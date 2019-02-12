Лукашенко - новому заму в управделами: Сказано лыжи сделать – делайте
12 февраля президент произвел кадровые назначения – в том числе в руководстве Управделами президента Беларуси. Андрей Свиридов назначен заместителем управляющего делами.
- Вам предстоит вместе с управляющим делами огромная работа, - отметил президент, обращаясь к назначенцу, его слова приводит belta.by. - Железная должна быть дисциплина и результат. Сказано лыжи сделать - делайте, у вас есть предприятие. Сказано землю копать - надо копать и хлеб возделывать. Я понимаю, что вы занимаетесь всем - от молока, коров до туристических вопросов. (…) В свое время собрали по всей стране проблемные предприятия, и с ними надо работать. (…) Главное, чтобы была дисциплина, ответственность. (…) Закручивайте гайки как следует и действуйте.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»