«Аффект может захватить любого человека, боль и обида могут накапливаться и вызвать подобную реакцию». Психолог о нападении в Столбцах

- После трагедии в Столбцах многие родители стали писать: теперь страшно детей в школу отпускать. Мамы и папы не понимают, что говорить детям, как их успокоить.

- Конкретного алгоритма, что говорить, а чего не говорить, к сожалению, не существует, - объясняет психолог Наталья Сакович. - Все зависит от того, что беспокоит ребенка. Главное - услышать и самому быть подготовленным к ответу в плане навыков безопасности: если рядом с тобой происходит такое, куда бежать, где прятаться, какие предметы использовать для защиты себя и другого.

- Как не передать свой страх?

- Дети смотрят - дети делают! Это правило. Если родители испытывают страх, да еще и говорят об этом детям, естественно, ребенку будет еще страшнее, паника заразительна. Родителям, чья тревога выросла, необходимо в первую очередь обратить внимание на себя, задать себе вопросы, что может помочь эту тревогу снизить, рационально оценить климат в классе и школе. Важно ответить на вопросы: так ли я внимателен к своему ребенку? все ли знаю о его состоянии, ситуации в школе? А во вторую - внимательно и ненавязчиво оценить состояние своего ребенка, если он высказывает тревогу в связи с событием. Предложить поговорить о его страхах и научить, как с ними справиться.

- Нужно ли проговаривать случившееся в деталях? Лишние подробности не напугают детей?

- Подростки уже и без того проговаривают эту ситуацию, она ведь на слуху. В этом есть важный психотерапевтический эффект. Мы как бы проясняем что-то, выговариваем эмоции, беспокойства, озвучиваем тревоги и гипотезы произошедшего. Это распространенная форма отреагирования, которая позволяет снять напряжение.

Подробности, конечно, бывают разными. Важно идти за тем, что волнует подростка, а не наполнять его лишней информацией. Выслушать, ответить на волнующие вопросы - в первую очередь со стороны их безопасности. Спросить, что тревожит, о чем хочет поговорить, и только потом разговаривать, опираясь на их темы. Чтобы разговор не стал просвещением в том, о чем подросток и не собирался спрашивать.

- В любой семье, где есть дети, надо обсудить эти вопросы?

- Говорить с детьми нужно, если это их волнует, со всеми подряд не надо.

«МЫ В НАДЕЖДЕ СМОТРИМ НА ПСИХИАТРОВ, ЧТОБЫ ОНИ СКАЗАЛИ: БОЛЕН! ПРИЧИНА В НЕМ»

- После трагедии многие говорят, что нападающий был спокойным парнем, хорошо учился…

- Обычно, когда случается подобная ситуация, принято обвинять агрессора. Мы как будто в надежде смотрим в сторону психиатров, чтоб они сняли с нас ответственность и сказали: это он болен, в нем причина. При этом аффект может захватить любого человека, боль и обида могут накапливаться и вызвать подобную реакцию. Агрессия - это не только следствие расстройства, это один из способов защиты. Важно разобраться. До экспертизы нельзя сказать, было ли у парня психическое нарушение.

- Получается, на убийство может пойти человек без каких-то психических нарушений?

- Состояние подростка, который напал на людей с ножом, нельзя назвать нормальным. А есть ли у него психические нарушения, пока неизвестно. Грань очень тонкая, психика подростка очень подвижная, к ней надо относиться бережно. Мы не знаем, что и как долго происходило с этим ребенком, в этом классе, в отношениях с этим учителем и у него в семье. Я бы скорее задавала вопрос нам: что такое нужно сделать, чтобы довести замечательного, по словам окружающих, подростка до убийства?

- Что в поведении ребенка должно смутить родителей?

- Родители должны обратить внимание на изменение состояния и поведения ребенка: нарушения сна и питания, смену настроения, потерю интересов, резкие вспышки гнева. Если ребенок отказывается ходить в школу или прогуливает конкретные уроки, замыкается, не встречается с бывшими друзьями, выглядит грустным и подавленным, отзывается негативно о себе или одноклассниках, совершает самоповреждающие действия (царапает, грызет, режет себя), высказывает негативное мнение о жизни, школе, друзьях, сопровождая его желанием взорвать, уничтожить, убить.

