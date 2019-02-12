«Сын не может даже плакать. Стараемся отвлечь от мыслей»: что происходит сейчас в Столбцах

- Сын сегодня в школу не пошел, много переписывается в соцсетях с одноклассниками и друзьями. Мы не запрещаем. Знаем, что ему надо пережить, проговорить эту ситуацию, - рассказывает «Комсомолке» назавтра после трагедии папа мальчика, который учился в одном классе с погибшим Сашей. - Мама ему говорит: «Поплачь, сынок». А он вроде хочет, но… говорит: «Не могу». Мы пытаемся его переключить, отвлечь.

Постоянно задается вопросом: почему это произошло? Говорит, что между Сашей и Вадимом, который его убил, не было никаких конфликтов, мол, они даже не общались. Просто учились в одной школе.

- Про сам момент нападения сын вспоминает?

- Когда все произошло, многие начали кричать, убегать и пытаться звать на помощь. Мой сын, его одноклассник и учительница бросились к Саше, чтобы ему помочь. Снимали с себя майки и рубашки. Пытались перевязать раны, чтобы кровь остановить…

Мой ребенок говорит: «У меня все было как в тумане».

С учениками школы в Столбцах, где произошла трагедия, работают следователи и психологиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«С нами, с родителями, никакие психологи не работали»

- Психологи, которые работали с вашим ребенком, давали вам какие-либо рекомендации? Ведь вам тоже наверняка непонятно, как грамотно вести себя сейчас?

- Честно скажу: с нами, с родителями, никакие психологи не работали, рекомендаций не давали. Работали только с детьми. И я считаю в корне неверным, что вчера, пока шло выяснение, многих детей не пускали к родителям. Мы лучше знаем своих детей и чувствуем, как вести себя с ними в стрессовой ситуации.

- Вы, как отец, будете добиваться усиленной безопасности в школе?

- Сегодня в школе назначено общешкольное собрание. Конечно, я туда пойду. Но прекрасно понимаю, что конкретно от таких случаев ничего не спасет. Ведь пронести в школу ножик может любой человек. Тем более ученик, который там учится. Каждого ученика детально досматривать? Это нереально. Установить турникет? Но в этом случае он тоже не поможет. Ученик просто пришел в школу. Кто мог знать, что у него в голове? А значит, никто не застрахован. И я не могу сказать, что система безопасности в нашей школе работает как-то плохо. Везде есть видеонаблюдение. На входе - вахта. Даже если я - родитель, которого знают в лицо, - захожу в школу, меня всегда спрашивают, зачем и к кому. Кабинет завуча находится у входа, и она тоже всегда знает, кто и зачем находится в школе. Чужому человеку в нашу школу пройти сложно. Максимум, что я могу предложить, - поставить в каждом классе тревожную кнопку. Но возможно ли это?

Сегодня в школе было назначено общешкольное собрание.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Что происходит в городе сегодня?

- Город на ушах. Работают следователи. Приезжают чиновники. Ходят слухи, кого теперь уволят. Смешно. Но главный вопрос у всех один: что подтолкнуло ребенка из нормальной семьи на такой страшный поступок?

Погибший мальчик из обеспеченной и очень хорошей семьи. Спокойный, культурный и очень умный мальчик. Учился замечательно. Участвовал во многих олимпиадах: по истории, английскому, химии. Все, что произошло, - ужасно. Конечно, город скорбит. Все сегодня несут цветы к школе, собирают по традиции деньги на похороны…

На сайте школы в соцсетях знавшие при жизни погибших люди оставляют комментарии. Вот что о погибших пишет Юра Павлов, выпускник этой же школы.

«Марина Михайловна любила слово «бесподобно»

- Мне довелось учиться у Марины Михайловны в 10 - 11-м классах…. Она любила учеников, ученики любили ее. Была справедливой, источала доброту, ценила старательность, всегда настаивала на том, что ответов на один и тот же вопрос много. В моей памяти и душе она один из самых умных и чутких учителей. В беседах с ней и на уроках с ней ноты философии пересекались с нотами жизненной прозы; высокие абстракции превращались в конкретные облики, надевали конкретные маски; а нестройные мысли учеников она ровняла и цементировала удачно подобранными сократическими вопросами. С ней все всегда было понятно. Она любила слово «бесподобно» - и она сама была бесподобной. Непосредственной. Исключительной.

«Саша в своем возрасте рассуждал о трудах Платона»

Мне также довелось один раз разговаривать с Сашей по скайпу. Мы планировали побеседовать час, в итоге зависли на все четыре. Меня поразило тогда, насколько красивой была его речь. Речь начитанного молодого парня. Мы говорили и про его поступление в вуз (собирался поступать на политолога в Польшу), и про диалоги Платона, которого он успел перечитать практически целиком, и про философов Запада, и, конечно, про вторую школу…. Сил и стойкости всем нам. Соболезнования родным.

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