Суд над травматологом-ортопедом Белецким: «Вручили медаль Академии наук, когда я находился в СИЗО»

Поддержать известного врача пришли близкие и его пациентка.

- Вы виновным себя в получении взятки признаете? - спросила судья.

- Вчера мы уже об этом говорили, что на момент получения взятки, как мы теперь называем, не осознавал, что это взятка. Я думал, что это подарок. А что касается по эпизоду с Шалькевич (женщина передала конверт с 3 тысячами долларов), вы сами, наверное, поняли, что это вообще недоразумение. Поэтому мое отношение теперь, особенно после 5 июля (медика заключили под стражу. - Ред.), конечно, я все это понял, осознал, конкретизировал. И согласен с предъявленным обвинением.

В Мингорсуде продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Александра Белецкого.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Белецкого, от директора предприятия «Медисфера» Бориса Ранчинского он впервые получил деньги в 2016 году. До этого мужчины обменивались подарками - коробкой конфет или мужским парфюмерным набором.

- Вы рассказывали, что часть денег использовали на делегацию на конгрессе в Барселоне, - говорит судья.

- 500 долларов взнос был, - ответил Белецкий. - И был еще один взнос. Остальное на представительские расходы потратил: совместный банкет всей делегации - я рассчитывался, была обзорная экскурсия по Барселоне.

- Ваше отношение к содеянному?

- Уничтожаю себя, начиная с 5 июля... К сожалению, вернуть обратно не представлялось возможным. Но это два разных человека - до 5 июля и после. Не воспринималось, не понималось многое. (...). Самое страшное - самоедство. Уничтожение происходит. Хуже всякого суда, прокурора и следователя.

В зачитанном прокурором обвинении говорится, что Белецкий неоднократно брал взятки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Когда был директором, не сидел в кабинете»

Судья попросила Белецкого рассказать о себе. Мужчина начал с детства и рассказал, что родился в Червене в семье врачей.

- Закончил медуниверситет в 80-м году и распределился в 6-ю больницу врачом-интерном, - рассказывает Александр Валентинович. - Когда туда распределился, там было 120 коек, а затем возросло до 300. Работать было некому, поэтому первые два года у меня было по 10 дежурств в месяц. Освоил все самые сложные хирургические вмешательства... Всю жизнь был детским ортопедом. Моим руководителем и мной было разработано много новых оперативных вмешательств при лечении детей с врожденной и приобретенной патологией тазобедренных суставов, что вылилось в 92 патента, присуждение Госпремии.

По словам Белецкого, он не вылезал из операционной всю жизнь, провел около 4 тысяч высокотехнологичных, сложных операций.

- Мы (с учениками. - Ред.) оперировали и читали лекции в Америке, Англии, Германии, Японии, на Кипре, в Израиле, Турции, Китае... Член-корреспондент НАН Беларуси, год назад вручили диплом академика. В 2010 году присвоено звание заслуженного деятеля науки РБ... Когда был директором (в РНПЦ. - Ред.), я в кабинете не сидел вообще. Все знали (министр и другие), что во вторник у Белецкого операция с 9 до 12 - меняю коленный сустав. А в четверг или пятницу я всегда в детской операционной.

- Вы сказали, что у вас 92 патента. Скажите, за патенты вы деньги получали? - спросила адвокат у своего подзащитного.

- Да, конечно. За каждый патент где-то 150 долларов, но еще премиальные дают Минздрав, Комитет по науке и технике. Это все отражается в налоговой декларации. Мне вручили Госпремию, за нее тоже большая премия - около 50 тысяч долларов. Еще вышло 16 монографий, из них 8 за рубежом. Подготовлена целая школа. Под моим руководством защищены четыре докторские диссертации...

- Все эти денежные средства, которые вы получали в качестве премий, вознаграждений за патенты, Госпремии, эти все деньги вы копили?

- Конечно. А еще была неплохая премия Национальной академии наук в 2016 году - 2 тысячи долларов, - вспомнил Белецкий. - Находясь в СИЗО, меня тоже наградили медалью Национальной академии наук в октябре. Жене вручили.

Александр Белецкий член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель науки РБ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Судья озвучила имущество, на которое был наложен арест, в том числе это деньги на банковских счетах. Самая крупная сумма - 72 тысячи 157 долларов. Арест был также наложен на денежные средства супруги Белецкого, находящиеся тоже на банковских счетах - 14 тысяч долларов, 21 тысяча долларов и 18 тысяч долларов. Арестован и БМВ Х супруги медика, а также гараж, машиноместо, дом в поселке Ратомка и облигации Беларусбанка.

Судья поинтересовалась и большой суммой, на которую тоже наложен арест, - 354 тысячи 600 долларов, 65 тысяч евро.

- Вчера задавали этот вопрос, я отвечал на него. Это подарки родственников, друзей, зарплата, продажа квартиры родителей...

- Каким образом вы распоряжались своей зарплатой? - поинтересовалась адвокат подсудимого.

- Я переводил ее в доллары. Наши родственники - фермеры, предприниматели. Вопрос об обеспечении мясом, рыбой, овощами не стоял. В принципе, на еду у нас много денег не уходило. Продукты приобретала жена и сын за счет своих денег.

В суде дали показания свидетели - сотрудники РНПЦ. Среди них - замдиректора по научной работе Олег Эйсмонт. О своем бывшем руководителе он отзывался хорошо:

- Какой он специалист, это всем известно. Специалист высокого уровня. Хороший начальник, нормальный человек. Работалось с ним хорошо.

- Как вы считаете, мог так поступить Белецкий? - спросила судья.

- Я думаю, что нет. Скорее всего, это какие-то случайности.

Суд продолжается.

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