«Иногда чувствую боль клиента и вижу то же, что и он». Гипнотерапевт о проблемах айтишников и путешествиях в прошлые жизни

В нашей новой рубрике «Влюбленные в профессию» мы будем рассказывать о специалистах в самых разных областях, которые искренне увлечены своим делом. Первым нашим героем стал Денис Серов - гипнотерапевт.

Мужчина встречает нас в уютном кабинете в центре Минска. На полках стоят книги, в воздухе чувствуется запах аромамасел. Каждая деталь продумана так, чтобы клиент расслабился и чувствовал себя, как дома на диване, а не в кресле врача. Но на этот раз говорить пришлось не клиенту, а доктору.

«Хороший гипнолог - это своего рода программист»

Денис рассказывает, что к работе психологом его привела детская любовь к головоломкам и сложным задачкам. А 11 лет назад он решил заняться еще и гипнотерапией.

- Гипноз - один из самых эффективных инструментов в моей практике. Когда на поиск и коррекцию проблем клиента другими способами может уйти несколько лет, с помощью гипноза результата можно достичь куда быстрее.

Восприимчивость к гипнозу в первую очередь зависит от самоконтроля и уровня тревожности человека. Фото: личный архив

Свою работу он сравнивает… с работой программиста.

- Нет ничего более интересного и сложного, чем человеческая психика. Наш мозг - тот же компьютер, в котором установлен свой софт, а базовые программы формируются в детстве. Хороший гипнолог - своего рода тестировщик и программист: когда в работе программы происходит сбой, он ищет неверную строку кода и исправляет ее. Я влюблен в свою работу и радуюсь, когда клиент с моей помощью решает проблемы, становится сильнее.

А вот люди на непривычную профессию часто реагируют комично:

- Большинство считает, что гипнотерапевт - это экстрасенс. Незнакомые люди сначала боятся, что я прочту их мысли, а потом начинают засыпать меня вопросами о себе. Думают, я, как волшебник, решу их проблемы. Со знакомыми я, как и каждый профессиональный психолог, не работаю. Могу проконсультировать, но по серьезным проблемам отсылаю к коллегам - чтобы помочь, нужно быть непредвзятым.

«Закрадется мысль «Что за чушь?» - и человек выйдет из транса»

Обычный сеанс гипноза длится час. Кому-то для решения проблемы хватит 1 - 2 сеансов, а кому-то не хватит и 10. Все зависит от мотивации клиента и глубины его проблемы. Денис говорит, что клиентов у него много и в будние дни, и даже в выходные. Обычно он использует психотерапию и только в 20 - 30% случаев применяет гипноз.

- Я редко использую слово «гипноз» в практике, поначалу оно может вызвать у человека напряжение и ненужный страх из-за множества мифов. Не стоит начинать сеанс сразу с гипноза, необходимо узнать человека и выяснить особенности его запроса.

Денис уверяет, что причина большинства проблем людей - в чувстве вины. Фото: личный архив

Сеанс начинается с расслабления, фокусировки на чем-то: узоре на стене, звуке собственного дыхания. Терапевт говорит, постепенно делая голос тише, а речь - медленнее. Человек в это время погружается внутрь себя, в свои воспоминания и чувства.

- Во время транса снижаются ритмы работы мозга, может покраснеть лицо, двигаться глаза, изменится частота дыхания, могут левитировать руки. Я заметил: если человек с помощью гипноза пытается справиться с давней обидой, то в трансе часто становится похожим на ребенка. Лицо и голос становятся детскими, он может заплакать…

Многие боятся, что под гипнозом им могут внушить что-то. Денис уверяет, что это не так:

- Когда клиент в трансе, между ним и гипнотерапевтом образуется связь. И если внушать человеку то, что ему не по душе, не лежит в рамках его мировоззрения, она разорвется. В его бессознательное закрадется мысль «Что за чушь происходит?» - и человек выйдет из транса.

Гипноз - это не дар или волшебство. Многие не знают, что эту дисциплину преподают в белорусских университетах, есть специальные обучающие программы. Гипнотерапевт говорит, что навыком гипноза может овладеть практически каждый. И главное в нем не замедление речи или концентрация на предмете, а поиск одной волны с клиентом.

- Главное, чтобы вас принимали за своего и доверяли. Нужно уметь найти подход к человеку. В этом главная проблема начинающих гипнологов и психологов - они получают инструмент и думают, что могут применять его под копирку на каждом. Это сразу выдает топорность и вызывает сопротивление.

Иногда клиенты приходят с неожиданными просьбами: хотят вспомнить время рождения или вернуться в прошлую жизнь. Фото: личный архивФото: Павел МАРТИНЧИК

Во время гипноза есть правила безопасности.

- Человеку можно заранее внушить, что на все негативное он должен смотреть отстраненно, как на фильм. Травмирующие воспоминания не обязательно заставлять переживать еще раз. Такие воспоминания после гипноза начинают восприниматься просто как опыт.

