Банк БелВЭБ проанализировал траты клиентов за границей и знает рецепт экономии

Согласно расчетам, сделанным на основе обезличенных транзакций по банковским картам в 2018 году по наиболее востребованным статьям расходов каждого путешественника, на оплату гостиниц и авиабилетов клиенты тратили в среднем 230 и 450 белорусских рублей соответственно.

В магазинах Duty Free средний чек в 2018 году составил порядка 60 белорусских рублей.

Несмотря на значительные возможности оплаты платежными карточками, некоторые по-прежнему предпочитают снимать наличные денежные средства в банкоматах за рубежом - в среднем около 250 белорусских рублей.

Именно поэтому разработанная и выпущенная Банком БелВЭБ линейка специальных международных платежных карт Visa Travel ориентирована на предоставление клиентам возможности сэкономить в самых популярных туристических категориях.

«Туристическая индустрия во всем мире растет, люди, в том числе белорусы, путешествуют все чаще. Более того, клиенты нашего банка совершают в два с лишним раза больше транзакций за рубежом, чем в среднем по рынку. Они открывают для себя мир, и мы решили дать им продукт, с которым делать это будет комфортно», - отметил заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович во время презентации карты.

«Наши карты дарят своим владельцам удобство и эмоции. И я уверен, что этот проект будет успешным», - добавил он.

В линейку Travel-карт входят: Visa Rewards Travel, Visa Gold Travel и Visa Signature Travel. Последняя выпущена Банком БелВЭБ впервые в Беларуси и на данный момент аналогов в стране не имеет.

Как подчеркнул А.Павлович, от других похожих продуктов на белорусском рынке карты отличаются универсальностью. «Они удобны и для тех, кто выезжает за рубеж, и для любителей внутреннего туризма, так как предусматривают cashback по всему миру, включая Беларусь. Кроме того, любители путешествовать по Синеокой могут экономить за счет скидок, которые предоставляют партнеры Банка БелВЭБ, в том числе крупнейшие туристические операторы и агентства, рестораны, магазины и медицинские центры», - подчеркнул заместитель председателя правления банка.

Для любителей выездов в дальнее зарубежье есть свой интерес. Туристический оператор «СМОК ТРАВЕЛ» предоставляет скидку 6%, УП «Дипмаркет» (магазины Duty Free в Национальном аэропорту «Минск») - 5%. Кроме того, обладатели карт могут рассчитывать на cashback от 3% до 5% во всех магазинах Duty Free. Таким образом, совокупная экономия при покупках в Duty Free может составить до 10%.

Держатели карточек Visa Travel получают скидки до 30% на аренду авто от мировых провайдеров за рубежом, до 12% - при бронировании отелей, а также гарантированный сashback при покупках в любых магазинах как за рубежом, так и в Беларуси. В случае необходимости держатели карт Visa Travel имеют возможность снимать наличные денежные средства по всему миру на специальных условиях.

Одно из преимуществ Travel-карт Банка БелВЭБ - наличие услуги «Автоподдержка». Так, владельцы Visa Gold Travel и Visa Signature Travel могут рассчитывать на эвакуацию в случае поломки или ДТП, техническую помощь (например, запуск двигателя от внешнего источника или подвоз топлива), услугу «Такси», доступную для держателей карт Visa Signature Travel. Уникальность услуги для держателей карточек Visa Signature Travel состоит в том, что она не привязана к конкретному авто, а будет предоставлена в отношении транспортного средства, в котором находится держатель карточки на момент запроса услуг.

Как отметили в компании ООО «Авто-Ассистанс плюс» («Автопомощь 116»), разработавшей специальную партнерскую программу для карт Visa Travel от Банка БелВЭБ, около 15% белорусских туристов, путешествующих за рулем собственного авто, попадают в те или иные неприятные ситуации. Наиболее частые происшествия: ДТП, техническая поломка авто или повреждение автомобиля третьими лицами. «Обладатель такой карты, столкнувшись с проблемой, может позвонить нам и получить оперативную консультацию или квалифицированный совет, что делать в той или иной ситуации», - сообщили в компании.

Стоимость карт - от BYN20 (Visa Rewards Travel) до BYN190 (Visa Signature Travel).

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ») - универсальный кредитно-финансовый институт, занимающий ведущие позиции среди коммерческих банков Республики Беларусь в области международных расчетов, валютных операций и в обслуживании внешнеэкономической деятельности государства и клиентов. По размеру активов входит в топ-4 белорусских банков. Рейтинговыми агентствами Fitch Rating и Standart&Poor`s Банку БелВЭБ присвоен рейтинг B, прогноз - стабильный.