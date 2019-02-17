Идеи подарков к 23 февраля: для любимого - букет с колбасой, для коллеги - звезда из помидоров

Надоели дежурные подарки? Вручите своему мужчине к 23 февраля презент, который его удивит - съедобный букет. Во-первых, это красиво, во-вторых, вкусно, а в-третьих, такой подарок наверняка вызовет улыбку и поднимет настроение. Главное, учитывать при этом вкусы вашего защитника.

- Для создания съедобных букетов используются практически любые продукты: колбаса, помидоры, лук, чеснок, фисташки, шампиньоны, - говорит хозяйка студии цветов Fiori Vicini Виктория Россошных. - Большой популярностью пользуются букеты из колбасы, сыра, кто-то просит включить в букет сушеную рыбу или даже вареных раков.

Самые популярные - букеты из колбасы

В рейтинге ингредиентов для съедобных мужских букетов одно из первых мест уверенно занимает колбаса. Видимо, срабатывает эффект неожиданности: чаще всего букеты ассоциируются у людей с чем-то нежным и изысканным, и мы меньше всего ожидаем увидеть в них этот нехитрый продукт. Но именно поэтому такие букеты и вызывают улыбки на лицах людей, запоминаются надолго и пользуются огромным спросом. Если у человека есть чувство юмора, он наверняка оценит такой небанальный сюрприз. Букеты из колбасы дополняют помидорами, сыром, булочками, фисташками. Такие подарки женщины часто заказывают для своих вторых половин.

Для любителей ЗОЖ: упаковать в букет можно даже баклажаны и чеснок

А если мужчина - любитель здорового питания, то для букета можно использовать различные овощи и фрукты: яблоки, морковку, гранаты, чернослив, финики, имбирь. Целый запас витаминов! Даже баклажаны могут отлично вписаться в букет, надо только правильно их упаковать. Профессиональные флористы Fiori Vicini работают с продуктами так же ловко, как и с растениями - подбирают их по размерам и используют правильные сочетания оттенков.

Букет с баночкой икры

А может быть, вашего защитника больше порадует банка красной икры? Ее тоже можно использовать при создании букета. Иногда в ход идут совсем уж неожиданные продукты - например, при составлении букета для любителя белых семечек флористам пришлось поломать голову над тем, как вписать в композицию 300-граммовый пакет этого лакомства. Выбирая ингредиенты, проявите свою фантазию - и мужчина будет доволен. А еще букет можно дополнить топпером (табличкой с надписью на длинной шпажке) с романтичными пожеланиями для любимого.

Для коллег сформируйте «джентльменские наборы»

Мужчин на работе тоже нельзя оставить без внимания. Порадуйте их съедобными подарками! Например, закажите для коллег одинаковые букеты с джентельменским набором из сыра и копченых охотничьих колбасок. Такой подарок к 23 февраля наверняка придется им по душе. К тому же это отличный вариант перекусить на работе.

А еще вы можете заказать один из самых эффектных букетов - композицию из помидоров в виде звезды. Сделать такой букет достаточно сложно, зато смотрится он очень оригинально.

Для юного защитника - букет-мороженое

Как поздравить мальчика с 23 февраля? Подарите ему букет-мороженое! Такое название вовсе не означает, что композиция растает через полчаса - при ее создании используются зефир, маршмеллоу, пирожные макаронс, сникерсы, киндер-сюрпризы, кока-кола. Просто внешне такой букет напоминает мороженое в вафельном рожке и выглядит забавно.

Удивляйте своих близких и коллег необычными подарками! При создании букетов можно использовать практически любые продукты и напитки, а профессиональные флористы студии Fiori Vicini составят из них эффектные композиции.

Посмотреть другие букеты можно здесь: www.instagram.com/fiorivicini

Заказы делайте по телефону: (029) 179-59-00.

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