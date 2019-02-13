В Беларуси отменили дифференцированные тарифы на электричество и воду. Подешевеет ли коммуналка?

Постановление Совмина, в котором прописаны коммунальные новшества, было опубликовано в понедельник, 11 февраля. Во-первых, оно отменяет дифференцированные тарифы на основные коммунальные услуги, которые существовали последние несколько лет: на электричество, водоснабжение, канализацию, техобслуживание. А во-вторых, стоимость некоторых из этих услуг больше не будет зависеть от того, сколько человек зарегистрировано в квартире.

- Меняется подход по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги в части субсидируемых тарифов и экономически обоснованных. Если на сегодняшний день для применения субсидируемого тарифа в жилом помещении должен быть зарегистрирован по месту жительства собственник или наниматель и члены их семей, то с 1 марта достаточно будет регистрации в жилом помещении любого гражданина, - объясняют в Министерстве ЖКХ.

«Комсомолка» разобралась, как будут работать новые тарифы и подешевеет ли в итоге коммуналка.

Электричество

Об отмене дифференцированных тарифов чиновники заговорили еще в прошлом году. Раньше они зависели от количества израсходованных за месяц киловатт-часов. Нормы потребления отличались в зависимости от того, газовая плита установлена в квартире или электрическая, а также от того, есть ли в ней централизованное газоснабжение и горячее водоснабжение.

Дифференцированные тарифы на электричество отменили задним числом, с 1 января. Это означает, что в феврале мы заплатим за январское электричество вне зависимости от того, сколько потратили. Для квартир с газовыми плитами тариф теперь составляет 0,1746 руб. за кВт*ч, для квартир с электрическими - 0,1484 руб. за кВт*ч.

При этом сохранился еще один тариф - 0,1921 руб. за кВт*ч. Он применяется, например, если в квартире никто не зарегистрирован.

СЧИТАЛКА «КП»

Посчитать, сильно ли изменятся счета за электричество именно из-за отмены дифференцированных тарифов, сложно. Новые тарифы выше прошлогодних субсидируемых, но это плановое повышение стоимости коммунальных услуг с 1 января. Например, семья, которая живет в квартире с газовой плитой и тратит 150 кВт*ч в месяц (прежний субсидируемый тариф), начнет платить на 4 руб. 69 коп. в месяц больше. Для квартир с электроплитами счета потяжелеют еще заметнее. Для тех, кто тратил 250 кВт*ч в месяц (прежний субсидируемый тариф), счет вырастет на 6 руб. 95 коп.

Вода и канализация

Сейчас тариф на воду зависит от объема потребления. 140 литров в сутки на каждого зарегистрированного жильца оплачиваются по субсидируемым тарифам, все, что сверх, - по полным.

С 1 марта система меняется. Если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек, всю израсходованную воду нужно будет оплачивать по субсидируемым тарифам. Сейчас они составляют 0,8338 руб. за кубометр за услугу водоснабжения, а за канализацию - 0,5518 руб. в Минске и 0,6383 руб. в регионах.

Если в квартире никто не зарегистрирован, то воду жильцам придется оплачивать по полным тарифам (но это нужно было делать и раньше, есть в квартире счетчик). Эти тарифы у каждого региона свои. Например, в Минске за водоснабжение придется платить 0,8370 руб. за кубометр, за канализацию - 0,5518 руб. за кубометр.

СЧИТАЛКА «КП»

Для тех, кто раньше вписывался в субсидируемые лимиты и живет в квартире, где кто-нибудь зарегистрирован, ничего не изменится. Если в лимиты вы не вписывались, то сумма платежа станет чуть-чуть меньше. Например, семья из трех человек, живущая в Минске, каждый месяц тратит 30 кубометров воды: 15 - водоснабжение, 15 - канализация. Раньше по субсидируемым тарифам им посчитали бы по 12,6 кубометра, а все остальное - по полным. Общая сумма составила бы 20 руб. 79 коп. Теперь, когда весь расход посчитают по субсидируемым тарифам, заплатить нужно будет 20 руб. 78 коп. Разница - всего копейка.

В регионах, где разница между субсидируемыми и полными тарифами больше, и разбежка будет чуть заметнее. Например, семья из Брестской области при тех же условиях будет платить на 34 коп. меньше.

Техобслуживание

Сейчас стоимость техобслуживания зависит от количества зарегистрированных по месту жительства собственников или нанимателей и членов их семей. По субсидируемому тарифу оплачивается 20 кв. м на каждого, плюс еще 10 кв. м на всю семью. За остальные квадратные метры, если они есть, нужно платить уже по полному тарифу.

С 1 марта техобслуживание будет полностью оплачиваться по субсидируемым тарифам, если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек. Это 0,1187 руб. за квадратный метр. Если же в квартире никто не зарегистрирован, то за техобслуживание нужно будет платить уже по полному тарифу. Сейчас это 0,1216 руб. за квадрат в Минске и 0,1274 руб. в регионах.

СЧИТАЛКА «КП»

За квартиру площадью 48 квадратов, где зарегистрирован хотя бы один человек, за техобслуживание теперь нужно будет платить 5 руб. 70 коп. вне зависимости от количества проживающих и зарегистрированных. А если в квартире никто не зарегистрирован, то стоимость техобслуживания в месяц составит 5 руб. 84 коп. в Минске и 6 руб. 12 коп. в регионах.