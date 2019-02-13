2019-02-13T22:02:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В суде по «делу БелТА» допросили главреда «СБ. Беларусь сегодня»

Марину Золотову обвиняют по статье «Бездействие должностного лица»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Марину Золотову обвиняют в бездействии должностного лицаМарину Золотову обвиняют в бездействии должностного лицаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Утром в среду, 13 февраля, суд продолжил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора tut.by Марины Золотовой. Напомним, ее обвиняют в бездействии должностного лица. В обвинении говорится, что Марина Золотова не заключила с БелТА договор об оказании информационных услуг, по которому сотрудники tut.by могли бы пользоваться подпиской агентства. По версии обвинения, подчиненные Марины Золотовой совершили не меньше 115 несанкционированных доступов к информации БелТА. Некоторые сотрудники пользовались паролями других изданий.

Перед началом судебного заседания корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, которая проходила обвиняемой по делу БелТА, подарила розы Марине Золотовой.

В суде выступил главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, который раньше работал гендиректором белорусского телеграфного агентства БелТА. Жук рассказал, как у журналистов газеты появились проблемы с доступом на платную подписку агентства БелТА, где «информация появляется несколько раньше».

- Журналисты газеты «Рэспублiка», а в последствии и «Советской Белоруссии», не могли войти в систему доступа платной подписки, - говорит Дмитрий Жук. - Проблема стала носить не единичный характер, а системный, мы обратились в БелТА с просьбой посмотреть, что происходит, и устранить проблему. По его словам, раньше логин и пароль на платную ленту новостей выделялся на всю редакцию.

- Раскройте последствия для издательства в невозможности доступа к платной подписке, - спросила прокурор свидетеля.

- Задача любого информационного агентства в любой стране доводить, прежде всего, до СМИ новости. И доступ к этой подписке важен с точки зрения приоритета использования этой информации. (...) Чем выше посещаемость сайта, тем выше стоимость рекламы.

Жук отметил, что на платной ленте БелТА иногда содержится служебная информация - уточнение к материалам.

- Обращался ли в БелТА tut.by с предложением стать подписчиком?

- Предложения заключить договор точно не было. Но партнерские отношения с tut.by были. Изначально на заре становления интернета это были партнерские отношения - они могли использовать информацию агентства со ссылкой на БелТА. Потом это сотрудничество стало сходить на нет... Было устное соглашение о сотрудничестве.

Судья уточнил у Жука, были ли договоренности межу БелТА и tut.by об использовании логинов других подписчиков БелТА.

- Мне в голову не приходило, что можно использовать чьи-то-то логины.

Суд продолжил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора Марины Золотовой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суд продолжил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора Марины ЗолотовойФото: Павел МАРТИНЧИК

«Скорее, это имиджевая потеря»

Прокурор зачитала прежние показания Жука, после чего у нее возникли вопросы к свидетелю:

- Сегодня в судебном заседании вы указали, что не выступала БелТА перед tut.by с инициативой заключения договора (на платную подписку БелТА. - Ред.) и что разговора об этом не имелось. А во время предварительного расследования вы говорите, что именно БелТА выступала перед tut.by с инициативой заключения договора. И вам в разговоре Золотова ответила, что это дорого для tut.by.

- Телефонный разговор состоялся на эту тему, если я не ошибаюсь лет 10 назад - 2008 - 2009 год, - говорит главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня".

- В показаниях вы говорили, что это было 5 - 7 лет назад, - уточняет прокурор.

- Не менее 5 - 7 лет назад точно... В последнее время мы перестали общаться. (...) Это было предложение о договоре. «Тут бай медиа» отказалось.

Марина Золотова отрицает, что такой разговор был.

- Мы периодически обсуждали с Жуком по телефону вопросы, связанные с взаимодействием tut.by и БелТА, но категорически отрицаю факт разговора о предложении со стороны свидетеля о подписке на информационные услуги БелТА, - говорит Золотова.

Она также высказалась на слова Жука, который говорил об изменении политики tut.by.

