2019-02-12T17:12:00+03:00
Минск
КП Беларусь

Подробности ЧП на «Интеграле»: двое погибших

Один из погибших проработал на предприятии много лет [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Обвал стены «Интеграле»: двое погибших. Фото: СК РБ и Google.Maps.Обвал стены «Интеграле»: двое погибших. Фото: СК РБ и Google.Maps.
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Территория завода «Интеграл» объединяет сразу несколько предприятий. На одном из них – это Завод полупроводниковых приборов имени Дзержинского – 12 февраля произошло ЧП. Обвалилась кирпичная стена недостроенного и давно заброшенного корпуса - на схемах завода он обозначен как «Корпус 1ЭГ». Здание в заброшенном виде стоит уже несколько десятилетий, а недавно его решили снести – пригнали строительную технику, начали разбирать крышу и стены. В результате одна из стен обвалилась сама: на месте погиб один из работников предприятия – по данным «Комсомолки» это 62-летний мужчина, работавший на складах. Он проработал на заводе много лет.

Корреспонденты застали на месте следственно-оперативную группу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспонденты застали на месте следственно-оперативную группу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Второй мужчина скончался при доставлении в учреждение здравоохранения, – рассказали в Следственном комитете.

На месте трагедии сейчас работаю следователи. Фото: СК РБ.

На месте трагедии сейчас работаю следователи. Фото: СК РБ.

Мы застали на месте следственно-оперативную группу.

- При взаимодействии с сотрудниками МЧС, Государственным комитетом судебных экспертиз и милиции проводится осмотр, - сообщили в СК.

Все случилось в заброшенном цеху завода, который начали сносить. Фото: Google.Maps.

Все случилось в заброшенном цеху завода, который начали сносить. Фото: Google.Maps.

Руководство завода пока никак не комментирует информацию. «Комсомолка» попыталась связаться с замдиректора по идеологической работе ОАО «Интеграл» Николаем Тарасевичем:

- Если Николай Михайлович сочтет нужным что-либо прокомментировать, он свяжется с вами, - сообщили нам в приемной руководителя.

Цех остоял в заброшенном виде с конца 80-х. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цех остоял в заброшенном виде с конца 80-х.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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