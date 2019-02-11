Выпускники погибшей в Столбцах учительницы: «Неделю назад она говорила, что с современными детьми тяжелее, чем было с нами»

2 февраля бывшие ученики школы №2 Столбцов отмечали 15-летие выпуска. В ресторан они позвали и любимую классную - учительницу истории и обществоведения Марину Михайловну.

А спустя неделю они поняли, что встреча была последней: 11 февраля старшеклассник с ножом напал на учительницу и учеников. От полученных ранений женщина и один школьник погибли. Еще двое в больнице.

- Прошло чуть больше недели, как мы виделись! - говорит выпускник Николай. - Она лучшая учительница. Она была у нас классным руководителем с 5-го класса. У нас дружный класс, каждые пять лет собираемся. Помню, на встрече она была такой жизнерадостной, такая же молодая и спокойная, как в мои школьные годы. У нее никогда не было любимчиков, ко всем наравне была. Я был в школе не особо паинька. Она никогда не кричала, не придиралась, а спокойно объясняла. Я ей на той встрече сказал: «Вы мне как говорили, так все и вышло». Она действовала как психолог.

- А что она говорила вам на той встрече?

- Говорила, что нам надо чаще собираться! А еще, что с нынешними детьми тяжелее, чем с нами. Мол, мы были послушнее, а современные все в телефонах. У нее никогда не было конфликтов, я не поверю, что она могла общаться плохо с детьми. Но даже конфликт как может заставить подростка так поступить, напасть на человека?!

«На уроках Марины Михайловны всегда было интересно»

О последней встрече с Мариной Михайловной вспоминает и выходец из Столбцов, директор ансамбля «Свята» Марат Лагутко.

- Мы виделись с Мариной Михайловной 2 февраля - это был праздничный вечер, день встречи выпускников. Всех выпускников, у которых была годовщина выпуска, собрали в самом большом помещении школы - спортивном зале. Выступило руководство школы, мы говорили им слова благодарности. У Марины Михайловны было хорошее настроение, она была рада всех нас видеть, - рассказал «Комсомолке» Марат Лагутко, который после трагедии в его родном городе написал на своей странице в Фейсбуке: «Марина Михайловна вела у нашего класса историю… Светлая память от всех нас…» - Марина Михайловна вела уроки истории у нашего класса 15 лет назад, воспоминания о ней, как о человеке и учителе, только положительные, она была хорошим педагогом. Ей было уже за 30, она была учителем со стажем, нам вообще повезло с учителями. Не могу сказать, что история была моим любимым предметом, но на уроках Марины Михайловны всегда было интересно.

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