Подруга погибшей в Столбцах учительницы: «Семья Марины была очень дружная и счастливая»

- Я сегодня утром ее встретила, - рассказывает «Комсомолке» Тамара, подруга погибшей Марины Пархимович. - Она бежала на работу. Я говорю: «Ты опаздываешь?». Она: «Да». И побежала дальше… В голове не укладывается, что там дальше произошло.

- Она говорила что-нибудь о конфликтах в школе?

- Никогда. Дети ее очень любили. Она неконфликтный и добродушный человек. Постоянно занималась с детьми во внеурочное время, бесплатно готовила их к ЦТ. Она всегда уходила от конфликтов.

- Ученики говорят, что Марина Михайловна любила свое дело.

- Она была и очень хорошим человеком, и настоящим профессионалом. Учитель от Бога, эрудированный педагог, который никогда не стоял на месте, постоянно пополняя свои знания. В 1990 году она закончила в Минске Педагогический университет по специальности «История и иностранный язык». 28 лет проработала в школе. У нее была первая квалификационная категория, не успела сдать на высшую. Ее ученики ежегодно были победителями второго, третьего и заключительного этапов республиканской Олимпиады по истории и обществоведению.

Марина всегда приходила на помощь и ладила с учениками и коллегами. Это огромная утрата и для образования района, и особенно для семьи.

- Сколько у нее детей?

- Двое взрослых детей (сын и дочь), внучка, муж, мать. Семья всегда была очень дружная и счастливая. Они всегда друг друга поддерживали, вели активный и здоровый образ жизни. Марина радовалась жизни. Была верующим человеком, посещала храм, молилась за людей.

- Какие у нее были планы?

- Она хотела позаботиться о своем здоровье. Посвятить себя больше семье, внучке. Только о хорошем думала.

- Сама она из Столбцов?

- Марина из деревни Шашки, что в Столбцовском районе. Там сейчас ее мама живет. В отпуск она непременно ехала к себе в деревню, чтобы собрать ягоды, грибы, помочь родителям.

С учениками школы в Столбцах, где произошла трагедия, работают следователи и психологиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бывшие ученики: «На уроках Марины Михайловны у каждого ученика был шанс исправить оценку»

Бывшие ученики погибшей в один голос говорят о ней как о профессионале и очень хорошем человеке. Многие считают ее чуть ли не лучшим преподавателем в школе №2.

- Мы все в таком шоке! Она у нас вела историю и обществоведение, а также краеведческий кружок. Я очень много времени проводил с этим преподавателем на дополнительных факультативах, занятиях. И готовился к сдаче экзаменов. Дети часто обижаются на учителей по любому поводу. К этому человеку у меня не было никаких обид, претензий, чувства несправедливости, - говорит выпускник школы Юрий. - Она была и есть мой любимый преподаватель. У каждого был шанс исправить оценку, получить хорошую вслед за плохой. Учителя чаще такого не допускают. И судят тебя по опыту прошлому. Здесь все были равны. Первое время после окончания школы мы часто посещаем встречи выпускников. Я учился достаточно хорошо, кто-то из моих друзей хуже... Но этот преподаватель всегда уделял внимание всем нам, интересовался, кто и как поживает, учится, что нового у нас. А если кто-то не пришел, о них тоже помнит и интересуется. У нее не было любимчиков.

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