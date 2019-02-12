Как выглядит самый старый в Беларуси телевизор за 4 тысячи рублей?

С 28 января по 10 февраля видеосервис VOKA в партнерстве с БелВТИ провели масштабную акцию по сбору старых телевизоров. Тому, кто принесет самый старый из работающих, пообещали приз в 4 тысячи рублей. Все остальные участники получили по 25 копеек за 1 килограмм веса (в среднем выходило по 9 рублей за один телевизор). При этом каждый участник получил промокод на самую большую в стране 4К-синематеку в видеосервисе VOKA. Уже сейчас рекордная коллекция фильмов в новом ультравысоком разрешении, которое в четыре раза превосходит Full HD, доступна подписчикам пакетов MEGOGO, а также VOKA ТВ и MEGOGO. Чтобы найти 4K-фильмы в VOKA, достаточно набрать в строке поиска UHD.

- Телевизоры, которые транслируют полноценную картинку в 4K, начали массово производить три-четыре года назад. Чтобы отметить конец эпохи старых телевизоров и старт новой эры цифрового контента, а также помочь белорусам избавиться от залежавшейся техники, VOKA организовал полезную акцию с БелВТИ. Размер вознаграждения в 4000 (4К) рублей также символизирует переход к технологиям новой эпохи. Пользователи VOKA первыми получили доступ к самой крупной в стране синематеке в 4K. Только за две недели с момента запуска мы увеличили свою базу фильмов практически в два раза - с 155 до 300 - и планируем в дальнейшем удивлять наших пользователей качественным и разнообразным контентом», - рассказал заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom Антон Бладик.

Старые телевизоры, которые чуть-чуть не дотянули до победы.

А старым ящикам теперь дадут вторую жизнь: они пойдут на запчасти для новых теледевайсов.

Сегодня организаторы подвели итоги. За время акции белорусы принесли 204 телевизора, большинство из них нерабочие. Средний возраст девайсов - 41 год, а наиболее популярными марками стали «Горизонт», «Неман» и «Электроника».

Самым старым телевизором, который разыскали в Беларуси, оказался советский «КВН-49» 1952 года выпуска. В этом году ему исполняется 67 лет! Что интересно, он до сих подает признаки жизни: немного шипит. К слову, это первый телевизор в Советском Союзе, который стал доступен массовому потребителю (см. «КСТАТИ»). Телевизор «КВН-49», как и еще десяток таких же старичков, возможно, положит основу будущего музея видеосервиса Voka.

Владельцем старейшего телевизора оказался Валентин Лысенко из Гомеля. Он рассказал историю его приобретения:

- Мой отец пришел с войны и женился. Старший брат не смог приехать на свадьбу и рождение племянницы, но позже привез в подарок этот телевизор из Ленинграда, - вспоминает Валентин. - Затем брат трагически погиб, и этот телевизор остался памятью. Он принес улыбку не только моему отцу, но и всей семье: сыну, дочери и жене. Если бы отец был жив, он был бы безумно рад, что за этим телевизором еще будут наблюдать и, может быть, даже смотреть.

Валентин Лысенко рассказал, что телевизор стал подарком отцу.

КСТАТИ

Первый телевизор появился в Америке в 1929 году. Громоздкое изобретение присоединялось к специальному приемнику, который должен был улавливать видеосигнал. При этом сам экран был крошечный - меньше спичечного коробка. Изображение было очень плохим, рассмотреть лица было практически невозможно. Зато сам прибор стоил больших денег. Поэтому телевизор долгое время был предметом роскоши.

А вот серийный выпуск телевизоров для народа начался практически одновременно в Советском Союзе и Германии, которые в то время во всем пытались перещеголять друг друга. В СССР в 1949 году запустили производство первого массового советского телевизора «КВН-49». Аббревиатура КВН означала фамилии основных инженеров: Кенигсона, Варшавского и Николаевского.