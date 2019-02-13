2019-02-13T14:47:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанина, ранившего троих милиционеров, приговорили к 13,5 годам колонии

Парня пытались задержать в троллейбусе ночью в центре города
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанина, ранившего троих милиционеров, приговорили к 15 годам колонииГомельчанина, ранившего троих милиционеров, приговорили к 15 годам колонииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В среду в Гомеле огласили приговор парню, который чуть не убил троих милиционеров. Напомним, весной прошлого года на главной улице областного центра в троллейбусе 23-летний Никита Бас изранил ножом троих милиционеров и убежал. По тревоге подняли милицию города, в итоге сотрудники ОМОН нашли парня в районе набережной - он сидел в ледяной воде - и смогли его задержать лишь после выстрелов по ногам.

Оказалось, что преступник сбежал из колонии открытого типа, куда его отправили за хранение наркотиков и хулиганство. Появившегося дома беглеца ждали оперативники. Они заметили, как молодой человек сел в троллейбус. Приближалась полночь, сотрудники УВД начали слежку и в итоге решили задержать парня. Но когда милиционеры зашли в троллейбус, Никита достал нож. Началась бойня, оперативники тогда не знали, что беглец крепкий физически, занимался боксом. Подоспевшие «скорые» спасли истекавших кровью милиционеров - теперь они проходят по делу как потерпевшие.

Во время приговора Никита улыбался Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Во время приговора Никита улыбалсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гособвинитель просил наказать парня 15 годами колонии. Парень не признавал свою вину в суде, утверждая, что защищался от напавших на него не известных и не знал, что это милиционеры - ведь они были в гражданской одежде. Никита соглашался лишь с тем, что действительно сбежал из колонии - кстати, спустившись по простыням с третьего этажа больницы, куда его положили для обследования.

Суд решил, что вина гомельчанина полностью доказана и приговорил его к 13,5 годам лишения свободы. В законную силу приговор пока не вступил.

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