2019-02-12T12:43:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Мы будем сдавать экзамен в нынешнем и в следующем году. И не надо бояться

Ближайшие два года в Беларуси будут предвыборными. Президент говорит, что власть должна показать людям умение решать проблемы
Ирина АВИДОВА
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Президент начал говорить о ближайших выборах.Президент начал говорить о ближайших выборах.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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12 февраля Александр Лукашенко заявил, что ближайшие два года для Беларуси будут предвыборными. Напомним, сегодня он назначил помощников президента и согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Президент отметил, что новым руководителям районов и помощникам президента предстоит решать непростые задачи, о которых он говорил и ранее.

- Два года - года предвыборных, поэтому надо показать людям, что мы умеем решать проблемы. Мы будем сдавать экзамен в нынешнем и в следующем году. Об этом я также всегда говорю накануне таких событий. И не надо бояться, что мы действительно будем сдавать экзамен. К этому серьезно будем готовиться. И показывать людям свою состоятельность управлять государством, - сказал Александр Лукашенко.

Высказался он и об экономике.

- Нас пугают разными угрозами. Но всегда главная фундаментальная проблема в любом государстве – это экономика. Будет хорошо в экономике - будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях, - сказал Лукашенко и назвал экономику вопросом номер один для всех - от президента до председателя сельского совета.

Коснулся и социальной темы. По мнению президента, в Беларуси многое сделано для нормальной жизни людей.

- Нужно продолжить в этом направлении, начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском. Всем задачи поставлены президентом, рассказано, где, что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д., - его слова приводит belta.by.

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