Подробности ЧП на «Интеграле»: двое погибших

Территория завода «Интеграл» объединяет сразу несколько предприятий. На одном из них – это Завод полупроводниковых приборов имени Дзержинского – 12 февраля произошло ЧП. Обвалилась кирпичная стена недостроенного и давно заброшенного корпуса - на схемах завода он обозначен как «Корпус 1ЭГ». Здание в заброшенном виде стоит уже несколько десятилетий, а недавно его решили снести – пригнали строительную технику, начали разбирать крышу и стены. В результате одна из стен обвалилась сама: на месте погиб один из работников предприятия – по данным «Комсомолки» это 62-летний мужчина, работавший на складах. Он проработал на заводе много лет.

Корреспонденты застали на месте следственно-оперативную группу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Второй мужчина скончался при доставлении в учреждение здравоохранения, – рассказали в Следственном комитете.

На месте трагедии сейчас работаю следователи. Фото: СК РБ.

Мы застали на месте следственно-оперативную группу.

- При взаимодействии с сотрудниками МЧС, Государственным комитетом судебных экспертиз и милиции проводится осмотр, - сообщили в СК.

Все случилось в заброшенном цеху завода, который начали сносить. Фото: Google.Maps.

Руководство завода пока никак не комментирует информацию. «Комсомолка» попыталась связаться с замдиректора по идеологической работе ОАО «Интеграл» Николаем Тарасевичем:

- Если Николай Михайлович сочтет нужным что-либо прокомментировать, он свяжется с вами, - сообщили нам в приемной руководителя.