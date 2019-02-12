Honor 10 Lite: любителям селфи посвящается!

На днях бренд Honor презентовал для белорусского рынка горячий смартфон Honor 10 Lite. Аппарат хорош во всех смыслах: у него модный, практически безрамочный экран, мощный процессор и интеллектуальная двойная камера.

Скажем прямо, телефон обладает всеми признаками флагмана (интерфейс EMUI 9.0 на базе ОС Android 9, яркий дизайн корпуса, фронтальная камера с разрешением 24 МП и интеллектуальными алгоритмами обработки изображений) и при этом приятно удивляет своей ценой. О ней мы расскажем в самом конце статьи, чтобы сохранить интригу.

На какие характеристики Honor 10 Lite стоит обратить внимание:

1. Яркий дизайн телефона. Honor продолжает развивать тему северного сияния - заднюю поверхность корпуса покрывают восемь слоев, которые преломляют свет и переливаются. В продажу поступили варианты в нескольких градиентных цветах: небесно-голубой, сапфировый синий и полночный черный. Как поэтически заметили во время презентации, дизайнеры смартфона вдохновлялись цветом неба в разное время суток.

Еще одной особенностью дизайна, на которую сразу обращаешь внимание - это Full View-экран, который составляет 90% фронтальной поверхности корпуса. А широкоформатное соотношение сторон 19,5:9 делает его более комфортным в использовании без заметного увеличения габаритов. Телефон весит 162 г и комфортно помещается вы руке.

2. Умная камера для качественных селфи. В этом смысле Honor 10 Lite стал достойным преемником успешных моделей HONOR 9 Lite и HONOR 10, продолжая расширять границы возможностей мобильной фотографии. Фронтальная камера с разрешением 24 МП и диафрагмой F2.0 гарантирует качественные селфи, а технология интеллектуального распознавания объектов, способная мгновенно идентифицировать восемь сценариев съемки, позволяет ей устанавливать оптимальные параметры затвора и обеспечивает правильную работу алгоритма улучшения портретов и качественную прорисовку фона. Благодаря интеллектуальным функциям улучшения портретов, работающим с 3D-моделью лица, камера накладывает реалистичные эффекты, учитывающие возраст, пол и цвет кожи. Фронтальная камера захватывает больше света в неидеальных для съемки условиях, в этом ей помогает технология слияния света 4-в-1. Пять различных вариантов студийного освещения, которые накладываются на 3D-модель лица, позволяют получать снимки профессионального качества. В общем, фотографии получатся хорошими, даже если условия съемки (ночной клуб, концерт или просто темная улица) не способствуют этому.

Что касается основной камеры - она состоит из модулей с разрешением 13 и 2 МП. И опять же, интеллектуальная технология стабилизации изображения позволяет получать четкие снимки без использования штатива при низком освещении.

3. Аккумулятор. Honor 10 Lite несет в себе батарею, которая способна выдержать автономную работу смартфона до 612 часов в режиме ожидания либо до 19 часов голосовых звонков в сетях 3G! При этом полная зарядка аккумулятора занимает 150 минут.

4. Цена. Honor 10 Lite можно уже сейчас приобрести в магазинах партнеров - «5 элемент», «На связи», «Связной», «Евросеть», «Электросила», «Алло», «Техноплюс», у операторов Velcom и Life, а также онлайн-гипермаркете 21vek по цене 549 руб. за версию с объемом памяти 3 ГБ + 32 ГБ.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Если вы покупаете Honor 10 Lite на 14 февраля, вместе с ним вам подарят фитнес-браслет Honor Band 4 Running! И уже вам самим решать - оставить его себе или сделать для любимого человека сразу два подарка по цене одного!

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