Ученики об убитой в Столбцах учительнице: Очень хорошая и добрая, учитель от Бога!

Трагедия произошла утром 11 февраля в школе №2 Столбцов. Ученик Вадим М. напал с ножом на учительницу и школьников. Женщина и один ученик погибли. Двое – в больнцие.

Убитая учительница – Марина Михайловна Пархимович. Она преподавала обществоведение и историю в средней школе №2 города Столбцы.

Трагедия произошла утром 11 февраля в школе №2 Столбцов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Очень хорошая и добрая, учитель от Бога! Мария Михайловна вела у нас с 5 класса и у нас всегда было взаимопонимание, уважение и никаких конфликтов. И она, и ее муж очень хорошие люди, - отзываются о ней бывшие ученики. - Это настоящая трагедия, мы все в шоке.

Убитая учительница – Марина Михайловна Пархимович. Фото: vk.com / СШ№2 г.СтОлБцЫ

Нападение в школе Столбцов: комментарий замдиректора.Микита НЕДАВЕРКОВ

Девятиклассник этой школы рассказывает:

- Я учусь в девятом классе, а Вадим - в десятом. Он из хорошей семьи, у него сестричка учится в пятом классе здесь же. Нормальный мальчик был, неплохо учился. А в 10 классе начал учиться хуже, выпивал, курил...Многие это знали. Никто не понимает мотив, мы в шоке.

И вспоминает о самом ЧП:

- Когда сегодня он ударил учительницу ножом, несколько парней пытались ей помочь. Теперь двое из тех, кто попытался помочь, в реанимации. Потом все в панике выбегали из класса. Учительница из соседнего кабинета услышала шум и вышла, и Вадим побежал на нее. Эту учительницу спас другой мальчик, который увидел Вадима с ножом. Он крикнул: «Закройте дверь!» И нож попал в дверь. А так бы еще одной учительницу убил. Потом он забежал в другой кабинет, где вел урок завуч. Он подбежал к одному из учеников и сразу всадил ему в шею нож. Не знаю, почему он выбрал именно его...Потом он выбежал и его выехали искать...

Из окна школы №2 в Столбцах. Фото предоставлено очевидцем.

У погибшей учительницы остались взрослые сын и дочь. Ей было 53 года.

Напомним, сегодня в 8-05 один из учеников 2003 убил учетельницу ударом ножа в шею, а также зарезал ученика школы. Еще двое несовершеннолетних в больнице с ранениями. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета Иван Носкович.

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