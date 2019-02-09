Александр Лукашенко: «Сказал Домрачевой и Скардино, что им надо возвращаться в биатлон»

Сегодня в столице проходят зимние соревнования «Минской лыжне». Первое место в биатлонной эстафете заняла команда Александра Лукашенко, в которую помимо главы государства вошли его сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. А после соревнований Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Осенью прошлого года глава государства критиковал белорусских производителей лыж. Сейчас у него спросили, реально ли отечественным предприятиям по качеству инвентаря сравняться с импортными аналогами.

- Хорошо, что вы не упрекнули меня в том, что бегаю на лыжах Rossignol (французская фирма – Ред.), это у французов одолжил, - сказал Александр Лукашенко. - Я обещаю, что у нас будут хорошие лыжи. Конечно, для такого уровня спортсменок, как Даша Домрачева, Надя Скардино мы будем выбирать из сотен пар ведущих лыжных фирм одни. Не думайте, что Домрачева бежит на абы каких. Из тысячи пар она выбрала одну.

Президент рассказал, как ему делали лыжи:

- Летом я попросил, чтобы Fischer (немецкая фирма – Ред.) под меня, под мой вес сделал лыжи, все-таки я человек массивный. Они мне сделали. Потом их дочерняя фирма сказала, мол, тоже хотим президенту подарить. Они сделали десяток лыж, я отдал их специалистам на этап Кубка мира: побегайте, выберете мне лыжи. Из десяти пар выбрали только одну, и сказали, что это еще не самые хорошие. Это лыжи, чтобы просто пакоўзацца, як кажуць у нас, но не для бега на результат. Но и я, когда бегаю не на результат, чувствую, когда лыжи хорошие, а когда нет. Вот сегодня вышел на этих «фишерах», а они не едут. Лыжи не так просто создать и дотянуться до самой верхотуры, я такую задачу перед специалистами не ставлю. Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Даша и Надя, найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулеметы, и гранатометы, что угодно, лишь бегали и не позорили страну. Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого еще не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно.

Своими немецкими лыжами президент остался не очень доволен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«МНЕ ПЕРЕДАЛИ ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ «МАРКО» - ОТЛИЧНЫЕ»

Глава государства похвалил лыжные ботинки:

- А лыжи мы сделаем, чтобы и наши девчонки, и журналисты могли бегать, это вопрос времени. К следующей зиме будем иметь хорошие лыжи. Ботинки и палки уже сделали. Мне передали ботинки «Марко» - отличные. Первые я забраковал, а вторые – держат хорошо, молодцы. Лыжи для начинающих есть, надо сделать средние и чуть выше среднего уровня, чтобы подготовить спортсменов. Пока закупили недорогие лыжи – 13 тысяч пар, обеспечили всех. Но беда в том, что я заставляю главу Администрации президента Наталью Ивановну Кочанову, а она заставляет весь народ, особенно школы, бегать на трассе. Разве это нормально? Дай лыжи, скажи, что это хорошо, а потом еще тащи за руку на трассу?! Что за родители? Детей надо воспитывать в этом плане, они же меньше болеть будут. Поэтому устроим соревнования в школах, вузах, спросим с директоров, ректоров. В советское время упаси господь, если не выполнишь программу по лыжам. Помню, как мне со школы домой дали лыжи, потому что я умел на них бегать. Так я эти лыжи нес три километра, был рад. А у нас какие возможности сейчас! Обленились! Надо вытащить на трассу!

В качестве примера Александр Лукашенко привел вторую гонку на «Минской лыжне – 2019». На 1,5 км с одним огневым рубежом бежали «Восходящие звезды» - 20 женщин из числа начинающих. Например, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, проректор по воспитательной работе БГУКИ Дарья Кожемяко, сотрудницы различных предприятий.

- Вот пример второго забега, предложил такой провести для первого года, мы их «чайниками» называем. Бежал кто как мог. Но это первый год. Скажите им, что они больше не будут заниматься лыжами, они обидятся. Надо попробовать один раз стать на лыжи, и потом уже не оттащишь, - сказал президент.

В команде с президентом бежала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«ПОЗВАЛИ ЛЮДЕЙ, НАКОРМИЛИ, НАПОИЛИ, СПАТЬ УЛОЖИЛИ»

Недавно в Беларуси прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, впереди первенство континента по биатлону, II Европейские игры, многие старты. У Александра Лукашенко спросили, приносит ли дивиденды ставка государства на спорт.

- Она приносит даже не соразмерные дивиденды, а чрезмерные, - ответил глава государства. - Не буду говорить, кто к нам приезжает, понятно, что это окупается. Самое главное, что люди приехали в Беларусь. Кто раньше знал про этот отвалившийся когда-то кусок империи? А тут люди посмотрели и ахнули. И это зимой. А когда увидят наш Минск, нашу природу в еще лучшее время, они трижды ахнут. Это дорогого стоит. За имидж страны, за пиар платят сотни миллионов долларов. А мы ничего не платим. Позвали людей, накормили, напоили, спать уложили. Если кто-то перепил немножко, домой отвезли, никого не гнобим, по-человечески относимся. Они в сторонку отходят и думают: а нам говорили, что тут диктатура. Так же говорят? Все это переоценить нельзя. Дело не в копейках, которые мы затратим. Кто-то вернет, кто-то не вернет. Хотя и это важно. В убытках мы никогда не были. Особенно в плане Европейских игр. А еще ведь в Минске будет легкоатлетический матч Европа – США. Я мечтал об этом, и говорил об этом руководителю Международной федерации легкой атлетики. Это будет праздник не меньше, чем Европейские игры. То, что к нам едут люди, восхищаются нашей страной - это инвестиции, фундамент.