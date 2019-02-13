Дизайнер Анна Левшина: Белорусы боятся самовыражаться через одежду

Бренд LEUSHINA уже хорошо знаком белорускам, которые следят за последними модными новинками. Это расшитые вручную массивные свитера, эффектные шерстяные пальто, экстравагантные платья. Создатель красоты - дизайнер Анна Левшина, которая самые модные наряды с юности шила себе сама.

- Когда мне было 16, я начала тусоваться, хотелось соответственно выглядеть. Однажды в журнале Vogue увидела обычную хлопковую майку, на которой из пайеток был выложен Микки-Маус. И бирка - Dolce & Gabbana. Я пришла в восторг, но понимала, что позволить ее себе не смогу. Тогда я купила обычную майку, пайетки и вышила точно такого же Микки-Мауса. С тех пор я поняла, что вещь можно рассматривать не как конечный продукт, а как начало для творчества. Я училась в художественной школе и примерно в то же время сшила руками свою первую кожаную куртку, швейной машинки у меня не было.

- Когда стало понятно, что хобби может стать делом жизни?

- Не так давно. Окончив отделение «Дизайн интерьера» в БГУ, я два года поработала в профессии. Разочаровалась не в ней, скорее - в ее белорусских реалиях. Ты хочешь создавать красоту, а в итоге делаешь пятиуровневые потолки и ниши. Поскольку это мало оплачивается, то делаешь весь спектр работ - планируешь, чертишь, моделируешь. Я не испытывала от этого кайфа и решила рискнуть: записалась на хорошие курсы дизайна одежды и начала работать как индивидуальная швея. Вначале шила знакомым, потом их знакомым, постепенно захотела сделать что-то свое. Когда шьешь на заказ - ты подстраиваешься. Можно пытаться навязать свое мнение, но белорусы в этом плане очень консервативны. Они знают, что им лучше идет, и не хотят рисковать за свои же деньги. Полтора года назад я все-таки решилась и запустила бренд LEUSHINA.

Анна Левшина относит свою одежду к категории урбан-кутюр: она носибельная, но с изюминкой. Фото: личный архив

«Это кутюрная одежда, но при этом носибельная»

- Быстро поняли, что этим можно зарабатывать?

- Месяца через два после создания бренда. Основные страхи были до запуска - когда все в эскизах, и от своей идеи в голове ты должен прийти к тому, чтобы потратиться на ткани, на фурнитуру - и это все на свой страх и риск. Я опрашивала знакомых: «Тебе нравится?», «А вам?..» Вначале думала создавать базовый гардероб, потом - суперженственные платья. Я рада, что перетерпела, может быть, потеряла немножко времени, но в итоге создала именно то, что нравится мне и чему пока на белорусском рынке я не вижу конкурентов.

- В чем отличие вашей одежды?

- В моей одежде очень много ручного труда, декора. Свою одежду я отношу к категории урбан-кутюр. Это кутюрная одежда, но при этом она носибельная. Она не будет пылиться в шкафу, дожидаясь случая, ее можно носить каждый день, и при этом она с изюминкой.

- Есть мнение, что создавать в Беларуси свой бренд - дело неблагодарное. Это большой труд, а это всегда дорого. Но дорого - если это не Гуччи или Прада - у нас вряд ли кто купит.

- Риск, конечно, был, я очень боялась. Начальные вложения были немаленькие - я зашла на рынок сразу с кожаными вещами. Одна кожа чего стоит! Но мне все родные, в первую очередь мой муж, говорили: «Попробуй!» И людям понравилось. Потому что такого на нашем рынке еще не было - это в разы дешевле, чем схожая вещь именитого бренда, при этом вещи яркие и в одном экземпляре. Сейчас у меня есть постоянные клиенты. Что-то делаю на заказ, что-то отдаю на реализацию в шоу-рум. Это не бешеный доход, но если закладывать то, что это будет развиваться - я довольна.

- Получается, вы раскрутили свой бренд за считаные месяцы. Как это получилось?

- Вначале я сделала свою первую коллекцию, она состояла из 10 вещей, плюс хорошую первую фотосессию, параллельно запустила свой Инстаграм @by_leushina. Сегодня это та площадка, где можно зарабатывать.

