2019-02-13T16:41:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Замминистра природы: «Население собирает мусор раздельно, а потом в автомобиль сгружают все вместе. Это вызывает непонимание»

В 2021 году под Минском откроется первый в Беларуси мусоросжигательный завод.
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В Минприроды считают, что нужно усовершенствовать систему сбора мусораВ Минприроды считают, что нужно усовершенствовать систему сбора мусораФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минприроды рассказали об экологических итогах-2018. Так, в прошлом году стало меньше твердых коммунальных отходов в домах и на дачах - 3,7 млн т по сравнению с 4 млн т годом раньше. Еще один повод для радости экологов: из мусора стали извлекать на два процента больше вторичных материальных ресурсов (19,2% против 17% в 2017 году), все благодаря раздельному сбору отходов, развитию сети заготовительных пунктов и мощностей по сортировке отходов.

Но в ведомстве считают, что нужно усовершенствовать систему сбора мусора.

- Когда население собирает мусор раздельно, а потом приезжает автомобиль, и рабочие опять сгружают вместе и ПЭТ-бутылки, и стекло, и картон и потом везут на досортировку и сортировочные линии, понятно, что у населения это вызывает непонимание, - говорит замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. - Нужен график вывоза по отдельности. Сначала ПЭТ-бутылки, потом стекло, макулатура.

В Минприроды считают, что нужно менять подходы к формированию тарифов. Сейчас для каждого района - свой норматив образования ТКО в кубометрах на человека.

- Установившиеся тарифы не соответствуют реальным экономическим затратам. Минприроды предлагает Минжилкомхозу пересмотреть подход к формированию тарифов на услуги за вывоз, обезвреживание и переработку ТКО и рассмотреть возможность организации учета фактических объемов собранных и вывезенных на захоронение отходов в тоннах, - говорит Александр Корбут.

По словам замминистра, весь мир ведет учет именно по тоннам, это стимулирует людей разделять мусор.

- Сейчас расчеты у нас ведутся по объему, - говорит Александр Корбут. - Приезжают рабочие, забирают контейнер, не учитывая, полный он или нет. Когда перейдем на учет по тоннам, граждане будут заинтересованы уменьшить объем. Население будет заинтересовано в том, чтобы извлечь по максимуму то, что можно продать как вторичные материальные ресурсы.

Идут разговоры о строительстве в окрестностях Минска, вблизи полигона «Тростенецкий» мусоросжигательного завода. Было опасение, что выбросы завода повлияют на качество воздуха.

- С экологической точки зрения мы поддерживаем сжигание мусора - это один из способов уменьшить объемы образования ТКО. Мировой опыт показывает, что около 55% мусора сжигается. Понятно, что завод должен соответствовать экологическим требованиям. Если посмотреть на такие заводы в Евросоюзе, например в Вене, никаких запахов нет. Проект будет проходить экологическую экспертизу. Строительство завода не должно повлиять на выбросы в воздух.

Закончить строительство планируют в 2021 году.

- Есть инвестиционное предложение создать в Беларуси предприятие по переработке ПЭТ-пакетов. Надеемся, что оно будет поддержано. Предлагаем «Белгоспищепрому» исключить полиэтиленовые изделия, которые не перерабатываются, - рассказал Александр Корбут.

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