роскошных строгих костюмах. Фото: tennis.by

По традиции девушки предстали в роскошных строгих костюмах. Фото: tennis.by

Судя по фотоотчету, за атмосферу и неформальное общение отвечает Арина Соболенко: она делала селфи, заразительно смеялась, шуточно примеряла очки и демонстрировала завидную растяжку, размахивая ногами - то ли для устрашения соперниц, то ли просто забавы ради. Ведь после тяжелых тренировок важно разгрузить голову.

Арина Соболенко: V for Victory. Фото: tennis.by

Арина Соболенко: V for Victory. Фото: tennis.by

Арина Соболенко та еще актриса. Фото: tennis.by

Арина Соболенко та еще актриса. Фото: tennis.by

Александра Саснович. Фото: tennis.by

Александра Саснович. Фото: tennis.by

Лидия Морозова, Виктория Азаренко и соперницы. Фото: tennis.by

Лидия Морозова, Виктория Азаренко и соперницы. Фото: tennis.by

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