Родителей погибшего младенца нашли через четыре года по анализу ДНК

Труп новорожденного мальчика в свертке нашла дворник в мусорном баке на улице Рагули в Барановичах еще 10 июня 2015 года. Тогда следователи не смогли найти мать, которая выбросила малыша. На нее вышли спустя почти четыре года через отца ребенка.

- Эксперты-генетики при исследовании вещественных доказательств выделили генотипы ребенка и матери, которые были направлены в базу. Их сверили с имеющимися данным, но совпадений не нашли. Тогда (в 2015 году. - Ред.) на причастность к совершенному преступлению были исследованы биологические образцы тысячи женщин из Барановичей и Барановичского района, - рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Раскрыть убийство новорожденного правоохранителями Брестской области помогло расследование другого преступления.

- Сотрудники уголовного розыска расследовали дело о грабеже, в ходе оперативно-розыскных мероприятий отобрали биологические образцы у нескольких мужчин Барановичского региона на причастность к преступление. В том числе и у 47-летнего мужчины, - объясняет Татьяна Коток. - Биологический образец - это буккальный эпителий, который берут ватной палочкой со внутренней стороны щеки. Из этого эпителия выделяется генотип и отправляется в базу.

Поскольку все генетические образцы по нераскрытым преступлениям тоже помещаются в базу, эксперты увидели, что 47-летний мужчина приходится найденному в мусорном баке мальчику отцом. Дальше следователи установили женщину, с которой жил этот мужчина в июне 2015 года.

Она 1981 года рождения, у нее трое детей, биологический материал женщины совпал со следами на вещественных доказательствах, в которые был укутан младенец из мусорного бака.

Сейчас оба родителя задержаны, расследование уголовного дела продолжается.

- Если бы задержали брата или отца этого мужчины, по их генетическому материалу тоже могли бы найти родителей мальчика? - уточнили мы.

- По мужской линии устанавливается и дядя, и дедушка. Если говорить просто и образно, в базе будет написано, что обнаружены родственные связи по мужской линии. В данном конкретном случае при сопоставлении образцов база показала, что этот мужчина отец ребенка.