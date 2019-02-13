2019-02-13T15:04:07+03:00
Минск
КП Беларусь

Валерий Гайдукевич: В Афганистане советским военнослужащим пришлось воевать с наемниками всей мастей

В минском Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Алексей БЕЛОУСОВ
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Ветераны-афганцы вспомнили те суровые годы.Ветераны-афганцы вспомнили те суровые годы.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Война, забравшая жизни по официальным данным около 15 тысяч советских граждан, завершилась 15 февраля 1989 года. Но еще до ее окончания шли споры о том, надо ли было вводить войска в Афганистан или стоило ограничиться военно-технической помощью Народно-демократической партии, которую поддерживало руководство СССР. Новая волна обсуждения поднимается в преддверии 30-летия вывода войск.

Но каким бы ни был ответ на этот вопрос, для сотен тысяч солдат и офицеров эта война стала борьбой за свою жизнь.

Выступая на торжественном собрании, председатель «Белорусского союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Гайдукевич сказал:

- Война длилась более 9 лет. И после Великой Отечественной войны была самым тяжелым испытанием не только для Вооруженных сил, но и для всего советского народа. В Афганистане прошли испытание на прочность тысячи воинов. Каждый, кто туда отправлялся, знал, что выполняет приказ Родины. В Афганистане советским военнослужащим пришлось воевать с наемниками всей мастей. За весь период войны через Афганистан прошло около 620 тысяч военнослужащих. В этой войне приняло участие более 30 тысяч уроженцев Беларуси, из них 771 человек не вернулись домой. Вечная им память и слава.

Война, забравшая жизни по официальным данным около 15 тысяч советских граждан, завершилась 15 февраля 1989 года.

Война, забравшая жизни по официальным данным около 15 тысяч советских граждан, завершилась 15 февраля 1989 года.

Звания «Герой СССР» были удостоены четыре уроженца Беларуси: Николай Чепик (посмертно), Андрей Мельников (посмертно), Василий Пименов и Василий Щербаков. Боевыми наградами награждено более 2200 белорусов.

- В Беларуси признание подвига воинов-интернационалистов остается неизменным. Мы свято чтим всех героев, которые ценой собственной жизни сделали все, чтобы установить мир в Афганистане, - сказал Валерий Гайдукевич.

Указом президента установлена юбилейная медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Медалью будут награждаться граждане Беларуси, в том числе посмертно, выполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане.

Олег Белоконев, первый заместитель министра обороны Беларуси, подчеркнул в своем выступлении, что советские войска первыми дали вооруженный отпор международному терроризму и стали примером честного выполнения воинского долга:

- Это была первая крупная антитеррористическая операция в новейшей истории. Поэтому значимость ратного подвига воинов-интернационалистов особенно высока, их подвиг бессмертен… Афганская война дала первый в мире опыт подготовки и ведения операций и боев против иррегулярных формирований такого масштаба.

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