Работник цеха в Скиделе, где произошел взрыв: «Проблемы с пылью были, но нужно было выполнять планку поставки»

В Гродно проходит суд по делу о происшествии на Скидельском сахарном комбинате, где погибли 4 человека. ЧП произошло 25 февраля 2017 года - в час ночи в цеху вспыхнула пылевоздушная смесь, пять работниц предприятия получили ожоги от 50% тела, все они попали в реанимацию. В течение нескольких недель четыре женщины скончались, в живых осталась только одна пострадавшая. В суде стало известно, что о проблемах с запыленностью в помещении знали и работники, и руководство, но мер не предпринимали. По словам пострадавшей, бывали дни, когда из-за сахарной пыли не было видно человека на расстоянии нескольких метров.

За то, что случилось, должны ответить сотрудники предприятия, которые отвечали за безопасные условия труда: главный инженер комбината Владимир Губаревич, начальник цеха готовой продукции Владимир Малашевич и его заместитель Сергей Грушевский.

Обвиняемые пока отказались давать показания, поэтому в суде зачитали то, что они говорили во время следствия. Много вопросов следователя касалось той самой пыли, которая вспыхнула 25 февраля - как часто ее убирали, жаловались ли на работники на условия труда и что предпринимало руководство.

По версии следствия должностные лица бездействовали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мне стыдно смотреть людям в глаза»

Начальник цеха готовой продукции Владимир Малашевич рассказывал, что в течение смены цех убирают несколько раз. Никто из работников цеха ему не сообщал о неисправностях системы аспирации (система, при которой пыль засасывается с потоком воздуха в трубопровод, а оттуда попадает в фильтр или специальную емкость).

- Возгораний, взрывов в цеху никогда не было. Никогда не было фактов опасной концентрации пыли в воздухе. Пыль, осевшая на предметах, не взрывоопасна, ее с трудом можно поджечь. Я не знаю, по какой причине мог произойти взрыв, - говорил Малашевич. Он предположил, что пыль загорелась из-за какого-то внешнего источника - на предприятии ходили разговоры, что в цеху взорвали петарду.

- По моему мнению, я свои обязанности исполнял надлежащим образом. По поводу пыли могу сказать, что при транспортировке сахарного песка избежать образования пыли невозможно. Я поднимал вопрос о том, что в старой галерее, где случился взрыв, надо проводить реконструкцию. О концентрации пыли в цехе говорить затрудняюсь. Ситуация с запыленностью, например, в Слуцке и Городее (на сахарных комбинатах) была хуже, чем у нас. Мне стыдно смотреть людям в глаза, так как чувствую свою моральную ответственность за это. Но в плане уголовной ответственности считаю себя невиновным. Почти сразу я уволился по собственному желанию.

В Гродно проходит суд по делу о происшествии на Скидельском сахарном комбинате, где погибли 4 человека.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Как мы Беларусь без сахара оставим?»

Сергей Грушевский в своих прежних показаниях говорил, что оборудование в галерее, где случился взрыв, старое и износилось. Влажность в помещении повышена. Эти и другие причины влияли на то, что концентрация пыли была повышена.

- Об этом говорило и то, что из отверстия воздуховода начинало сильно пылить. Так как на этом этапе воздух условно должен быть чистым, понятно, что с аспирацией были проблемы. Я пытался устранить проблему.

До конца исправить недостатки оборудования не удалось, проблемы с пылью оставались. Несмотря на это, работа оборудования в цеху не прекращалась.

Обвиняемые отрицают, что их бездействие привело ко взрыву и четырем смертям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я обращался к своему непосредственному начальнику Малашевичу, говорил, что в старой галерее много пыли, как людям работать в таких условиях? На что он мне отвечал: «И что, как мы Беларусь без сахара оставим?» То есть он не уделял много внимания излишней запыленности, думал о том, как выполнить планку поставки. Никаких указаний от генерального инженера я не получил, хотя тоже доложил ему о проблеме. Генеральному директору о проблеме я не говорил, соблюдал субординацию, не хотел прыгать выше головы.

Бывший замначальника цеха считает, что причиной взрыва могла стать возможная неисправность электропроводки.

- Все работники комбината хорошо знали, что сахарная пыль взрывоопасна в определенных концентрациях. Никто из них не пронес бы зажженную сигарету на территорию цеха.

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