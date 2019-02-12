2019-02-12T12:26:45+03:00
Спорт
КП Беларусь

Стали известны состав и программа «Гонки легенд», где состоятся проводы Домрачевой из большого спорта

В Раубичи приедут звезды биатлона
Владимир КРИУЛИН
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Перед "Гонкой легенд" Дарья Домрачева хорошо потренировалась на "Минской лыжне - 2019".Перед "Гонкой легенд" Дарья Домрачева хорошо потренировалась на "Минской лыжне - 2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В следующий понедельник, 18 февраля, в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого пройдет «Гонка легенд».

Белорусская федерация биатлона сообщила, как будет проходить «Гонка легенд 2019». Программа выглядит таким образом:

14:00-15:15 — мастер-класс для финалистов республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», «Кубок Белорусской федерации биатлона»"

15:30-16:30 — автограф-сессия участников биатлонного фестиваля "Гонка легенд" в спортивном зале РЦОП по ЗВС «Раубичи»

17:00-17:20 — официальная церемония открытия открытого чемпионата Европы по биатлону на стадионе РЦОП по ЗВС «Раубичи»

17:50-18:10 — «Гонка легенд». Масс-старт среди женщин

18:15-18:35 — «Гонка легенд». Масс-старт среди мужчин

18:45-19-15 — «Гонка легенд». Смешанная эстафета

19:30 — награждение победителей и призеров биатлонного фестиваля «Гонка легенд», республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.

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А вот состав биатлонистов, которые примут участие в гонке. У внимательных болельщиков наверняка будет приятное чувство ностальгии – столько легендарных спортсменов.

1. Андрей Дериземля (Украина)

2. Ларс Бергер (Норвегия)

3. Флоранс Баверель (Франция)

4. Симона Хаусвальд (Германия)

5. Надежда Скардино (Беларусь)

6. Халвард Ханевольд (Норвегия)

7. Анна Богалий (Россия)

8. Венсан Дефран (Франция)

9. Сергей Чепиков (Россия)

10. Фруде Андресен (Норвегия)

11. Сергей Новиков (Беларусь)

12. Александр Попов (Беларусь)

13. Корин Ниогре (Франция)

14. Елена Зубрилова (Беларусь)

15. Карин Оберхофер (Италия)

16. Екатерина Дафовска (Болгария)

17. Дарья Домрачева (Беларусь)

18. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

19. Пьер Альберто Каррара (Италия)

20. Елена Петрова (Украина).

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