Есть и противопоказания (см. ВАЖНО ЗНАТЬ). Главные из них - шизофрения, бред и биполярное расстройство.

- Я не берусь работать и с наркозависимыми людьми. Большинство из них видят проблему в наркотиках, а она в них самих. Нужно найти пустое место, которое они заполняют удовольствием от наркотика. Но у них нет на это мотивации.

«Самая сложная категория - мужчины, привыкшие контролировать»

Убеждение некоторых людей, что лучше всех поддаются гипнозу голубоглазые, - миф. Главное, от чего зависит восприимчивость - это самоконтроль человека, уровень его тревожности и мотивации.

- Как правило, мужчинам сложнее войти в транс, женщинам - проще. Самая сложная категория - состоявшиеся в жизни мужчины, которые привыкли все контролировать. Они не могут довериться мне, часто с трудом входят в транс и сразу же из него выходят. Для их подсознания потеря контроля - настоящий шок.

С детьми и беременными женщинами тоже можно проводить сеансы гипноза. Но дети должны быть старше 8 лет - их психика уже окрепла, а характер сформировался.

- С детьми нужно говорить на понятном им языке. Я провожу терапию сказками, рассказываю что-то метафорами. Но лучшие клиенты для любого гипнолога - это подростки: они очень восприимчивы к трансу, у меня не было ни одного, который бы не поддался гипнозу. Под гипнозом легко скорректировать их убеждения, которые пока еще не закостенели.

А вот цыганский гипноз на самом деле существует. С его помощью мошенники часто выманивают у людей ценности или деньги. Как он работает?

- Такому гипнозу подвержены очень доверчивые люди, которые не умеют мыслить критически, и имеют много проблем в жизни. Работает это так: сначала подходит один человек с вопросом вроде «Сколько времени?», затем просит сфокусироваться на чем-то, например, на ладони. Потом людей подходит все больше, они начинают трогать человека, говорить о важном - семье, близких, здоровье, деньгах... Человек включает все внимание и автоматически впадает в транс. Затем на одну чашу весов кладут его ценности, а на другую - деньги, которые ничего не значат. И «зомбированный» начинает раскошеливаться. Но если человек изначально скептически настроен, на него это не подействует.

«У четверти обратившихся айтишников - панические атаки, тревожность и фобии»

Примерно 60% клиентов гипнотерапевта работают в IT-сфере. Хотя один сеанс стоит недешево (по Минску стоимость колеблется от 70 до 200 рублей в час), гипнолог говорит, что айтишники приходят не только потому, что могут себе это позволить: у них здравое отношении к психологии и при этом много проблем из-за необщительности и эмоциональной закрытости.

- У четверти панические атаки, тревожность и фобии, которые они не могут объяснить, и бывает, приходят с мыслью, что сходят с ума. Но истинная причина большинства проблем - в чувстве вины. Это такой голосок, который нашептывает, что ты плохой... Кто-то путает его с совестью, но на самом деле это вина из-за того, что человек чувствует себя обязанным кому-то. Чувство вины состоит из страха и гнева по отношению к себе. На эти эмоции уходит очень много сил, человек оказывается обесточен. Природа неврозов именно в этом: мы хотим чего-то одного, а должны делать другое.

Примерно 60% клиентов гипнотерапевта работают в IT-сфере. И дело не в деньгах. Фото: личный архив

Но панические атаки - не самый запущенный случай. На прием приходили и люди с признаками шизофрении, просившие избавить их от голосов в голове. Таких Денис тактично отправляет к психиатру.

- А вот от заикания гипноз действительно может избавить. По сути, заикание - это когда человек хотел что-то сказать, но потом сам себе «закрыл рот». И делает так каждый раз, когда думает, что сказанное будет неуместным. Например, ругаются родители, а ребенку хочется что-то сказать или защитить маму. Он себя останавливает, поэтому происходит непроизвольный спазм челюстных мышц. Потом для этого ребенка испуг может обернуться заиканием, хотя для другого пройдет бесследно.

Терапевт считает, что причина болезни чаще кроется в психике, а не в теле, и если распутать клубок психологических проблем, физическая болезнь может пройти. И наоборот, отталкиваясь от болезни, можно понять, какие проблемы привели к ней.

- Полтора года назад мне позвонила молодая девушка с раком кожи 4 степени. Она рассказала, что проходит химиотерапию, а я объяснил, что гипнозом рак не вылечить. Но взялся работать с ней только потому, что видел сильнейшую мотивацию и понимал, что при этом она проходит лечение у онколога. В терапии я исходил из того, что кожа - это границы человека с внешним миром. Есть проблемы с кожей - есть и проблемы с границами. А раковые клетки - это по сути клетки, которые съедают организм изнутри. Даже в онкологических центрах говорят, что причина - в затаенной обиде. Но я убежден, что причина - в чувстве вины. У нее были деспотичная мать и такой же муж, которые постоянно вторгались в ее личное пространство, и она сама себя съедала за это… Примерно через три месяца она сильно изменилась, выстроила заново отношения с семьей. У нее появились новые силы, стали прекрасными анализы. Я ни в коем случае не говорю, что это моя заслуга. Скорее, сработали все факторы: лечение, психотерапия, ее мотивация и вера в себя.

