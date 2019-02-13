«Квартет И» представил в Минске фильм, где все врут

Представить фильм приехали лично Ростислав Хаит и Леонид Барац. Они с удовольствием фотографировались с публикой и отвечали на вопросы. Несколько задали и мы.

- Какой фильм получился лучше?

- Ну конечно наш (смеются – авт.).

- Что принципиально изменили в сценарии?

- Сюжет остался тот же, мы даже оставили итальянские ругательства. Произнести? (актеры шутят, на самом деле ругательств там нет, да и финал картины несколько отличается от итальянского, в российском хэппи-энд – авт.).

Кадр из фильма. Сделать селфи героям помешает провокационная смс-ка.

- Были ли у вас в реальной жизни ситуации, когда мобильный телефон «подставлял» вас перед вашей половинкой?

- Были. Но если вы попросите рассказать о них, мы ответим - нет.

- По сюжету выясняется, что один из друзей оказывается геем. Вы размышляли, как бы отреагировали сами на такую новость?

- Не хотелось впадать в крайности. Нужно было понять, как бы мы сами поступили, узнав такое. Попробовали говорить правду, представить какие мысли у нас бы были на языке, - говорит Барац.

- …И представили. Вот, например Леша со мной дружит сорок лет и вдруг он оказался геем. Что бы я почувствовал? И наоборот.

- И что бы вы почувствовали?

- Я бы офигел! Самое страшное, что он все эти сорок лет, значит, притворялся. Мы же по женщинам ходили вместе всю свою молодость. У нас из-за них бывали конфликты, а это все притворство.

Героям "Громкой связи" предстоит узнать друг о друге много нового. Кадр из фильма.

- И почему Леша мне не сказал? Мы же с первого класса вместе. Получается, ты меня обманывал? И раз уж в этом притворялся столько лет, то может и в другом тоже? А главное – ради чего? – согласен Леонид Барац. - Мы оба любим спорт, оба натуралы, любим литературу. Отними что-то одно, и все рушится. Отношения мы бы конечно продолжили, но обида бы долго не проходила.

- Выходит абсолютная правда в отношениях между близкими людьми - это ужасно?

- Это самый насущный вопрос человеческих отношений. У Платона есть мысль, что если бы друзья произносили все мысли вслух, то и друзей бы не было.

- Получается, врут все и это нормально?

- Если человек говорит «я никогда не вру», значит, в эту минуту он врет. Вопрос, с какой целью ты это делаешь. Если ты врешь, но при этом к человеку испытываешь нежные чувства, то это немного другая ложь.

- А есть «эмоциональная правда» - моя девушка научила меня этому термину. Это когда ты по факту говоришь не правду, но эмоционально в нее веришь, - подтверждает Ростислав Хаит.

- А бывает наоборот. Девушки часто говорят «нет», а подразумевают «да».

- Если бы я верил во все женские «нет», то все еще был бы девственником, - смеется Хаит.

Леонид Барац говорит, что его иногда путают с Родригесом и Зеленским. Фото: Илья БАШНИН

- Вы дружите уже сорок лет. Уверены, что все друг о друге знаете?

- У нас есть такие секреты друг от друга, о которых мы знаем, но притворяемся, что не знаем. Чтобы не обидеть друг друга.

- В фильме герой Камиля говорит такую вещь: «Ну, допустим, узнали вы что-то про меня, что-то плохое и что в этом хорошего?», - говорит Леонид Барац. - В этой игре, с телефонами нет победителей. Даже о своей маме ты можешь говорить так, что ей покажется это чудовищным, если она услышит. Но это не означает, что ты ее не любишь, просто мы все люди.

- Не могу не задать вам вопрос – мы все заинтригованы президентскими выборами в Украине. Допустим, ваш коллега, актер Владимир Зеленский станет президент этой страны. Как будете общаться дальше?

- О, мы сделаем фильм про Украину. У нас уже и претендент на эту роль есть, – смеется Хаит.

- Да, Тимур Родригес и Владимир Зеленский в нашем "Квартете И" – это я, - невозмутимо ответил Барац.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

На даче собираются семеро друзей и решают сыграть в рискованную игру – все кладут свои телефоны на стол, sms зачитываются вслух, а входящие звонки выводятся на громкую связь. Оказалось, что даже после многолетней дружбы у каждого из них есть такие тайны, о которых лучше было бы молчать. Например, один из друзей к удивлению всех, оказывается геем, а другой спит с женой третьего.