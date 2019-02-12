2019-02-12T22:24:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Незаметно подорожали белорусские Geely

Больше всего ценники подняли на топовые комплектации Atlas – сразу на 3000 рублей [считалка «КП»]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Geely Emgrand X7 – это «младший брат» Geely Atlas – правда, он всего на два сантиметра короче.Geely Emgrand X7 – это «младший брат» Geely Atlas – правда, он всего на два сантиметра короче.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Судя по всему, автомобили Geely в Беларуси неплохо продаются – по итогам прошлого года марка вышла на почетное четвертое место, по уровню продаж новых легковушек обогнав Skoda, KIA, Nissan, Hyundai, Ford, Toyota, Mercedes, Audi и так далее. Как заявляется, 75% продаж приходится на физических лиц – а это значит, что автомобили белорусского производства берут не только на предприятия. Помогает сладкий кредит – всего под 1,9% годовых. И пока автолюбители спорят – выгодно ли покупать Geely или нет, завод «под шумок» решил повысить цены. «Комсомолка» разбиралась, почему подорожали выпущенные в Беларуси машины, и можно ли их купить по старой цене.

Если кратко: отпускные цены подняли не дилеры, а сам завод «БелДжи». Напомним, цены во всех официальных дилерах Geely – одинаковые.

- На автомобили Geely ценник в рублях никогда не менялся, и рано или поздно это должно было случиться, – так нам объяснил причину увеличения цен представитель одного из минских дилеров.

Суть такая: на машины, которые есть на складе, ценники остались старыми. На автомобили, которые дилер с прошлой недели заказывает с завода – цены увеличились. Пока не все дилеры успели на своих сайтах переписать ценники. Например, где-то новые цены стоят только на определенных комплектациях. Даже официальный сайт завода поменял ценник только на паркетник Emgrand X7 и седан Emgrand 7. Обзвонив дилеров, мы пришли к выводу: подорожали все модели Geely, но какие-то конкретные и имеющиеся в наличии комплектации еще можно найти по старой цене.

БУДЬ В КУРСЕ

Насколько подорожали автомобили Geely в Беларуси?

Geely Emgrand 7

Еще до официальной презентации минимальная стоимость этого бюджетного седана была заявлена в $9500. К моменту презентации оказалось, что итоговая цена выросла на $1300 – самая простая комплектация стоила 23.000 рублей. Сейчас цена поднялась еще на 1900 рублей. На 1.100 рублей подорожали седаны такой же комплектации, но с мотором 1,5. Топовая комплектация выросла в цене всего на 300 рублей.

Geely Emgrand X7

Машины стоили от 29.900 до 36.900 рублей. Сейчас в цене выросли все комплектации: Base стал на 1.200 рублей дороже, Standart – на 1.000 рублей, комплектация Comfort выросла сразу на 2,5 тысячи рублей, Luxury – на 1.900, а Flagship – на 1.600 рублей.

Geely Atlas

Машины стоили от 35.200 до 48.600 рублей. Пока известны цифры по версиям с мотором 2,4. Комплектация Comfort «потяжелела» на 2.300 рублей, комплектации Luxury стали дороже на 3.000 рублей.

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Любимая машина Путина белорусам понравилась больше, чем «Поло Седан». А главная надежда белорусского автопрома Geely Atlas почти вошла в ТОП-5 самых продаваемых моделей

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