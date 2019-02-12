Дмитрий Колдун: Хочу снова поехать на «Евровидение», но пока не пришло мое время

Мы решили разузнать, что готовит Дмитрий на этот раз, приходилось ли ему применять «метод Солодухи» и замечает ли артистические таланты в своих детях.

- Дима, услышат ли поклонники новые песни 19 марта на твоем концерте?

- Кое-что новенькое обязательно исполню на концерте. Мы работаем сейчас над новым альбомом, который выйдет в этом году. Предыдущий, «Манекен», был в 2015 году, так что получился довольно большой перерыв. Я подумал - не такой уж я и старый, чтобы выпускать очередной грустный альбом. Мы с коллективом начали искать новое звучание и в итоге решили двигаться в сторону радости, танцевальной музыки, драйва, яркого стиля тропикалхаус. В общем, новый альбом будет сильно отличаться от предыдущих четырех.

Дмитрий Колдун готовит новый - на этот раз танцевальный и драйвовый альбом. Фото: Русское радио

«Хороших голосов у нас стало больше, но хороших песен - нет»

- Как понимаешь, тебе не избежать вопросов о «Евровидении». Смотри, Сергей Лазарев повторно едет на этот конкурс от России за победой. А ты не хочешь реванша?

- Я люблю красивые даты. В 2007 году я ездил на этот конкурс, поэтому 2027 год, мне кажется, подходит для этого идеально (смеется). На самом деле был год, когда я вел переговоры, чтобы поехать снова – не сложилось с песней. И я решил – значит, не пришло время. Что касается России – там свой подход, в последнее время становится традицией отправлять участников повторно, причем с одной и той же командой. В этом плане наш отбор поинтересней. Зная, что будет вопрос про «Евровидение», я специально просмотрел перед нашей встречей десятку финалистов. Хороших голосов на сцене стало больше – а вот хороших песен так и не услышал. Если бы мне предложили выбрать лучшую, я бы не смог.

- Просто многие интересные номера отбора, особенно иностранцев, не пропустили в финал.

- Вероятно, жюри больше придерживается принципа«купляйцебеларускае», но думаю, что в вопросах музыкальной индустрии и культуры в целом, это не всегда оправдано. На «Евровидении» побеждает в большей степени страна, чем исполнитель, и цель здесь оправдывает средства, поэтому«свой-чужой» - не лучший метод отбора. Я и сам был когда-то в жюри и видел, как все происходит изнутри. Могу сказать, что от состава жюри зависит очень многое. Точно так же, как и на самом «Евровидении», где жюри и зрители голосуют по принципу 50/50. Можно «слить» кого угодно по такой схеме!

Дмитрий Колдун с командой на "Евровидении-2007". Фото: личный архив

«Мечтал стать химиком»

- Участник «Наутилуса Помпилиуса» Дмитрий Умецкий признался недавно, что название группы было придумано потому, что в ней собрались редкие интроверты - прямо как моллюск nautilus pompilius, который высовывается из своей раковины, только чтобы поесть. А твоя первая группа называлась…

- «Тяжелый колесный плуг», это было еще в школе, гитарное трио. Мы до сих пор видимся, кстати. Концепция была такая: мы поем на мове и не пишем песен о любви. В репертуаре были композиции про поливочный шланг или про то, как друзья подшутили над героем песни и закрыли его в зернохранилище. И вот он рассуждает о том, что скоро станет хлебом, и может, это даже лучше, чем бесцельно прожитая жизнь… Философские тексты в общем. И я могу отнести себя к интровертам, мне комфортно находиться наедине с собой. Но не потому, что сказать нечего, просто могу прекрасно пережить без того, чтобы делиться своим мнением с людьми. Я вообще поначалу не собирался посвящать себя шоу-бизнесу, а планировал стать химиком. Но в моей жизни случилась «Фабрика звезд», потом «Евровидение», отступать уже не хотелось. Хотя моя сущность и темперамент не изменились. Но для артиста тоже полезно быть наедине с собой. Когда выходишь на сцену, твоя энергия, которую накопил, бьет гейзером.

- Твой первый телевизионный опыт был связан с шоу СТВ «Звездный дилижанс», в одной команде тогда оказались ты, Катя Иванчикова (сейчас IOWA), Аня Шаркунова, Герман Титов (тогда Дима Карпинчик). Вы общаетесь?

- Крайне редко пересекаемся на концертах с Катей. Но, как я понимаю, у нее похожая история - своя скорлупка, ограниченный круг людей, которые помогают создавать музыку.

- Ты что-то делаешь для того, чтобы не узнавали в толпе?

- Самый простой способ - пойти на рынок и купить такую же одежду, как у всех. Самую обычную куртку, которая, может, и не очень нравится, но она реально помогает слиться с толпой. Проверено. А еще я иногда отращиваю бороду, и тогда меня тоже не узнают.

«Единственным моим настоящим продюсером был Филипп Киркоров»

- Тебе уже говорят: «Дима, я выросла на ваших песнях»?

- Да, началось уже. Выступал весной на выпускных вечерах и вдруг понял, что, когда я выступал на «Евровидении» с песней «Дай мне силу», этим ребятам было по 5-6 лет! Даже страшно от этой мысли. Поэтому решил, что пора избавляться от избитых тем в своем творчестве.

- Продюсера у тебя так и нет?

- Нет. Но есть концертный директор. А продюсером в полном смысле слова был только Филипп Киркоров, да и то только в рамках «Евровидения-2007». Во времена Виктора Дробыша я не получил от него ни одной песни. А Александр Лунев был для меня больше композитором, чем продюсером.

