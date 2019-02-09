Александр Лукашенко: «Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего»

В субботу, 9 февраля в столице прошла традиционная «Минская лыжня» - соревнования по биатлону и лыжным гонкам, в которых участвуют чиновники, спортсмены, студенты, да и вообще любые желающие. В этом году на «Минскую лыжню» записалось более 5 тысяч участников.

Начались соревнования с биатлонной эстафеты 4 х 3 км, в которой участвовали команды президента, Совмина, Мингорисполкома, облисполкомов и других госорганов. Первой к финишу пришла команда президента. Помимо Александра Лукашенко, который завершал гонку, в ней участвовали его сын Николай, личный врач президента Светлана Коношенко и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Президент рассказал о своей подготовке к гонке и о том, пришлось ли менять распорядок дня:

- Это моя обычная жизнь. Я с детства бегаю на лыжах, люблю это. А сейчас я просто обязан это делать, чтобы другие следом бегали. Так что ничего (в распорядке дня. - Ред.) не менял. Да, хоккей в последние две недели отменили, занимались только лыжами. Скажу вам не как президент, а как обычный человек, который бегает с детства: эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, здоровье, работа всех органов и частей тела. На лыжах ни одна мышца не отдыхает. Лыжи – это великое дело, говорю это как футболист и немного хоккеист. И для детей это полезно. Научитесь вы бегать, будут бегать и ваши дети. У меня и младший, и старшие (сыновья. - Ред.) постоянно на лыжах.

В «Минской лыжне – 2019» участвовали и команды журналистов:

- Люди попробовали в первый раз, что такое зима и лыжные соревнования. Президентский пул (журналистов – Ред.) возьму под контроль. Все будут бежать в следующем году на среднем уровне, я вам обещаю, - сказал Александр Лукашенко.

Кстати, второе место в эстафете заняла команда Гродненского облисполкома, третье - команда Совмина.

Президент собрал в своей команде младшего сына, четырёхкратную олимпийскую чемпионку и личного врача.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Домрачева разминается перед стартом своего этапа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Биатлонистка Надежда Скардино бежала за команду Совмина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дарья Домрачева отправляет Николая Лукашенко в гонку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эстафете поучаствовал председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хоккейный тренер Михаил Захаров и Наталья Эйсмонт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На одном этапе со Скардино (в центре) на трассу вышла ещё одна бывшая биатлонистка Людмила Калинчик (крайняя справа).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Личный врач президента Светлана Коношенко (справа) передаёт эстафету Дарье Домрачевой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда - Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Дарья Домрачева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент бежал на заключительном этапе эстафеты.Фото: Павел МАРТИНЧИК