«Выходзьце, вы што, айцішнікі?». Лявон Вольский на секретном концерте объяснил, о чем его «Русская песня»

Встреча в минском кафе «Грай» проходила в формате открытого микрофона – «як у лепшыя перабудовачныя часы», пошутил Вольский. Впрочем, публика с удовольствием задавала «сакраментальныя пытанні» и без микрофона – словом, чувствовала себя, как дома. Даже свет был скорее уютный, абажурный, чем концертный.

«Інтымненька паіграем, як на кухні», - сказал Вольский и, как нередко бывает, начал с песни «Зямля» конца 1980-х - времен группы «Мроя». Потом вспомнил несколькими номерами проекты «Я нарадзіўся тут» и «Народны альбом», номера N.R.M. и своего нынешнего проекта Volski вплоть до двух песен с «Гравітацыі».

Когда попросили что-нибудь из 90-х, Вольский сыграл «Худсавет» с альбома «Тры чарапахі». Кстати, самих «…Чарапах» в программе не оказалось. Вначале Вольский пошутил, что в случае народного возмущения, конечно, не откажется и сыграет песню. Но все сложилось так тепло и приятно, что о суперхите просто, кажется, позабыли.

Вольский выступил с полноформатным концертом более чем на полтора часа.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Правда, некоторые песни, о которых просила публика, Вольский не пел. В случае с одними ссылался на то, что в акустическом варианте они не впечатляют, о других вспоминал, что это песня кого-то из музыкантов N.R.M., с которыми Лявон уже 9 лет не поддерживает отношений.

Вопросы певцу задавали разные. Вспомнили песню «Дай мне нагоду» с «Псіхасаматыкі». Оказалась, что в строке «Вільня чакае, Варшава чакае, і толькі Чыкага, толькі Чыкага» американский город возник только ради красного словца – как хорошая рифма:

- Бывае, ты не разумееш, што і адкуль прыходзіць. Нешта табой кіруе, і ты пішаш. Так я з’явілася і небезвядомая песня «Тры чарапахі». Толькі праз тры гады зразумеў, пра што яна.

На одни вопросы публики Лявон отшучивался, а на другие отвечал всерьез.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Рассказал Лявон, что нередко записывает пришедшие строки на планшете, а музыкальные идеи фиксирует на диктофон. Но больше всего любит автоматический карандаш со стиркой, чтобы легко убирать написанное.

Пару вопросов прозвучало от коллег. Игорь Ворошкевич из «Крамы» сказал, что хотел бы послушать песню «Зондэр-каманда» из времен «Мроі». Лявон заметил, что вряд ли, на что Ворошкевич парировал: «Ну, я ж спяваю «Слуцкую браму»!» А Олег Хоменко из «Палаца» поинтересовался, как работается со скандинавскими музыкантами.

- На рэпетыцыях яны нейкія нястомныя, - отметил Вольский. - Могуць граць па 7-8 гадзінаў запар. У нас звычайна ўжо на другой – трэцяй гадзіне чалавек ламаецца, у яго ёсць іншыя справы, праекты, сям’я. А там перапынак на абед, пасля якога мы яшчэ 5 гадзінаў мусім рэпетаваць. Гэта розніца падыходаў. Нарвежскія музыканты вельмі аддадзеныя справе і думаюць пра вынік.

Вольский заметил, что обладателям лотов краудфандинга, которым артист обещал нарисовать графичесую или живописную работу, он старался делать абстракции. Да и выступал он на фоне репродукций абстракций Казимира Малевича.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Певец рассказал, что изначально никакой трилогии, в которую сложились альбомы «Грамадазнаўства», «Псіхасаматыка» и «Гравітацыя», не задумывалось.

