В Столбцах простились с учительницей Мариной Пархимович и 11-классником Сашей

С самого утра 13 февраля люди всего города несут цветы к домам погибших Марины Пархимович и 11-классника Саши. Проститься с жертвами страшного ЧП идут и знавшие их при жизни, и просто жители города.

Все дни после трагедии родители и дети бесконечно несли цветы к портретам погибших.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Портреты погибших в СтолбцахФото: Павел МАРТИНЧИК

Прощание с Сашей пройдет в местной столбцовской церкви. Его похоронят на центральном кладбище, учительницу истории - в ее родной деревне Шашки, что в 20 километрах от Столбцов.

Люди со всего города несут цветы к дому погибшего 10-классника СашиФото: Ольга ИВАШЕНКО

Из дома Саши люди выходят чернее тучи.

- Это страшная трагедия. И когда видишь родителей, которые склонились над гробом, понимаешь - хуже и быть не может. У меня один вопрос: за что это все Саше и его семье?! - едва может говорить мужчина.

Похороны 11-классника Александра Романова в Столбцах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подъезжает школьный автобус. Дети с белыми лицами, с гвоздиками в руках молча поднимаются по ступенькам дома. Многие дети плачут.

Сашу похоронят на центральном кладбищеФото: Ольга ИВАШЕНКО

- Мама Саши - моя невестка. Ее душа умерла вместе с сыном. Как это возможно пережить, я не знаю, - рыдая, говорит женщина с букетом цветов, перевязанных черной ленточкой. - Наверное, более светлой семьи нет в округе. И Саша тоже был солнышком. Он был будущим Беларуси. Обожал белорусский язык и говорил тоже принципиально на белорусском. Обожал историю. В прошлом году хотели, чтобы он поступил в лицей. И он бы легко туда прошел. Но сам не захотел. Ему нравилась его школа. И вот такое...

Похороны 11-классника Александра Романова в Столбцах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проститься с жертвами страшного ЧП идут и знавшие их при жизни, и просто жители города.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Сашу похоронят на центральном кладбище.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Родители Вадима, который убил Сашу, приходили к вам?

- Да, приходил папа этого мальчика. Но люди, увидев его возле дома, не разрешили войти. Побоялись реакции…

Весь город прощается с мальчиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Похороны 11-классника Александра Романова в Столбцах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сашу похоронят на центральном кладбище.Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Мой внук хорошо знал Сашу. И Вадима он тоже знал. Говорит, что мальчики знали друг друга, и больше месяца назад у них возник конфликт. Жалко всех! – рассказывает нам, утирая слезы, женщина.

Похороны 11-классника Александра Романова в Столбцах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В толпе есть и кризисные психологи МЧС.

- На школьном собрании нам рассказали, как сейчас общаться с детьми, - рассказывает отец одного из мальчиков, который был свидетелем убийства. - Нам сказали, что сейчас дети ищут виновных, потом будет другая фаза... Но аукаться все может еще полгода. Сейчас нам посоветовали наблюдать, но сразу реагировать, если настроение детей резко изменится.

Траурный процесс в СтолбцахФото: Павел МАРТИНЧИК

- Что-нибудь известно о причинах произошедшего?

- Даже психологи нам говорят, что по всем показаниям предпосылок к такому преступлению у мальчика, вроде как, не было.

Сотни жителей Столбцов пришли проститься с одиннадцатиклассником СашейФото: Павел МАРТИНЧИК

Весь город прощается с мальчиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В школе, где произошла трагедия, стоят портреты погибших. К ним постоянно приносят цветы. Говорят, в школу приходили и родители Вадима...

Кабинеты, в которых были убиты Марина Михайловна и Саша, закрыты.

«Только недавно юбилей отметила, ей бы жить и жить»

Проводить Марину Михайловну в последний путь собралось больше сотни людей: друзья, коллеги, ученики…

В подъезд то и дело заходят люди с венками. Это выпускники, которые пришли проститься с любимой учительницей.

- Она была у нас классным руководителем с пятого класса. Даже не помню, чтобы она голос повышала на кого-нибудь, она меня готовила к поступлению, занималась со мной, - рассказывает выпускник. - Советовала, куда поступать, мне, например, в колледж в Новогрудке.

Люди пришли проститься с Мариной ПархимовичФото: Ольга ШИЛАК

Отпевать и хоронить женщину будут в ее родной деревне Шашки, что в 20 километрах от Столбцов.

- Мы сидели с ней за партой в школе, она очень хороший человек, - не может сдержать слез одноклассница Марины Михайловны Нина. - Помогала всем, мне в школе французский давался тяжело, она со мной занималась, рассказы давала. До сих пор не могу поверить. Вот с работы специально отпросилась, чтобы проститься с ней. Очень тяжело.

Люди прощаются с жертвами нападения в средней школе №2Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я скажу только то, что она была прекрасным человеком и преподавателем, мы вместе работали, и она учила моих детей, - говорит коллега учительницы.

- Она только юбилей отметила, жить и жить еще, - говорит соседка Марины Михайловны Валентина. - Ученики ее очень любили. Вчера люди шли до полуночи, выпускники даже из Минска приезжали, венков было много, некуда было ставить. Знаю, дочка ее собиралась в те выходные перед нападением приехать, но не получилось. Она вчера так плакала и говорила: «Мамочка, прости, наверное, ты что-то хотела мне тогда сказать».

Учительницу истории похоронят в ее родной деревне Шашки, что в 20 километрах от Столбцов.Фото: Ольга ШИЛАК

За гробом идут сын, дочь, муж погибшей…

- Мариночка, на кого же ты нас оставила? - рыдает мама Марины Михайловны.

Кажется, провести учительницу в последний путь пришел весь город.

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