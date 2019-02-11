Арина Соболенко о победе над немками: «Вкусненько покушаем и разлетимся»

Реванш за прошлогоднее поражение получился убедительным - 4:0. Пятый матч решили не проводить, потому что общий исход был предрешен. Арина Соболенко обыграла Лауру Зигемунд (6:1,6:1) и Андреа Петкович (6:2,6:1). Александра Саснович одолела Татьяну Марию - 7:6, 6:3. В паре Виктория Азаренко и Лидия Морозова в захватывающей игре вырвали победу у Анны-Лены Грёнефельд и Моны Бартель - 6:1, 0:6, 11-9.

У Арины спросили, что бы она делала на месте капитана соперников, чтобы остановить Соболенко?

- Здесь без шансов, - рассмеялась теннисистка. - На самом деле, это теннис, и, как вы знаете, мяч круглый, каждый может обыграть. Честно говоря, соперница могла победить меня, ведь матч был очень сложный, каждый раз все решалось в нескольких розыгрышах.

Арина сказала, что после матча ей позвонил Сергей Тетерин (глава Федерации тенниса):

- Он рад, поздравлял. Говорил, что вместе с президентом смотрели наш матч, я передала привет президенту и большую благодарность Сергею Семеновичу за то, что они поддерживали нас. Это чувствуется на самом деле.

Соболенко рассказала, как изменилась, когда вошла в топ-10 мирового рейтинга:

- Это ничего не значит. Раньше я думала, что с попаданием в топ-10 что-то изменится, я буду более уверена в себе, все соперницы будут проигрывать мне, потому что я в топе. А теперь я в топ-10, и все особым образом настраиваются на меня, все выходят на корт и не хотят проигрывать, они показывают свой лучший теннис. И я теперь тоже должна показывать такой же уровень, чтобы выиграть. Однако в то же время быть в десятке - это многое значит. Теперь я обязана работать еще усерднее.

Праздновать победу теннисистки собирались так:

- Бургером! Я думаю, что сегодня мы сядем с командой и вкусненько покушаем, а потом разлетимся в разные части света: кто-то в Минск, а кто-то в ОАЭ, - цитирует Соболенко сайт БТФ.

Александра Саснович вместо бургера выбрала сочный стейк.

- После продуктивных выходных самое время отведать мяска, - подписала фото в инстаграме Александра. После победных матчей она любит говорить о рационе.

- После продуктивных выходных самое время отведать мяска, - подписала фото в инстаграме Александра. После победных матчей она любит говорить о рационе.

В полуфинале соперником наших теннисисток станет команда Австралии. Матчи пройдут 20 - 21 апреля на Зеленом континенте. В четвертьфинале австралийки в гостях обыграли США - 3:2. В рейтинге Кубка федерации Австралия занимает 9-е место, Беларусь - 3-е.