Сложнее всего гипнотерапевту работать с мужчинами, которые привыкли все в жизни контролировать. Фото: личный архив

Про воспоминания и прошлые жизни

Иногда на прием приходят с неожиданными просьбами:

- Однажды пришла девушка, которая увлекается астрологией. Для составления гороскопа ей нужно было знать точное время своего рождения, и она попросила вернуть ее в тот момент. Я ввел ее в транс и попросил назвать время своего рождения. Видно было, что ей очень сложно. Голос стал каким-то нереальным, будто доносился издалека. Но точное время она назвала. После сеанса она сказала, что ощущает то, что и под гипнозом: запах больницы, странный привкус во рту…

Еще одна клиентка была уверена, что корень ее проблем в личной жизни - в прошлом, и спросила, делал ли я гипноз в прошлые жизни. Я отношусь, скорее, скептически, но мы решили попробовать. Во время транса она рассказала, что видит бал, пышные платья, что догоняла на лошади своего возлюбленного и упала с нее, сильно поранившись. И, похоже, эту боль она перенесла в теперешнюю жизнь - все ее отношения с мужчинами не складывались. Она им не доверяла и обрывала отношения. Под гипнозом мы смоделировали ситуацию так, будто после ее падения возлюбленный вернулся, помог ей подняться, и все завершилось хеппи-эндом. Мы не можем достоверно знать, что это было: воображение, воспоминание о фильме или прошлая жизнь... Главное - это помогло. Спустя какое-то время я получил от нее сообщение о том, у нее прекрасные отношения и она счастлива.

«Как у любого психолога, у меня есть психолог»

Денис признается, что зарабатывает выше среднего, но и сил работа отнимает много, после сеансов терапевт часто бывает выжат и морально истощен.

- Это непростая работа, терапевт, вводя пациента в состоянии транса, сам может оказаться немного в трансе. Это не мистика и не эзотерика. Мой учитель, профессор Доморацкий (Владимир Доморацкий, профессор, завкафедрой общей и клинической психологии БГУ. - Авт.) объяснял, что в этот момент каким-то образом пересекается и соединяется подсознательное клиента и терапевта. Никто не знает, как и почему это происходит. Иногда я чувствую боль другого человека и вижу образы, которые видит он. Конечно, можно стать сухим циником, но тогда чувствительность исчезнет вообще. Мне бы этого не хотелось. Как у любого профессионального психолога у меня есть собственный психолог, к которому я хожу 1 - 2 раза в месяц. Так что шутка «после общения с психологом моему психологу понадобился свой психолог» - это отчасти правда.

Гипноз Денис применяет лишь в 20 - 30% случаев, в остальных можно обойтись и без него. Фото: личный архивФото: Павел МАРТИНЧИК

СПРАВКА «КП»

Денис Северов, 37 лет. Живет и работает в Минске. В 2007 году окончил Белорусский институт правоведения по специальности «педагог-психолог». Прошел обучение в магистратуре БГУ по специальности «психологическое консультирование и психокоррекция». Изучал гипноз в Московском институте гипноза и НЛП (курс «Эриксоновский гипноз»), Минском НЛП-центре («Технологии Милтона Эриксона»), Московском институте нейро-лингвистического программирования («Мастер-практик гипноза»), Московском институте повышения квалификации («Эриксоновская психотерапия и гипноз»). 11 лет работает частным психологом и гипнотерапевтом.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Гипноз - один из популярных методов психотерапии. Его применяют в борьбе со стрессами, тревожными состояниями, неврозами, фобиями. Для проведения гипноза противопоказаны шизофрения, бред и биполярное расстройство, а также все острые состояния: сердечный приступ, высокая температура, обмороки, галлюцинации, эпилепсии, отравления.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Хотя и переводится гипноз с греческого как «сон», он таковым в привычном понимании не является, - объясняет известный российский доктор медицинских наук и профессор психиатрии Михаил Виноградов. - Мозг во время сеанса не переключается на «энергосберегающий» режим, как при обычном сне. И сознание, и подкорка входят в особое состояние - активное, но узконаправленное. Мозг фокусируется на содержании того, что внушает гипнолог, и отдает телу эти команды выполнять. При глубоком гипнозе пациент полностью погружен в себя, в личные переживания - во время сеанса он вне реальности. А есть еще так называемый эриксоновский гипноз - когда человека вводят в легкий транс. Он активен, может общаться с окружающими, но мысли его и действия подчинены гипнологу. Сейчас этот метод активно используется в НЛП (нейролингвистическом программировании). Глубокому гипнозу поддаются около 70% людей, а легкому - практически каждый.

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