- Многие симптомы похожи на переходный возраст. Как понять, что проблема серьезнее?

- Чтобы отличить обычный подростковый негативизм от проблем, родителю нужно знать своего ребенка. В этом случае резкое изменение состояния и поведения сразу станет заметным. Родители так и говорят: он резко стал другим! Если родитель видит то, что его беспокоит, лучше не ждать, а обратиться за консультацией к психологу или подростковому психотерапевту, который поможет родителю определить состояние и способы помощи или поддержки.

- Но ведь близкие после трагедии часто как раз говорят: обычный мальчик, такой, как и всегда, ничего не изменилось…

- Рассказы близких о том, что подросток был обычным, не гарантируют, что так и было. Часто они к нему и не присматривались. Это скорее про то, что обычно они его и не видели - и в тот вечер все было как обычно.

Конечно, в ситуации изменения состояния вследствие нарушений психического здоровья спокойствие может быть маркером чего-то большего, но в данном случае говорить об этом рано. Статус психического здоровья подростка еще не определен.

«У НАПАДАЮЩЕГО МОЖЕТ НЕ БЫТЬ ЦЕЛИ РАНИТЬ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

- Одноклассники убитого парня говорят, что он не был в плохих отношениях с напавшим, они вообще не общались. Жертва выбирается осознанно?

- Это может быть и аффект, когда все происходит в измененном сознании, и человек плохо понимает, что происходит. Для него может быть главным не повредить кого-то конкретного, а вывести подавленную боль и агрессию вовне. Этим кем-то может быть кто угодно, любой представитель школы или тот, кто причастен к тому, что породило это состояние. Но поймите, что не все, что говорят подростки, правда. Следствие и ведется, чтобы найти причинно-следственные связи в случившемся.

- После таких трагедий часто начинают искать причины: компьютерные игры, фильмы, где много крови, мало внимания от родителей… Есть в этом правда?

- Обычно нет одной причины. Есть целый комплекс проблем, часть из которых стала системной: недостаток родительского участия, снижение ценностей жизни в угоду ценности условиям жизни (жизнь стала неценной, ценным стал успех, достижения, результаты, материальные ценности), поток агрессии с экранов и интернета, буллинг и троллинг в школе и социальных сетях и многое другое. При этом всегда в каждой трагедии будет и индивидуальный набор проблем. Надеюсь, правду об этом случае мы узнаем после проведения следствия и экспертизы.

- Можно как-то предотвратить такую трагедию?

- Хотя принято говорить, что таких трагедий раньше не было, случаются они только в современном мире, это далеко не так. Такое происходило и в советской школе, и в царской. В 50-е годы в сельской школе Молдавской ССР от взрыва погибли больше 20 школьников и три педагога. Бомбу в класс принес учитель. Об этой трагедии рассказали только через полвека. И это лишь один из примеров.

Я говорила о системных проблемах, которые необходимо решать в каждой семье отдельно, чтобы предотвратить повторение таких историй. Сейчас часто функция родителей ограничивается «заработал - купил - одел - накормил». Многие родители совершенно не знакомы с собственными детьми. Даже при заполнении обычной анкеты-анамнеза про ребенка у психолога впадают в ступор: а что тут писать? Даже когда ребенок подвергается агрессии в школе со стороны учителя или других детей, винят его и требуют его адаптации к порой невыносимым условиям.

Конечно, важна профилактика расстройств и работа по поддержанию психологического здоровья. При этом школьные психологи, к сожалению, вынуждены заниматься бумажной работой, часто не замечая детей и подростков, которым уже нужна помощь.

Нам важно понять, что такие трагедии должны развернуть нас к нашим детям, близким, школе, чтобы мы могли перестать быть слепыми и наконец увидеть то бревно, которое не замечаем в собственном глазу.

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