Начался суд по делу Марины Золотовой

12 февраля в Минске суд Заводского района Минска в помещении суда Московского района начал рассматривать дело Марины Золотовой, главного редактора портала tut.by. Подобных дел в истории современной Беларуси еще не было.

В большом зале, рассчитанном на 170 человек, почти нет свободных мест. Большинство присутствующих - журналисты. Это и подчиненные Золотовой, и коллеги из других СМИ. Фотографы и операторы возле первой скамейки выстроились буквально стеной.

Суд Заводского района Минска в помещении суда Московского района начал рассматривать дело Марины ЗолотовойФото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы пришли поддержать Марину, - коротко говорят несколько женщин.

Когда входит Марина Золотова, зал встает и аплодирует - это длится несколько минут. Главред занимает место на первой скамейке.

Интересы БелТА представляют два адвоката, издание «СБ. Беларусь сегодня» - заместитель редактора отдела правовой работы. Адвокат БелТА заявил иск о возмещении 6 тысяч рублей – компенсация оплаты помощи защитника. Представитель БелТА попросил провести разбирательство в закрытом судебном заседании, ссылаясь на то, что в суде будет идти речь о методах и способах защиты информации, а эти сведения закрыты. В зале эту просьбу встретили смехом. Суд отказал - процесс будет открытым, за исключением тех частей, когда будут оглашать личную переписку или телефонные разговоры.

Главного редактора портала обвиняют по статье «Бездействие должностного лица»Фото: Павел МАРТИНЧИК

В обвинении указано, что Марина Золотова не заключила с БелТА договор об оказании информационных услуг, по которому сотрудники tut.by могли бы пользоваться подпиской агентства. По версии обвинения, подчиненные Марины Золотовой совершили не меньше 115 несанкционированных доступов к информации БелТА. Некоторые сотрудники, продолжает гособвинитель, пользовались паролями других изданий – газеты «Рэспублiка», «Комсомольской правды» в Белоруссии», «СБ. Беларусь сегодня».

- Я считаю, что в моих действиях нет состава преступления, в котором меня обвиняют, - прокомментировала Марина Золотова.

Логин и пароль для платной подписки БелТА отправляли заказчикам по факсу

Ущерб, причиненный БелТА, оценили в 52 320 рублей, «СБ. Беларусь сегодня» - в 18 172 рубля.

Свидетель Виталий Галиновский, начальник центра связи и автоматизированных систем БелТА объяснил, чем отличается информация, доступная всем на сайте БелТА, от информации по платной подписке.

- Без рекламы, в очень удобной форме подписчики получают потребную информацию. На платных сервисах информация появляется раньше, чем на бесплатном сайте.

Еще в 2017 году редакциям выдавали только один логин-пароль - его могли использовать все журналисты этой редакции, круг пользователей был не ограничен. Интересно, что логин-пароль заказчику отправляли по факсу.

- А что нам, курьером доставлять? Надо было как можно скорее решать этот вопрос, и мы его решали так. Позже мы задумались о доработках. Систему модернизировали: теперь с одного логина и пароля может войти только один пользователь.

Свидетель рассказывает, что в апреле прошлого года им пришло письмо из газеты «Рэспублiка» о том, что они в некоторых случаях не могут получить информацию.

- Мы проверили, все было в порядке. Но обратили внимание на то, что газета «Рэспублiка» входит через адреса МТС. Сомнительный адрес был взят на заметку.

Сотрудники БелТА установили, что взлома системы не было, пользователи заходили под логинами и паролями, некоторые под чужими.

В суде стало известно, что некоторые пароли не менялись с 2000 и 2004 годов. Если кто-то из сотрудников, у кого был общий редакционный пароль, увольнялся, представитель редакции должен был сообщить об этом, тогда пароль меняли. При этом письменных обращений с таким запросом свидетель не вспомнил.

- Какие меры предпринимали для того, чтобы логины и пароли не попадали к третьим лицам?

- Мы рассчитывали на разумное поведение наших подписчиков и никаких проверок не предпринимали. Наверное, кто-то из наших клиентов был неразумен и недобропорядочен. Разумный подписчик не будет передавать пароль третьим лицам. Утечек из нашей службы не было - значит, они были в другом месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРЕДАЧУ ПАРОЛЯ НЕ БЫЛО

Свидетель Елена Горбачевская занимается заключением договоров с клиентами и документальным сопровождением в БелТА.

По ее словам, доступ к информационной ленте для подписчиков в 2017 году стоил 510 рублей, календарь дат и событий - около 50 рублей. В договоре (до модернизации, когда один пароль выдавали на всю редакцию) не было пункта об ответственности за передачу логина и пароля другим людям. Об этом клиентам говорили устно, но никакие документы заказчики не подписывали.

Сейчас, говорит свидетель, логины и пароли клиентам передает она в запечатанном конверте.

- Заседание только началось, и я надеюсь, что решение суда будет справедливым. Мне рано делиться какими-то впечатлениями. Я благодарна всем за поддержку, спасибо большое! - высказалась Марина Золотова после того, как в суде объявили перерыв.

С чего все началось?

Утром 7 и 8 августа к журналистам и редакторам в разные издания пришли сотрудники Следственного комитета - поводом стала жалоба информагентства «БелТА». Журналистов подозревали в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту агентства, используя чужие логины и пароли, и брали новости, не дожидаясь их публикации в открытом доступе на сайте.

Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следователи пришли в шесть организаций: издательский дом «Белорусская наука», редакционно-издательское учреждение «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». В офисах и домах сотрудников прошли обыски, задержаны или вызваны на допросы были десятки человек, больше всего - с портала tut.by.

Главного редактора портала Марину Золотову, редакторов Галину Уласик, Анну Калтыгину, Анну Ермаченок и журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову задержали на трое суток - они находились в изоляторе временного содержания.

Подобных дел в истории современной Беларуси еще не было.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В конце ноября 2018 всех подозреваемых по этому делу освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной - журналисты должны были выплатить штрафы и компенсировать ущерб – от 3 до 17 тысяч рублей. Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА».

Если первоначально ее подозревали по двум статьям - ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица), то обвинение предъявили по ст.425. Сейчас ей вменяют в вину то, что, как главред крупного портала, она не обеспечила подписку на платную новостную ленту БелТА и не пресекла нелегальный доступ сотрудников к этой информации.

Дважды Золотова подавал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, и оба раза ей отказывали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дважды Золотова подавал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, и оба раза ей отказывали.

По ч. 2 ст. 425 УК ей грозит штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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