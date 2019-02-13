В январе газ стал сразу на четверть дороже, а хлеб - подешевел
Белстат сообщил, что уровень инфляции в Беларуси в январе достиг 0,9%. Многовато, учитывая, что к концу года правительство установило максимальный порог инфляции в 5%. Овощи и вовсе побили максимум по росту цены аж с октября 2017 года: плюс 1,3% за месяц! Непродовольственные товары прибавили 0,7%, а вот услуги - всего 0,3%. К слову, в 2018 году инфляция составила 5,6%, это в рамках прогнозов правительства, а в декабре прошлого года - 0,8%.
Среди топ-подорожаний месяца с большим отрывом лидирует газ, прибавивший в цене сразу 25,6%. И это притом, что в январе еще не учтены подорожавшие жировки. Но паниковать не стоит: этот рост был запланирован на 2019 год для «ликвидации перекрестного субсидирования», дальше стоимость газа не должна повышаться. А вот для ИП и юрлиц с этого момента газ станет дешевле.
Газ подвинул на второе место белокочанную капусту. В декабре, к слову, она была на первом месте, подорожав сразу на 112%.
На удивление, в январе первые места среди самых подорожавших товаров заняли овощи и фрукты. Также прибавили детские коляски, туфли модельные, картофель, крабовые палочки и билеты в театр.
А вот в топе подешевевших вещей самые разные группы товаров. Чаще всего - одежда и обувь. Например, сапоги и ботинки на меху упали в цене на 3,6%, флешки и зимние куртки - на 3,4%, хлеб - на 2,5%. Не вошли в топ, но тоже подешевели курсы иностранного языка, майонез, зефир, овсянка и таблетки для сердечников.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что в январе подорожало…
Газ - 25,6%
Капуста белокочанная свежая - 18,6%
Виноград - 18,2%
Помидоры свежие - 16,4%
Бананы - 13,7%
Лук репчатый - 12,1%
Огурцы свежие - 11,2%
Чеснок - 10,9%
Перец сладкий - 9,7%
Свекла - 8,7%
…а что подешевело
Сапоги и ботинки на меху - 3,6%
Флешки и карты памяти - 3,4%
Куртка и пальто зимнее - 3,4%
Сапоги зимние на низком каблуке - 3,3%
Пальто демисезонное - 2,9%
Икра лососевых рыб - 2,9%
Джинсы детские - 2,8%
Пальто зимнее и демисезонное для девочки - 2,7%
Курсы по информационным технологиям - 2,6%
Хлеб и батон из муки пшеничной первого сорта - 2,5%
* По данным Белстата за январь 2019 года.