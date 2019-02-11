Весеннее бизнес-пробуждение: в Минске пройдет масштабная конференция с топовыми бизнес-гуру

«Бизнес-Пробуждение 3.0» - это мощная площадка для полезных знакомств, поиска новых деловых контактов, инвесторов и партнеров - «Чижовка-Арена» соберет 5000+ участников из Беларуси и стран ближнего зарубежья.

На конференцию приглашают собственников малого, среднего и крупного бизнеса, владельцев стартапов, специалистов в любых сферах, студентов старших курсов, которые мечтают открыть собственное дело, но не знают, с чего начать. 9 часов полезных бизнес-практик и контента без воды помогут сделать правильные шаги к развитию собственной компании или карьерному росту, снизить риски, избежать критических ошибок и их последствий.

«Мы хотим объединить людей, которые понимают важность непрерывного обучения и развития, дать им эффективные стратегии и инструменты для роста над собой и вывода их проектов на качественно новый уровень. Такие мероприятия помогают сформировать мощную экосистему для полезных знакомств, а также для увеличения количества успешных и счастливых людей в нашей стране. Мы верим, что такие люди - мощная опора для очередного витка развития нашей страны», - рассказывают организаторы «Бизнес-Пробуждения 3.0».

Программа и спикеры

Программа конференции включает информацию по пяти темам, важным для развития любого бизнеса и выхода на новый уровень дохода. Спикеры расскажут о том, как систематизировать бизнес, выстраивать бизнес-процессы, формировать команды и управлять большим количеством людей, работать с партнерами, выбирать сотрудников для реализации стратегий, находить свою мотивацию и источники вдохновения.

На конференции выступят пять спикеров:

- Ирина Хакамада («Рестарт») - одна из самых эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, политик XXI века в числе 100 известных женщин мира по версии журнала Time;

- Евгений Черняк (ответит на вопросы из зала) входит в ТОП-20 самых богатых людей Украины, автор наиболее популярного образовательного YouTube-канала для бизнесменов Big Money (250 000+ подписчиков), глава холдинга Global Spirits, построил все бизнесы с нуля, не используя бюджетные деньги и политические силы;

- Алекс Яновский («Масштабирование бизнеса») - инвестор и совладелец сети «Суши Мастер», мультимиллионер, бизнес-практик, основатель двух ведущих русскоязычных бизнес-школ мира;

- Кирилл Куницкий («Как сделать команду движущей силой развития компании») - серийный предприниматель, эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд, основатель международной Школы системного бизнеса «Бизнес-конструктор»;

- Секретный спикер - главная интрига «Бизнес-Пробуждения 3.0», информацию о нем организаторы держат в строгом секрете.

Билеты

Доступны билеты класса «Эконом», «Стандарт», «Бизнес», VIP и «Премиум». Для VIP и премиум-участников предусмотрен ряд бонусов: отдельная стойка для быстрой регистрации, места возле сцены, серия бизнес-завтраков для получения новых связей, обед и кофе-брейки в отдельной Lounge-зоне. Участники с билетами «Премиум» получают возможность пообщаться со спикерами в неформальной обстановке во время Afterparty, которая пройдет в одном из заведений Минска.

Как получить скидку

Организаторы предлагают угадать Секретного спикера, отправив заявку на сайте bp2019.by

За правильный ответ участник получает скидку 20% или бонус на выбор.

При покупке от 3 билетов действуют скидки от 5 до 15%.

При раннем бронировании билетов участники получают возможность занять лучшие центральные места в зале.

Подробную информацию о конференции и спикерах можно узнать на сайте bp2019.by

Об организаторах

Организаторы конференции - бизнес-партнеры и основатели образовательного агентства LIFT Антон Короткий, Денис Семеняко и Михаил Мысник. За 2018 год команда организовала две крупные конференции - «Бизнес-Пробуждения 1.0» и «Бизнес-Пробуждения 2.0» с участием Ирины Хакамады, Дмитрия Портнягина, Оскара Хартманна, Михаила Дашкиева, а также несколько практикумов для собственников бизнеса Кирилла Куницкого, Михаила Гребенюка и Андрея Онистрата.

Партнерский материал.