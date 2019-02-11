Очевидцы школьной резни в Столбцах: «Вадим, улыбаясь, подошел к Саше и начал рубить его ножом»

- Первым у нас был урок географии в кабинете №307, - рассказывает 11-классник Слава (имя школьника изменено из соображений безопасности. - Ред.). - Параллельный класс, 11 «А», сидел в кабинете №309, там и произошло нападение.

Напомним, утром 11 февраля в 8.05 стало известно, что в школе №2 города Столбцы случилась трагедия. Старшеклассник с ножом напал на учительницу и учеников. От полученных ранений женщина и один школьник погибли. Еще двое в больнице.

Трагедия произошла утром 11 февраля в школе №2 Столбцов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Вадим, который напал, учится в 10-м классе. Мои одноклассники опаздывали на урок и говорили, что по дороге в школу видели его, - рассказывает Слава. - Вадим выходил через черный вход им навстречу. Где-то в 8.07 мы услышали в коридоре какие-то крики. Но не обратили на них внимания. Думали, что кто-то шутит или просто кричит. Мало ли… А еще через несколько минут к нам в класс зашла классная руководитель. Она была в слезах, сказала: «Ребята, спокойно, в соседнем классе произошло нападение». Пыталась нас успокоить и повторяла: «Хорошо, что вы целы».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фото: Оксана МАНЧУК / БелТА

Нападение в школе Столбцов: комментарий замдиректора.Микита НЕДАВЕРКОВ

«Когда он убил Сашу, выбежал из класса со смехом»

- Я знаю мальчика из 11 «А» класса, где все произошло. Он был в этом кабинете, все происходило у него на глазах. Он рассказывал, что Вадим зашел в кабинет с ножом и сразу стал улыбаться. Никто не подумал, что через секунду он начнет убивать. Но у него были красные глаза. Об этом потом все говорили… Рассказывают, что он сразу пошел к Саше, который сидел в конце кабинета. Он ударил его много раз. А потом со смехом убежал.

Учительница и один школьник убиты. Еще двое мальчиков в больнице. Фото: Оксана МАНЧУК / БелТА

- Учительница, которая погибла, находилась в этом же кабинете?

- Нет, учительница была в другом классе. Когда Вадим напал на Сашу, его одноклассники в ужасе побежали в соседний кабинет, чтобы позвать на помощь. Но, говорят, там на полу в луже крови лежала учительница. Это наша Пархимович Марина Михайловна.

Погибшая учительница Марина Пархимович. Фото: vk.com / СШ№2 г.СтОлБцЫ

- После произошедшего вас сразу эвакуировали из школы?

- Нет, нам не разрешали выходить. В кабинете сидели до 9 часов. Потом оставили тех, кого можно было опросить. А остальных отпустили по заявлению родителей. Открывали школьную калитку и отпускали по одному человеку к родителям.

- Вадима уже задержали.

- Да, говорят, что его нашли в подъезде трехэтажки. Жильцы сообщили в милицию и сказали, что в подъезде сидит мальчик с ножом и без куртки. Мы все в шоке.

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