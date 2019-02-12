2019-02-12T17:23:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - новому заму в управделами: Сказано лыжи сделать – делайте

По словам президента, «железная должна быть дисциплина и результат»
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Президент требует хорошие белорусские лыжи.Президент требует хорошие белорусские лыжи.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

12 февраля президент произвел кадровые назначения – в том числе в руководстве Управделами президента Беларуси. Андрей Свиридов назначен заместителем управляющего делами.

- Вам предстоит вместе с управляющим делами огромная работа, - отметил президент, обращаясь к назначенцу, его слова приводит belta.by. - Железная должна быть дисциплина и результат. Сказано лыжи сделать - делайте, у вас есть предприятие. Сказано землю копать - надо копать и хлеб возделывать. Я понимаю, что вы занимаетесь всем - от молока, коров до туристических вопросов. (…) В свое время собрали по всей стране проблемные предприятия, и с ними надо работать. (…) Главное, чтобы была дисциплина, ответственность. (…) Закручивайте гайки как следует и действуйте.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси
Историю гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах