Медики о пострадавших в Столбцах мальчиках: Операции прошли успешно, здоровью ребят ничего не угрожает

- Мальчиков к нам доставили утром в состоянии средней тяжести. Жизненно важные органы и магистральные артерии не были задеты. Тут же их прооперировали наши специалисты. Операции прошли успешно, - комментирует заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Столбцовской центральной районной больницы Чеслава Уласик. - Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь для поддержания жизни и здоровья пострадавших.

- Родственники мальчиков в помощи не нуждались?

- Родители и близкие родственники пострадавших приехали в больницу сразу же после того, как их к нам привезли. С ними работали наши психологи, а также психологи Минского областного клинического центра психиатрии и наркологии.

- Общались ли с родными пострадавших мальчиков чиновники?

- После произошедшего приехал министр здравоохранения Валерий Малашко. Он общался с родственниками лично. Во время операции на помощь нашим хирургам также прибыли хирурги из Минской областной детской клинической больницы.

- Сейчас пострадавшим нужен какой-либо особый уход?

- В больнице есть все необходимые медикаменты и медоборудование для выздоровления и реабилитации ребят.

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