- Дело в том, что мы никоим образом не меняли правила взаимодействия с БелТА. Мы просто стали развивать собственную редакцию...

Золотова также отмечает, что всего две заметки БелТА появились на портале tut.by ранее, чем на сайте агентства.

Редактор «СБ. Беларусь сегодня» настаивает на том, что тот телефонный разговор, в котором Золотова заявила, что tut.by не будет осуществлять подписку, все же имел место.

На вопрос, как сбои в доступе к платной ленте БелТА отразились на авторитете и деловой репутации издательского дома "Беларусь сегодня", Жук ответил, что "скорее, это имиджевая потеря".

- То, что началось, скажем так, давление, в том числе на наших журналистов, в соцсетях, это, к сожалению, имело место. Что касается посещаемости, возможно, она могла быть и выше, если бы не было сбоев, если бы была возможность своевременно использовать материалы из платной подписки БелТА.

Обвиняемая по делу БелТА Марина Золотова Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обвиняемая по делу БелТА Марина ЗолотоваФото: Павел МАРТИНЧИК

«Пароль к подписке БелТА висел в редакции газеты «Рэспублiка»

В суде также допросили первого замдиректора издательского дома «СБ.Беларусь сегодня» Михаила Лебедика.

- В случае увольнения из вашей организации сотрудника, имевшего информацию о пароле к платному ресурсу, ставили бы в известность БелТА о том, что уволился человек? - спросила защитник Золотовой.

- Нет, я не считаю, что это нужно, потому что проблема уволившегося человека не должна вызывать проблему многих других людей.... Человек уволился, он был предупрежден об ответственности за неправомочное использование этой информации

- Смена пароля была трудоемкой операцией? - уточняет защитник.

- Это неудобство.

- Из материалов дела я узнала, что пароль к подписке БелТА висел в редакции газеты «Рэспублiка», - отметила Марина Золотова.

- Если бы я это увидел, я бы отругал, - говорит Лебедик.

В суде дала показания сотрудница БелТА Елена Кузнецова. По ее словам, иногда выдавались логины и пароли к подписке БелТА без заключения договора по просьбе руководства.

- А как часто это происходило? - спрашивает Золотова.

- Не берусь сказать. Я думаю, что это не имеет отношение к делу.

На вопрос, каким организациям предоставлялся логин и пароль без заключения договора, Кузнецова говорит, что это «конфиденциальная информация».

По словам Кузнецовой, «доходили слухи, что паролем могут пользоваться другие подписчики».

Иван Эйсмонт: Это не очень красивая история

После обеда в суде выступил свидетель - председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Прокурор спросила, как он оценил ситуацию, когда узнал, что кто-то воспользовался паролем, выделенным Белтелерадиокомпанией.

- Мне кажется, что тут даже нечего обсуждать... Конечно, это не очень красивая история - это мое мнение. Мы не давали такого права.

- Может, вы знаете, каким образом пароль оказался у tut.by? - спрашивает прокурор.

- Я хотел назначить служебную проверку. Потом понял, что бесполезно... Техническим способом возможно ли это сделать или нет, мне трудно сказать. Я не специалист. Мне кажется, что это человеческий фактор. Кто-то с кем-то когда-то поделился паролем.

Наталья Галезник: «Сбоя в доступе к платной подписке БелТА у журналистов не было»

В суде выступила свидетелем гендиректор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" (газета "Комсомольская правда" в Белоруссии». - Ред.) Наталья Галезник.

По словам Галезник, компания заключает договоры со многими информационными агентствами для удобства работы журналистов, в том числе и с БелТА.

На вопрос прокурора, был ли сбой в доступе к платной подписке БелТА, свидетель отметила, что нет.

- Но когда БелТА поменяла пароль к платной подписке, журналисты не смогли зайти по старому паролю, - говорит Галезник.

Как заявила Галезник, никакой урон репутации и авторитету компании не нанесен из-за того, что кто-то воспользовался паролем издания к подписке БелТА.

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