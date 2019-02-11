Меньше 0,2%. Почему в Беларуси так мало оправдательных приговоров?

Верховный суд озвучил статистику о работе судов в 2018 году. За год суды рассмотрели 43 620 уголовных дел и по 40 612 из них вынесли обвинительный приговор. А вот оправдано было всего 80 человек, то есть менее 0,2%... Разница в три тысячи дел, по которым нет ни оправдания, ни приговора, объясняется тем, что некоторые дела могли быть перенесены на следующий год, прекращены, переквалифицированы.

По поводу же тех, кто был оправдан, пресс-служба Верховного суда объясняет: поводами для оправдания было отсутствие состава преступления или недоказанность, что обвиняемый его совершал. 32 человека из тех, кто был оправдан, обвинялись в преступлениях против жизни и здоровья, причем двое из них - в убийстве.

Общая картина судимостей выглядит так: почти 60% - это менее тяжкие преступления, то есть те, за которые максимальное наказание - не больше 6 лет лишения свободы. Еще 28,6%- преступления, не представляющие большой общественной опасности, за которые предусмотрено наказание не свыше 2 лет лишения свободы. Еще 11,4% осужденных - это люди, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Они наказываются строже всего, вплоть до пожизненного заключения или смертного приговора.

Из менее тяжких преступлений больше всего судили за хищение имущества - 15 111 человек, а также за уклонение родителей от содержания детей или возмещения расходов, затраченных государством на содержание их детей, - 5804 человека, или 14,3% (в позапрошлом году - 14,4%).

Зато стало меньше осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. К примеру, в 2017 году по «наркотическим» статьям осудили 2942 человека, а в этом - 2452, то есть на 16,7% меньше.

А вот осужденных за коррупцию стало почти на 45% больше: с 694 человек в 2017 году до 1005 в 2018-м.

За преступления против общественного порядка в Беларуси за прошедший год осудили 3014 человек, а за уклонение от отбывания наказаний - 2831.

Почти 16 тыс. осужденных совершали преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А вот осужденных за вождение в нетрезвом виде стало меньше: в 2017 году было 1033 человека, в 2018-м - 884.

Какие наказания были в 2018 году?

В 2018 году двоих преступников приговорили к высшей мере - расстрелу, еще одного - на пожизненное заключение.

23,7% осужденных получили разные сроки лишения свободы, еще 19% - ограничение свободы. Последнее значит, что осужденный может отбывать наказание не в тюрьме, а, например, дома - с особыми условиями (например, нельзя выходить на улицу после 23.00, необходимость постоянно отмечаться в МВД и др.).

Еще 18,5% получили в наказание арест. Штрафом закончилось судебное разбирательство для 13,1% осужденных.

Среди других наказаний - общественные, исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и другое.

За что судили подростков?

В 2018 году было осуждено 993 несовершеннолетних, и это на 17% меньше, чем в позапрошлом году. В статистике уточняется, что 223 из них совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство подростков (449 человек) получили судимость за кражу, еще 232 - за хулиганство. Также в числе распространенных среди несовершеннолетних преступлений - грабежи, хищение с помощью компьютерной техники, мошенничество. За угон авто или другого транспорта в 2018 году осудили 46 человек.

Были и более серьезные преступления. Так, 4 человека осуждены за убийство, 2 из них были пьяны. 8 подростков получили наказание за причинение тяжких телесных повреждений, еще 8 - за причинение менее тяжких. Также 7 подростков осудили за совершение преступления против половой неприкосновенности.

58 несовершеннолетних осуждены за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. Это вдвое меньше, чем в 2017 году.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Если человек попадает в судебный процесс, получить оправдательный приговор практически невозможно»

Всего 80 оправдательных приговоров из больше 43 тысяч уголовных дел - показатель очень низкий. И такая тенденция сохраняется не первый год. Почему?

- Конечно, это традиционно низкий показатель, мы о нем знаем. Система уголовной юстиции не заточена на реальную состязательность, на то, чтобы объективно взвесить и исследовать все доказательства, необходимые для установления виновности, невиновности или меньшей виновности. На то оно и правосудие, чтобы выносить оправдательные приговоры там, где вина не доказана и где следствие, органы прокуратуры не смогли доказать вмененное обвинение, - говорит председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло. - Также у нас исключен институт направления дел на дополнительное расследование. Процесс остается обвинительным. Действует советская система: если человек попадает в судебный процесс, получить оправдательный приговор практически невозможно.

- На ваш взгляд, что может повлиять на ситуацию?

- Привлечение общественности к судебным процессам, гласность. А также введение института присяжных. В свое время пытались это внедрить, когда готовился ныне действующий Уголовный кодекс. Но сами судьи на съезде отказались от этого. Институт присяжных не был введен, сейчас про него уже забыли. А это наиболее демократическая форма судейства.