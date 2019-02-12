Александр Лукашенко назначил гендиректора холдинга «БелОМО»

12 февраля Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Мороза генеральным директором ОАО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО»». Раньше Мороз работал в должности первого заместителя генерального директора этого ОАО.

Президент потребовал от нового руководителя к концу года добиться хороших результатов деятельности холдинга.

- Если надо - говорите, чем помочь. Приезжайте в министерство промышленности, ставьте им задачи от моего имени. Результат должен быть. Это хорошее предприятие, где можно работать и получать результаты, - сказал Александр Лукашенко.

И высказался о недопустимости коррупционных проявлений. Напомним, прежний генеральный директор холдинга недавно был задержан.

Президент выразил убежденность, что в коллективе сделают должные выводы и подобные факты не повторятся, а работа холдинга выйдет на хороший уровень.

БУДЬ В КУРСЕ

Вячеслав Бурский возглавлял «БелОМО» 27 лет и получил два ордена из рук президента

Свою работу на заводе Вавилова Вячеслав Бурский начал еще в 1970 году простым инженером. Позже работал главным технологом, главным инженером. В 1992 он возглавил предприятие и в должности директора уже целых 27 лет. К настоящему моменту он является доктором технологических наук, профессором. В 2008 году из рук Александра Лукашенко Вячеслав Бурский получил орден Отечества III степени, а несколько лет назад - орден Отечества II степени.

Белорусское оптико-механическое объединение («БелОМО») специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств. Основное направление - военная продукция. «БелОМО» производит приборы наведения для танков, БМП, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, приборы ночного видения, лазерные целеуказатели, тепловизоры и другую оптическую продукцию для военных.

«Работаем, следственных действий на предприятии не проводится»: на «БелОМО» прокомментировали слухи о задержании главы холдинга. Как подтвердил генпрокурор 6 февраля, Вячеслав Бурский задержан белорусскими правоохранительными органами (подробнее)