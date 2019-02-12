Гендиректор БелТА - Золотовой: «Думаю, вы понимаете, почему ваши сотрудники пользовались паролем»

В Минске продолжается суд по делу Марины Золотовой. Ей вменяют в вину то, что, как главред крупного портала, она не обеспечила подписку на платную новостную ленту БелТА и не пресекла нелегальный доступ сотрудников к этой информации. Свою вину Марина Золотова не признает.

После перерыва в суде выступила Ирина Акулович, генеральный директор БелТА. В этой должности она работает с 9 апреля 2018 года.

- 19 апреля в БелТА пришло письмо из газеты «Рэспублiка» о том, что у них возникли проблемы с доступом. Когда мы начали анализировать, с каких адресов были входы, мы увидели телефон МТС. При этом никто из газеты не пользовался ни личным, ни служебным телефоном с МТС. По закону мы не имели права дальше проводить расследование, поэтому обратились в милицию с просьбой выяснить, что это за адрес.

Объясняя преимущество платной подписки перед информацией в открытом доступе, Акулович сказала, что журналисты, у которых была подписка, получали возможность разместить новость на сайте своего СМИ в числе первых. А это влияло на выдачу новости в Яндексе и Гугле, что, в свою очередь, влияет на посещаемость, «а это деньги, реклама». При этом разница между появлением новости на ленте для подписчиков и в открытом доступе могла быть не больше пары минут.

Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- 1-2 минуты на сегодняшний день для новости имеют очень большое значение, - уверена гендиректор Ирина Акулович.

БелТА выставила иск сотрудникам tut.by в 25 тысяч рублей. Как рассчитали эту сумму? Это месячная плата за подписку, умноженная на количество месяцев, во время которых происходил несанкционированный доступ. А еще в эти 25 тысяч вошли выплаты работникам, которые работали сверхурочно, чтобы разобраться в проблемах с доступом.

- Мы недополучили платежи от тех людей, которые пользовались нашими информационными услугами. Кроме того, я считаю, что это подрыв авторитета БелТА.

Претензии агентства касаются того, что пользователи, которые заходили под чужими паролями, получали доступ к уникальной информации БелТА. Акулович пояснила, что такое уникальная информация.

- Любая информация, которая появляется на сайте БелТА, является уникальной. И я думаю, Марина Васильевна, вы прекрасно понимаете, почему ваши сотрудники пользовались этим паролем, - многозначительно сказала свидетель.

- Да, у меня есть версия на этот счет, - ответила Золотова.

По просьбе гособвинителя Ирина Акулович уточнила, так почему же сотрудники tut.by пользовались паролями и не платили за подписку.

- Потому что информация в ленте появляется раньше, - ответила Акулович.

Гособвинитель уточнила, погашен ли ущерб. Акулович ответила, что ущерб действительно погашен, но откажется ли БелТа от своего иска, она скажет позже, посовещавшись с адвокатами.

- Так вы настаиваете на привлечении к уголовной ответственности? – спросила прокурор.

- Да.

Продолжение суда 13 февраля в 10.00

С чего все началось?

Утром 7 и 8 августа к журналистам и редакторам в разные издания пришли сотрудники Следственного комитета - поводом стала жалоба информагентства «БелТА». Журналистов подозревали в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту агентства, используя чужие логины и пароли, и брали новости, не дожидаясь их публикации в открытом доступе на сайте (читать далее)