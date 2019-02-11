2019-02-11T16:41:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Беги – прячься – атакуй»: что советуют делать американским школьникам, если на них напали в классе

Десятиклассник из Столбцов напал с ножом на учительницу и учеников. Как во время такой чрезвычайной ситуации вести себя детям?
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Как вести себя, если вы оказались в общественном месте, где на людей нападет агрессивный человек с оружием.Как вести себя, если вы оказались в общественном месте, где на людей нападет агрессивный человек с оружием.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Рано утром в понедельник, 11 февраля десятиклассник из Столбцов напал с ножом на учительницу и учеников. Женщина и один из школьников погибли, еще двое оказались в реанимации.

В США, где во многих штатах разрешена свободная покупка и хранение оружия, похожие трагедии, к сожалению, не редкость. Только в прошлом году из-за стрельбы в школах погибло 113 человек. Поэтому Министерство внутренней безопасности США даже разработало отдельную методичку о том, как вести себя в ситуации, когда в общественном месте на людей нападает агрессивный человек с оружием. Эти правилам учат в том числе и школьников.

Вкратце рекомендации можно описать так: беги – прячься – атакуй. Причем к следующей ступени нужно переходить, только если предыдущая невозможна.

Первый совет американских специалистов – убежать. Об этом нужно подумать заранее: как только вы оказались в каком-нибудь помещении, представьте, как будете выбираться из него в случае опасности. Если есть эвакуационные выходы – пользуйтесь ими. Убегать нужно, даже если все остальные (скажем, одноклассники) против. Никаких вещей с собой не брать, руки держать на виду. Тем, кто тоже пытается убежать, по возможности нужно помогать, а раненых – не трогать (в том числе для того, чтобы не ухудшить их состояние). Как только вы оказались в безопасном месте, сразу звоните в полицию.

Если возможности убежать нет, нужно прятаться. Нападающий не должен видеть, куда вы спрятались, между вами и ним должна быть преграда, а сами вы при этом не должны оказаться в ловушке. Иными словами, залезть в шкаф, из которого вы не сможете выбраться, нельзя, а запереться в классе и залезть под парту – можно. Двери по возможности следует закрыть на ключ и забаррикадировать мебелью. После этого нужно убрать источники шума (выключить радио, телевизор и так далее), обязательно отключить звук в телефоне и сидеть тихо.

Если ни убежать, ни спрятаться не получается, на атакующего нужно напасть самому. Эксперты подчеркивают: это самая крайняя мера, на которую можно пойти, только если вашей жизни угрожает непосредственная опасность. В такой ситуации нужно вести себя максимально агрессивно, кричать, кидаться любыми предметами, по возможности использовать что-нибудь в качестве оружия. И главное – все это нужно сделать первым, до того, как нападут на вас.

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