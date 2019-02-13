2019-02-13T20:07:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Уже не верили в справедливость». Оправдали мужчину, обвиняемого в пособничестве в убийстве

Прокурор просила назначить Максиму Дышлевичу 8 лет лишения свободы
Алеся ДОБЫШ
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Максим Дышлевич провел в СИЗО 10 месяцевМаксим Дышлевич провел в СИЗО 10 месяцевФото: Павел МАРТИНЧИК
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Эта история действительно кажется невероятной и больше похожа на сценарий триллера. В 2010 году в тихом поселке Привольный Минского района произошло убийство - ночью в бизнесмена Владимира Кузнецова, директора «Глобал Авто Сити» выстрелили из ружья в голову. Скорее всего, убийство произошло ради денег - в кабинете Кузнецова стоял сейф с 40 тысячами долларов, вырученных после крупной сделки.

Вскрыть сейф преступники не смогли, его просто бросили. По горячим следам задержать подозреваемых не удалось, следователи допрашивали всех сотрудников фирмы. В том числе и Максима Дышлевича, который работал менеджером в «Глобал Авто Сити». Пока шло расследование, Максим жил спокойно - летом 2013 женился, скоро должна была родиться дочка. А потом молодого человека задержали как подозреваемого на 20 дней. О том, что произошло тогда в СИЗО, Максим жалеет - он оговорил своего коллегу Ивана Полоневича, который еще в 2011 году погиб после аварии, сказал, что Иван совершил убийство. Так Полоневич стал обвиняемым в убийстве посмертно.

- Были угрозы о физическом воздействии на меня, изнасиловании. Поступали угрозы в связи с моей беременной женой, говорили, что она не выдержит допросов. Я сделал этот шаг, решив: раз человек уже умер, это на него никак не повлияет.

Тогда Дышлевича отпустили домой, а в мае 2018-го снова задержали. На этот раз на 10 месяцев, по подозрению в пособничестве.

Все это время его жена и родители обивали пороги разных инстанций, чтобы доказать - Максим невиновен. Того же добивалась и мама Ивана Полоневича. Дело дошло до суда - в обстоятельствах того убийства снова стали разбираться по крупицам.

Пока шло расследование, Максим жил спокойно - летом 2013 женился, скоро должна была родиться дочка. Фото: личный архив

Пока шло расследование, Максим жил спокойно - летом 2013 женился, скоро должна была родиться дочка. Фото: личный архив

В суде Максим категорически отрицал свою вину, вступалась за сына мама Полоневича, и даже сын убитого бизнесмена не мог поверить, что виноваты в этом преступлении именно Иван и Максим. В пользу невиновности говорили и факты: ни один человек не видел в ту ночь в поселке Ивана и Максима, нет никаких записей видеонаблюдения, которые бы подтверждали их присутствие на месте преступления, а оружие, из которого выстрелили в бизнесмена, так и не нашли. Фактически единственными доказательствами были отпечатки пальцев - отпечаток Ивана Полоневича нашли на внутренней стороне удостоверения убитого, а Максима Дышлевича - на сейфе. Но в суде выяснилось, что к сейфу могли притрагиваться и другие сотрудники фирмы.

В своем последнем слове Максим Дышлевич был категоричен:

- Меня там не было (на месте преступления), я говорю правду, мне нечего скрывать. Проведения полиграфа я не боюсь, просто хочу доказать, что я этого не совершал.

Тем не менее гособвинитель сочла вину Максима полностью доказанной и запросила для него 8 лет лишения свободы. Адвокаты в эмоциональной речи просили оправдать и Максима Дышлевича, и погибшего Ивана Полоневича, ссылаясь на то, что у молодых людей есть алиби.

«У меня было одно желание - доказать, что сын невиновен»

Оглашение приговора было назначено на 12 февраля. Родные и друзья, те, кто пришел в зал суда, надеялись, что суд оправдает и Ивана, и Максима. Но понимали, что оправдательные приговоры суд выносит крайне редко. Поэтому, когда судья объявила, что Максим и Иван признаны невиновными и оправданы за недоказанностью участия в преступлении, зал выдохнул. Максима освободили сразу после оглашения приговора.

- Утром перед судом я думала, что меня хватит удар, боялась, что не хватит сил. Все время, пока Максим был в СИЗО, мы жили в кошмаре, - вздыхает Ольга Дышлевич, мама Максима. - У меня было одно желание - доказать, что сын невиновен. Мы не опускали руки, писали и в Следственный комитет, и в Генеральную прокуратуру, два раза встречались с председателем СК Иваном Носкевичем. Мы всех просили - почитайте дело и поймете, что взяли не тех людей. Как мать, я надеялась на оправдательный приговор, но все равно было страшно. Честно говоря, боялась упасть в обморок. Когда сказали, что Максим оправдан, у меня слезы лились не знаю в сколько ручьев. Очень благодарны нашему адвокату Алексею Андриевичу.

Жена Максима Виктория ни секунды не сомневалась в том, что муж не виноват.

- Она говорила, что если бы хоть мысль возникла, что Максим мог пойти на такое - сразу бы собрала вещи и уехала, не жила бы с таким монстром. А дочке сказала, что папа уехал деньги зарабатывать.

Максим вечером после оглашения приговора выкраивает на разговор всего пару минут - дочка ждет.

- Далось это все тяжело. Но, как оказалось, я чуть ли не единственный, кто верил, что меня оправдают, - смеется молодой человек. - Очень жаль, что меня оторвали так надолго от дочки, от семьи. Чем планирую заняться в ближайшее время? Выспаться! Сон - лучший отдых. Честно говоря, до сих пор не верится, что я дома.

«В день приговора была готова к самому худшему»

Мама Ивана Полоневича, Лариса Ивановна волнуется, описывая свои чувства.

- Честно вам скажу, я вообще не верила в справедливость, разучилась в нее верить! Я пять лет в такой каше варилась, здоровья мне это стоило. Главное - бороться до конца и не опускать руки. В день приговора была готова к самому худшему, даже не надеялась. А когда услышала про оправдание - не удержалась, заплакала. Когда с Максима сняли наручники, у нас у всех были квадратные глаза, мы не могли поверить! Я удивлена, что в суде так тонко, профессионально и компетентно во всем разбирались, изучили досконально это дело. Не было предвзятости, каждого выслушивали. Очень благодарна судебной коллегии.

У Максима Дышлевича и мамы Ивана Полоневича есть право на возмещение морального и материального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности. А дело об убийстве снова будут расследовать, чтобы найти настоящих преступников.

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