Сейчас бум на дизайнерские пальто. Фото: личный архив

Сейчас я не делаю коллекций, они всегда привязывают тебя к сезонам и неким модным течениям. Мои вещи немножко не про это - это базовая одежда, украшенная декором. Это то, что вы будете носить очень долго, потому что это вне моды. По этой же причине я стараюсь не использовать трендовые цвета. Да, входит в моду коралловый - он, безусловно, красивый, но, во-первых, не всем идет, а во-вторых, через сезон станет неактуальным. Лучше взять беж, черный или красивый глубокий цвет. Человек, который платит за вещь большие деньги, не хочет носить ее только один сезон.

«Очень редко можно найти в продаже свитер хорошего состава»

- У вас много красивых трикотажных вещей, расшитых вручную. Вы покупаете готовые свитера?

- Нет, я делаю заказ в трикотажном ателье - рисую, каким вижу продукт, подбираю нитки. Изначально была идея брать готовый свитер, но очень редко можно найти в продаже свитер хорошего состава. Проще отшить его на производстве, и по деньгам выйдет дешевле. А потом расшиваю его вручную. Пока я одна, но планирую расширяться, это придется сделать. Хоть и сложно найти человека, который понимал бы тебя с полуслова и схватывал идеи.

Массивные свитера с оригинальным декором. Фото: личный архив

- Какая была главная задача на запуске бренда и сейчас?

- Вначале нужно было понять, что это в принципе будет покупаться в Беларуси, найти свою аудиторию и начать получать стабильный доход - продавать хотя бы одну вещь в месяц. Сейчас главная задача - выйти на российский и американский рынки посредством различных интернет-площадок. В Беларуси мне уже тесно.

- Что у белорусов пользуется наибольшим спросом?

- Верхняя одежда - пальто раскупают сразу. Еще сейчас бешеный бум на свитера. Иногда ради своего удовольствия я делаю трудноносибельные вещи - например, платье из лаковой кожи. Это скорее арт - оно месяцами может висеть в шоу-руме, его будут брать для фотосессий в журналах, а потом раз - и купят.

- Не переживали не попасть в настроения потенциальных клиентов?

- Опасения были, у меня специфическая для белорусского восприятия одежда. К сожалению, мы очень боимся самовыражаться, это приходит постепенно. 15-летние белорусы уже свободнее - они не стесняются зеленых волос, невообразимых штанов и платьев. И это встречает все меньше агрессии, которая зачастую идет от взрослого поколения.

Бренд LEUSHINA уже хорошо знаком белорускам, которые следят за последними модными новинками. Фото: личный архив

- Часто белорусы торгуются за брендовую вещь?

- У меня дорогая себестоимость, потому что дорогой материал. Все мои кожаные вещи из итальянской кожи, пальто - из стопроцентной шерсти либо кашемира. Да, есть белорусские производители - может быть хороший состав ткани, но цвета будут такие скучные. Максимум - черный, даже белую или красивую молочную пальтовую ткань у нас я не встречала, будет либо с грязноватым оттенком, либо со странным узором. У меня шелковые подкладки, стараюсь ставить хорошую фурнитуру - я со всем этим запариваюсь. Поскольку вещь по себестоимости уже недешевая, я делаю минимальную наценку. Конечно, если у тебя себестоимость 25 рублей за вещь, ты можешь себе позволить дотянуть ее до 100 рублей. А когда у тебя себестоимость материала и пошива, например, кожаной куртки 300 долларов, то накручивать цену до 900 - просто глупо. Поэтому ставлю минимальную наценку, чтобы окупилось, иногда делаю сезонные или праздничные скидки. А еще я очень трепетно отношусь к постоянным клиенткам, создавая для них очередную вещь уже со скидкой.

СЧИТАЛКА «КП»

1. Общие расходы на запуск и раскрутку первой коллекции (закупка тканей, фурнитуры, расходы на фотосессию) - около 2500 долларов.

2. Первый месячный доход - около 700 долларов в эквиваленте.

3. Когда удалось выйти в ноль - через 10 месяцев.4

4. Стоимость одежды: кожаная куртка от 400 долларов, свитер – от 120, пальто – от 300.