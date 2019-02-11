«Мальчик тихий, проблем с ним никогда не было»: учителя о 10-класснике, который убил учительницу и школьника

В обед 11 февраля школа №2 в Столбцах, в которой произошла трагедия, все еще оцеплена. У школьной калитки стоят родители детей, которые до сих пор находятся в кабинетах.

- Мы не можем отойти от шока и все новости сейчас сами узнаем из интернета. Такое ощущение, что журналисты знают больше нас. Всю информацию по крупицам узнаем еще от педагогов, которые периодически к нам выходят, чтобы сказать, как дети. Их выпускают по одному. Нам остается только ждать новостей, - говорят родители. Все немногословны. Признаются: «Сейчас каждый из нас представил себя на месте родителей Саши, который умер». Машина родителей убитого мальчика стоит возле школы…

Трагедия произошла утром 11 февраля в школе №2 Столбцов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мой сын тоже там, он из 11 «А», - рассказывает Сергей. - Жду, пока его отпустят. Их опрашивают следователи. Телефоны сказали отключить. Он позвонил мне, как только это все произошло. Сказал: «Папа, в моем классе зарезали человека - Сашу». Сын был в шоковом состоянии, сказал, что Вадим ударил Сашу ножом в спину и шею… Я знаю родителей погибшего мальчика. Кошмар…

Мужчина опускает глаза и отходит в сторону. Сложно говорить.

Напомним, трагедия произошла в 8.05 11 февраля. 10-классник Вадим убил учительницу истории, одного ученика и ранил двоих.

На месте ЧП работают сотрудники милиции.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Мальчик тихий, спокойный, проблем с ним никогда не было»

К родителям вышла заместитель директора школы Старовойтова Людмила Георгиевна:

- Не волнуйтесь. Я от ваших детей не отойду.

- В каком состоянии дети?

- С ними все нормально. Никто не плачет. Сейчас с ними работают следователи и психологи - школьные и из больницы. Много психологов. Нормальная обстановка. Дети просят передать родителям, что с ними все нормально. Просят не стоять на улице, не мерзнуть.

К родителям вышла заместитель директора школы Старовойтова Людмила ГеоргиевнаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Что вы можете сказать о Вадиме, который напал на учителя и детей?

- Мальчик тихий, спокойный, проблем с ним никогда не было. Школу не пропускал. Хорошо учился.

- Может, был геймером?

- Нет, думаю, что это так. И почему такое могло произойти, я тоже не знаю.

Педагог едва сдерживает слезы и буквально пару слов говорит по погибшей коллеге-педагоге.

- Она была очень хорошим человеком и профессионалом с большой буквы. Подготовила много олимпиадников. Мы не можем поверить в то, что такое произошло.

Нападение в школе Столбцов: комментарий замдиректора.Микита НЕДАВЕРКОВ

Прокомментировать ситуацию вышел и представитель Следственного комитета.

- Следственная группа продолжает следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК и находится на личном контроле председателя СК, - прокомментировал Кабакович. - В районе 7.40 мальчик пришел в школу, поставил рюкзак и через 10 минут, выйдя из класса, нанес ножевое ранение учительнице 1968 года рождения, за учительницу попытались заступиться двое школьников, которым он также нанес ножевые ранения. Сейчас они в больнице, их жизни ничего не угрожает. Учительница скончалась на месте. На некоторое время он вышел из класса, зашел в соседний класс и также нанес ножевое ранение ученику 11-го класса 2001 года рождения. От полученных травм он тоже скончался на месте. Работа следственно-оперативной группы на месте продолжается. Назначен комплекс экспертных исследований. Юноша 2003 года рождения, подозреваемый задержан. С ним работают следователи.

Мы подъехали на улицу, где живет Вадим. Окна в скромном доме с блочной пристройкой плотно зашторены. Родители ни с кем не общается. С ними работают следователи. Почти все соседи, к которым мы достучались, комментировать ситуацию отказывается.

- Семья нормальная, отец мальчика работает трактористом, – рассказал мужчина, который живет по- соседству. – Они несколько лет назад сюда переехали.

Родители пострадавшего мальчика: «Выздоравливает»

У входа в отделение реанимации, стоят мужчина и женщина с черным мужским рюкзаком. По лицам, на которых и так все написано, понимаем, что это родители одного из пострадавших мальчиков.

- Сейчас мы знаем то же, что и все. Сказали, что жизни ничего не угрожает, - говорит отец.

Тут родителям разрешили пройти к ребенку. Ненадолго, успели передать только рюкзак. На наш вопрос о том, как чувствует себя мальчик, отец ответил: «Выздоравливает».

Все, кто знает семью Вадима М., утверждают, что семья у него хорошая и что сам парень непроблемный

- Я живу с этой семьей по соседству, хорошо их знаю. И они отличные люди. Полная семья. Родители родом из деревни. Отец работает в коммунхозе трактористом, мама уборщицей. За домом следят, машина есть… Все делают сами, приличные. Кроме Вадима у них есть еще дочь, она младше его. Честно говоря, я в шоке от того, что произошло. Уж от кого, но от Вадима такого не ожидал. Видимо, с ним произошло что-то страшное или странное, если он пошел на такое.

- Может, замечали когда-либо, что у мальчика с родителями были конфликты или проблемы?

- Нет, никаких вопросов с пацаном не было. Он хороший. Знаю его лично и часто с ним общался.

Соседи семьи Вадима М., утверждают, что семья у него хорошая и что сам парень непроблемныйФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- А в компьютере зависал?

- Да он в мяч с пацанами все лето гонял здесь у меня на переулке, по углам не нычкавался, в компьютере сутками не сидел. Я с ними тоже в футбол играл.

- А характер у мальчика какой?

- Он достаточно молчаливый и закрытый парень. Но в его возрасте это нормально. Никаких странностей в его поведении никогда не замечал. Наоборот, он в своей компании был авторитетным, справедливым, взвешенным. Не агрессивный. Да и компания не дурная. Нормальные хлопцы все.

«Его отец здоровался, улыбался, ни с кем не ругался. Никогда не повышал голос»

Знакомые семьи говорят, что когда увидели на милицейских ориентировках фото Вадима, е поверили сразу. Мол, не мог он.

- Маму я не знаю, не видел, - рассказывает знакомый семьи Евгений. – А отца встречал практически каждые выходные в городской бане. Я туда ходил и он с сыном. Постоянно отец здоровался, улыбался, ни с кем не ругался. Никогда не повышал голос. Мальчик его также был спокойный, тихий. Постоянно молчал, меня даже удивляло: «Чего он такой?», в углу сидит и сидит. Я всё раньше думал, что он как «молчаливый ботаник».

Конфликтов с отцом у него тоже не припомню. Сын помогал отцу в парилке: водички там подкинуть на камни, в уборке парилки.

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