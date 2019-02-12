Лукашенко о трагедии в Столбцах: У нас в школах бардак, полный бардак

12 февраля Александр Лукашенко прокомментировал инцидент в столбцовской школе. По словам президента есть проблема дисциплины и порядка. Из них вытекают в том числе события в столбцовской школе.

- Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, - возмутился Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

Президент потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, прежде всего, детей.

- Надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома, - сказал президент касательно инцидента в столбцовской школе. - И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? (…) Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу.

Президент критически отозвался о ситуации в школах. И потребовал, чтобы к тому времени как он вернется из командировки (на этой президент едет в Россию, - ред.) доложить, что сделано по наведению порядка.

- Железная дисциплина должна быть, - сказал Лукашенко. - Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть. (…) Главная ценность - это человеческая жизнь.