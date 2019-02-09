В Минске нашли мертвого младенца с удавкой на шее: «Ребенка выбросили то ли с 11-го этажа, то ли с 10-го»

Трагедия произошла в микрорайоне Серебрянка в пятницу, 8 февраля.

- В 11.20 в милицию поступило сообщение о том, что возле дома на проспекте Рокоссовского обнаружен труп ребенка с удавкой на шее, - сообщает ГУВД Мингорисполкома. - Младенцу на вид около двух месяцев. Сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Следственный комитет, по факту обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ («Убийство»). Подробности ЧП пока не разглашаются.

Как узнала «Комсомолка», дом, где произошла трагедия, многоподъездный. По словам жильцов, ребенка выбросили то ли с 11-го этажа, то ли с 10-го.

- Я-то не видела, но мне говорили, что кто-то увидел, что ребенка выбросили, и вызвал милицию. А она (мать ребенка. - Ред.) бежала в халате, наверное, ребенка забирать. А следом мужчина в одних трусах. Но милиция быстрее приехала, чем они одумались, - рассказала «Комсомолке» соседи. - Что произошло, мы не знаем. - Наш сосед, сказал, что ребенку было где-то два месяца.