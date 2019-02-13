Психиатр-криминалист: Если картинка из интернета накладывается на желание отомстить - это выливается в зверства

- Михаил Викторович, в Столбцах 15-летний подросток убил учительницу и 11-классника, а также нанес ранения еще двум парням. Два с половиной года назад минский первокурсник убил бензопилой посетительницу торгового центра, нескольких человек ранил. Говорят, в советское время не было такой неприкрытой детской агрессии и желания убивать...

- В советские годы такие случаи были, но они носили исключительный, единичный характер. А сейчас это стало встречаться с пугающей регулярностью. То, что раньше люди тщательно скрывали от знакомых, друзей, сослуживцев, сегодня наоборот делают напоказ. И убивают напоказ тоже. Например, девочка калечит подругу, а их друзья снимают это на камеру, чтобы выложить в интернет. Изменилось понятие человеческой жизни. В советские времена даже среди уголовников убийства были редки.

Сейчас количество всевозможных проявлений жестокости зашкаливает. В чем причина? Человек - существо довольно сложное и многообразное. Когда-то мы выделяли холериков, сангвиников, флегматиков, меланхоликов. Потом расширили понятия, убрав слово психопаты, чтобы не обижать людей со странностями. Сегодня, к сожалению, агрессия стала восприниматься как норма.

- Почему так случилось?

- Что было в советские времена? Детский сад, затем - школа, всевозможные секции, кружки. Все это было бесплатно, дети могли заниматься чем угодно во дворцах пионеров, и все, что зрело у них в душе, выплескивалось наружу и вводилось в определенные законопослушные и позитивные рамки. Были комсомольские стройки - на летний период комсомольцы уезжали строить БАМ, прокладывать железные дороги. Люди находили себя, реализовывали свои желания.

Сегодня у нас в сознании все сместилось. Во-первых, многие подростки стали совершенно бесконтрольными, нередко брошены на произвол судьбы… Большинство сидит в интернете, видя все, что там показывают. Кто-то смотрит с отвращением и больше не откроет, а для другого - это высшая школа и университет преступности. И это самое страшное, потому что то, что делают подростки, они хотят делать напоказ. Если накладывается желание отомстить кому-то или что-то получить для себя - это выливается в те зверства, о которых вы рассказали.

Однажды у богатого отца сын требовал квартиру, потому что его девушка хотела жить с ним в ней. Отец отказал - сын его убил, по дороге тяжело ранил мать. Парня задержали, осудили, а девушка нашла себе нового молодого человека. Сегодняшняя психология, особенно детская и подростковая, крайне ориентирована на решение своих проблем не просто незаконным путем, а самой настоящей агрессией.

«У подростков изменилось понимание ценности человеческой жизни»

- Подростки днями сидят в интернете. Родители должны это контролировать?

- В Китае государство взяло этот момент под контроль: дети могут выходить в интернет только с разрешения полиции. Это, конечно, перебор, но доля истины в этом есть. Таким образом в Китае удалось сократить детскую преступность.

- Парень, который убил ножом учительницу и старшеклассника, принес с собой дымовую шашку и молоток. Это про желание выставить напоказ, кому-то что-то доказать? Неужели нет внутренних ограничителей хотя бы в плане неминуемого наступления ответственности, понимания, что сам в эту минуту рушит свою жизнь?

- К сожалению, у подростков изменилось понимание ценности человеческой жизни. Зачастую нет понимания безвозвратности содеянного. Как в компьютерной игре - убили героя, затем оживили… Кроме того, подростки, не достигшие возраста юридической ответственности, как правило уверены в том, что не понесут наказания, следовательно - все возможно. К сожалению, нередко «героями», примером для подражания становятся преступники типа Брейвика и ему подобным.

- Желание убивать - это отклонение или оно живет в каждом человеке?

- Желание убивать - есть в крови у многих. Человек есть животное, но и животные бывают разные. Возьмите волка, добытчика, который убивает скот, но никогда больше того, что может донести до своей семьи, чтобы накормить. Он знает меру. Люди тоже убивают, режут, причем часто бессмысленно: пьяные драки, уличные конфликты - ни один волк себе такого не позволит.

- Посоветуйте, как распознать ранние признаки чрезмерно агрессивного человека? Родителям такого ребенка необходимо купить боксерскую грушу?

- Любому ребенку в семье нужны любовь, забота и внимание. Это безусловно. Важно, чтобы родители были заинтересованы слушать, что происходит в жизни их ребенка. У многих родителей нет понимания, что с детьми надо общаться. Общаться с интересом, выслушивать и не ругать, а деликатно направлять их мысли в нужную сторону. Времени на подготовку уроков надо много, а чтобы обнять, подбодрить и похвалить за хорошие отметки - 5 - 10 минут. Любая мать и отец их могут найти. А то приходит отец: «Я устал!» - и на боковую…

«Если человек с топором пошел на улицу - можно отвести его в лес рубить дрова»

- Приступы агрессии бывают у каждого, как их лучше снимать?

- Важно найти психолога или психотерапевта, но обязательно профессионального. Попав к непрофессионалу, можно лишь усилить агрессию или аутоагрессию, в результате чего мы имеем большое количество самоубийств, особенно среди подростков. Избавление от агрессии дело индивидуальное - когда приступы агрессии, направленные наружу или на себя, можно погасить или перенаправить.

Если человек взял топор и пошел на улицу - можно, условно, взять его за руку, отвести в лес и показать место, где нужно рубить дрова. Есть понятие - замещение действия. Подмена действия в правильную сторону снимет агрессию, раздражение, конфликтность, и человек успокоится.

Для этого рядом должен оказаться психолог, психотерапевт, психиатр - специалист, который понимает: этому человеку надо дать в руки топор и отвести расчищать дороги, другому - пойти в спортзал, а кому-то - заняться скандинавской ходьбой. Это важный момент - скандинавская ходьба оттуда, где проживают наиболее агрессивные скандинавы. И она тоже очень помогает людям сбросить агрессию.

- Некоторые критикуют прессу: мол, пишут об убийствах и убийцах, таким образом показывая пример людям с подвижной психикой. Но в первую очередь мы пытаемся разобраться, чтобы не допустить повторения. Разве замалчивание таких ситуаций - выход?

- Писать надо обязательно, вопрос - как подавать материал. Потому что все, что людям показывают, прочно оседает в их памяти. Одни посмотрели и забыли, а для других это обучение - как себя вести. Писать надо так, чтобы показывать весь ужас и омерзительность происходящего. Надо суметь так донести информацию, чтобы у человека - молодого, средних лет или пожилого - не возникло желания повторять, а возникла потребность от этого избавляться.

ДОСЬЕ «КП»

Виноградов Михаил Викторович - психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии, создатель и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях (Москва).

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