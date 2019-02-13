Валерий Гайдукевич: В Афганистане советским военнослужащим пришлось воевать с наемниками всей мастей

Война, забравшая жизни по официальным данным около 15 тысяч советских граждан, завершилась 15 февраля 1989 года. Но еще до ее окончания шли споры о том, надо ли было вводить войска в Афганистан или стоило ограничиться военно-технической помощью Народно-демократической партии, которую поддерживало руководство СССР. Новая волна обсуждения поднимается в преддверии 30-летия вывода войск.

Но каким бы ни был ответ на этот вопрос, для сотен тысяч солдат и офицеров эта война стала борьбой за свою жизнь.

Выступая на торжественном собрании, председатель «Белорусского союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Гайдукевич сказал:

- Война длилась более 9 лет. И после Великой Отечественной войны была самым тяжелым испытанием не только для Вооруженных сил, но и для всего советского народа. В Афганистане прошли испытание на прочность тысячи воинов. Каждый, кто туда отправлялся, знал, что выполняет приказ Родины. В Афганистане советским военнослужащим пришлось воевать с наемниками всей мастей. За весь период войны через Афганистан прошло около 620 тысяч военнослужащих. В этой войне приняло участие более 30 тысяч уроженцев Беларуси, из них 771 человек не вернулись домой. Вечная им память и слава.

Война, забравшая жизни по официальным данным около 15 тысяч советских граждан, завершилась 15 февраля 1989 года.

Звания «Герой СССР» были удостоены четыре уроженца Беларуси: Николай Чепик (посмертно), Андрей Мельников (посмертно), Василий Пименов и Василий Щербаков. Боевыми наградами награждено более 2200 белорусов.

- В Беларуси признание подвига воинов-интернационалистов остается неизменным. Мы свято чтим всех героев, которые ценой собственной жизни сделали все, чтобы установить мир в Афганистане, - сказал Валерий Гайдукевич.

Указом президента установлена юбилейная медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Медалью будут награждаться граждане Беларуси, в том числе посмертно, выполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане.

Олег Белоконев, первый заместитель министра обороны Беларуси, подчеркнул в своем выступлении, что советские войска первыми дали вооруженный отпор международному терроризму и стали примером честного выполнения воинского долга:

- Это была первая крупная антитеррористическая операция в новейшей истории. Поэтому значимость ратного подвига воинов-интернационалистов особенно высока, их подвиг бессмертен… Афганская война дала первый в мире опыт подготовки и ведения операций и боев против иррегулярных формирований такого масштаба.