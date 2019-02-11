2019-02-11T12:35:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Двух мальчиков из школы №2 в Столбцах сейчас оперируют

Вадима М., который их порезал, задержали
Ольга ИВАШЕНКО
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Двое мальчиков 2003 года рождения находятся сейчас в операционной.Двое мальчиков 2003 года рождения находятся сейчас в операционной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Главврач больницы с сегодняшнего дня на больничном. Двое мальчиков 2003 года рождения находятся сейчас (10.30 11 февраля. - Ред.) в операционной. У обоих - ножевые ранения различной степени тяжести. Говорить что-то об их состоянии пока рано, - сказали нам в приемном отделении Столбцовской центральной районной больницы, куда мы позвонили, чтобы узнать что-либо о состоянии раненых детей.

Фото: twitter.com/mvd_by

Фото: twitter.com/mvd_by

Напомним, все произошло в Столбцовской средней школе №2 в понедельник, 11 февраля, в 8.05 утра. По предварительным данным, один из учеников напал с ножом на учительницу и учеников. Учительница 50 лет и один из учеников погибли, двое детей с ранениями в реанимации. Нападавший задержан.

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