Дмитрий считает Филиппа Киркорова своим единственным продюсером в полном смысле слова. Фото: Антон КЛИНК

- С Филиппом, к слову, разобрались тогда финансово? Он обижался, что Беларусь не доплатила ему за «Евровидение».

- Я понятия не имел, чьи деньги тратили на мою подготовку, никаких расписок я не видел. Киркоров говорил, что платил свои деньги, Белтелерадикомпания уверяла, что это бюджетные деньги. Все знал только Александр Тиханович, который отвечал за подготовку с белорусской стороны. Но расспросить его уже невозможно, увы…

Дмитрий Колдун на "Евровидении-2007". Фото: личный архив

- Ты никогда не использовал«метод Солодухи», не обзванивал лично директоров предприятий, чтобы продать билеты на свой концерт?

- Мне даже представить себя в этой роли сложно. Во-первых, неинтересно, а во-вторых, все свободное время я посвящаю своим детям либо провожу за инструментом.Ну, или ищу в интернете что-то новое, что мог бы применитьв своем творчестве.

- Свои интернет-профили сам ведешь?

- У меня есть человек, который занимается соцсетями. Но посты, не связанные с новостями, я размещаю сам. Хотя не так уж много я пишу.

«Рок-тусовка никогда не простит мне «Фабрики»

- На твоей странице в Википедии отдельной строкой написано, что в 2017 году ты выступал в гей-сауне…

- Да, это так. Но когда меня позвали, я не знал, что это гей-сауна. Хотя, не скрою, подозрения были из-за названия Paradisespa. Но когда мы приехали и поняли, отступать уже было поздно. Ну и выступил, что с того. Потом много писали об этом, спрашивали, согласился ли бы снова…

На сцене "Евровидения-2007". Фото: личный архив

- Сразу вспомнилась комедия «Полицейская академия», там есть смешной момент про бар «Голубая устрица»…

- Ну не совсем так (смеется). Там была сцена, вокруг которой сидели люди в плавках. Похоже на вечеринку у бассейна. И, кстати, мне тогда подарили много цветов.

- А были еще такие странные выступления?

- Например, в дельфинарии. В южной части России не всегда есть нормальные залы для концертов, вот и приходится выступать в не очень приспособленных для этого местах.

- Ну и как?

- Ну как… Воняло рыбой и тюлень постоянно орал, не нравились ему мои песни!

Фрагмент номера для "Евровидения-2007". Фото: личный архив

- Дима, у тебя были очень удачные выступления с рок-звездами, например со Scorpions. Ты бы запросто мог бы уйти в более тяжелую музыку, мне кажется.

- У нас все еще силен стереотип, что рок-музыканты - это такие трушные ребята, которые начинали репетировать в гаражах, а попсовики - что с них возьмешь, они же все фанерщики! Помню, когда я был на «Фабрике звезд», в Минске проходил концерт «Короля и Шута». И первое, что сказал солист группы Горшок, выйдя на сцену: «Давайте крикнем, что «Фабрика звезд» - г…». Так что невозможно после «Фабрики звезд» перейти в настоящий рок, какой играют на фестивалях «Нашествие» и «Максидром». Таких случаев я просто не знаю. Да, можно сколько угодно утяжелять звук, но рок-тусовка все равно тебя не примет, потому что ты этот, с «Фабрики».

«Хочу, чтобы дети пошли в школу в Минске, он безопаснее, чем Москва»

- Как думаешь, твоих детей музыка интересует?

- Шестилетний Ян вряд ли будет петь, его больше интересуют точные науки, он мне все время задает вопросы из области физики и астрономии. А вот двухлетняя Алиса не расстается с микрофоном караоке. Она обожает танцевать, и меня активно к этому привлекает, не понимая, что танцы - не самое любимое мое занятие. Но, если честно, я не расстроюсь, если из нее не выйдет певица.

Дмитрий с семьей - женой Викой, сыном Яном и дочерью Алисой. Фото: личный архив

- Семья по-прежнему живет на две страны?

- Да, но я подумываю о том, чтобы в школу дети пошли в Минске, потому что этот город безопасней Москвы.

- Слышал ли ты последнюю песню брата Георгия «Что может быть проще», которую он выложил в интернет на днях?

- Конечно, я все его песни слушаю. Жора, да и я сам иногда грешим тем, что нагружаем песни проблематикой. Гораздо лучше, когда композиция понятная и добрая. Такие песни трогают слушателя. Вот как раз из таких «Что может быть проще».

С братом Георгием. Фото: личный архив

- Мне даже показалось, что вы с Георгием как-то созвучны в этой песне.

- Что сделаешь, гены не спрячешь.

- А бывает, что критикуете друг друга?

- Мы стараемся соблюдать политкорректность. Максимум, что говорим - хорошо бы добавить ту или иную инструментальную партию. Один известный композитор как-то сказал мне: если ты артист, никогда не смей осуждать чужое творчество.

Дмитрий и сын Ян

С дочкой Алисой. Фото: личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрию Колдуну 33 года. В 2006 году победил на шестой «Фабрике звезд».В 2007 году добился 6-го места на «Евровидении» - это до сих пор самый высокий результат для Беларуси на конкурсе. Выпустил четыре студийных альбома и больше десятка клипов.

Женат, с женой Викторией познакомились и начали встречаться еще в школе. Воспитывает детей Яна и Алису.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт Дмитрия Колдуна - КЗ «Минск», 19 марта,19.00. Билеты 30-85 руб.Т.(017) 328-66-38.