- «Грамадазнаўства» - гэта быў выхад са змроку, з нейкай паузы. Там я выказаў свае погляды на грамадства. Пасля прадзюсар усіх гэтых альбомаў Снорэ Бэргеруд сказаў, што другі альбом мусіць быць падвоены: напалову - лірычны, напалову - цяжкі. Канцэпцыю гэтага альбома, гісторыя чалавечага жыцця, я прыдумаў сам. Праўда наш піяр-менеджар доўга не дазваляў нам раскрыць карты адносна гэтай канцэпцыі, і калі мы давалі сінглы і кліпы, на некаторыя людзі рэагавалі не вельмі добра. Але калі тыя ж песні стаяць у альбоме, як цаглінкі ў муры, яны вельмі добра адыгрываюць сваю ролю ў храналогіі жыцця ад нараджэння да скону.

Рассказал Вольский и о том, как ему далась «Русская песня» - первое произведение, исполненное на русском языке за 30 с лишним лет.

- Складана было. Я не вельмі ўмею па-руску спяваць, але так было патрэбна для выніку – гэта цэнтральная песня. Калі хто не зразумеў, герой «Русской песни» прайшоў праз максімалізм, першае каханне і бунтарствы, і тут раптам кажа, ай, мне нічога не трэба – хай будзе тое, што ёсць у тэлевізары. Наогул жа, адносна працы, мне падабаецца, калі песня атрымліваецца з першага дубля, што не падабаецца прадзюсару. Але ён смяецца: калі Лявон не запіша з трох дубляў, то будзе казаць, маўляў, нічога не атрымліваецца.

Чтобы спеть любимые хиты, Вольскому понадобились гитара и губная гармошка.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Несколько раз Вольского просили сыграть песни о войне. Эта тема звучала и в «Край ты мой, край…» с «Народнага альбома», и под конец выступления в «На вайне» из предыдущего альбома «Псіхасаматыка». Оказалось, что последнюю вещь Лявон изначально написал по-немецки (он как раз посещал тогда языковые курсы), а затем подшлифованный его другом, немецким журналистом Инго Петцом текст перевел на белорусский. И хоть поначалу артист уверял, что забыл немецкий вариант напрочь, вдруг выдал припев в оригинале.

- Гэта сапраўдны цуд! – воскликнул Лявон.

А вот сказать, считает ли он, что теперь стоит готовиться к войне, отказался:

- Часта тое, што кажу, так і бывае.

На заказанную залом песню «Марскі чалавек» Лявон собрал пятерых молодых людей, чтобы на пройгрыше «петь носом» – как группа «Любэ» или казачий хор. А пока команда набиралась, уговаривал зрителей, наверное, вспомнив недавнюю встречу с о Светланой Алексиевич в IT-компании, где журналистам предлагалось утвердить текст:

- Выходзьце, выходзьце. Чаго вы саромеецеся? Вы што, айцішнікі?

Потрудиться артисту пришлось и во время раздачи автографов и на фотосессии.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

О дальнейших творческих планах артист не распространялся («калі кажу, усё не атрымліваецца, альбо праз тры гады прыходзіць»), но ответил на один из вопросов, что 25 марта пока готов выступить в Варшаве. Напомним, в прошлом году власти разрешили 25 марта большой праздник к 100-летию провозглашения БНР в Минске, и, конечно, там ждали Лявона Вольского. Но у него на этот день за полгода был запланирован концерт в Белостоке. Эта ситуация перессорила многих поклонников артиста и общественных деятелей, часть из которых была уверена, что артист ради минского выступления обязан отменить свои прежние договоренности. Однако Лявон и его команда организовали накануне дневной аншлаговый концерт, а затем выехали в Белосток.

Не расстраивается Вольский от того, что некому подхватить флаг за его поколением в музыке. Он философски предлагает принять жизнь такой, какая она есть. А еще, как всегда самоироничный, Лявон после очередного спича в ответ на предложение из зала петь дальше заметил:

- Я вас зразумеў, cтэндап-комік з мяне так сабе, але дзякуй за ацэнку маіх вакальных дадзеных.

В полной мере оценить обе ипостаси можно будет на концерте Вольского с полным бэндом в Prime Hall 2 марта.