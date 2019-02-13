14 февраля в Минске распишутся 110 пар: «Я ее схватил, набросил на плечи свою куртку и увез в загс»

В 2019 году желающих вступить в брак в День святого Валентина намного больше, чем в прошлом. Видимо, влияет день недели. А в 2018-м этот романтичный день пришелся на среду.

В загсах к празднику тоже относятся по-особенному и собираются встречать новобрачных с подарками с валентинками. В зависимости от района города о желании расписаться в День всех влюбленных заявили от 5 до 20 пар. Во Дворце гражданских обрядов, например, состоится 15 свадеб, в загсе Ленинского района - 12, в Октябрьском - 11. Кроме минчан,вступят в законный брак граждане Эквадора, Ирландии, Ливана, Сирии и Египта. А за год в Минске женится около 15 тысяч пар! «Комсомолка» рассказывает истории влюбленных, которые сегодня решили вступить в брак.

«Приехала в загс в тапочках и больничных бахилах»

Близкие отношения 40-летнего Олега и 35-летней Ольги начались со служебного романа. Влюбленные познакомились на корпоративе в компании, где они работали: только Олег трудился в минском филиале, а Ольга - в гомельском.

- Полтора года я постоянно ездил к Оле в Гомель. Все это время предлагал ей переехать в Минск, но у нее не получалось из-за работы. Когда она забеременела (нашей дочке Катюше уже 4,5 года), мы стали жить вместе. Все эти годы, наверное, тысячу раз делал ей предложение, даже пытался обманным путем отвезти в загс, но Оля все не соглашалась. Почему? Может, боялась, что штамп в паспорте плохо скажется на отношениях. И вот наконец-то она сказала: «Да!» Это произошло, когда она лежала в больнице. Я ее быстро схватил, набросил на плечи свою куртку, Оля даже не успела обуть сапожки, приехала подавать заявление в загс Октябрьского района в тапочках и бахилах. Торопился, чтобы невеста не передумала, - улыбается Олег.

14 февраля Ольгу ждет не только официальное бракосочетание, но и экзамен в вузе. Как говорится, сначала учиться, потом жениться.

«Первая написала эсэмэску»

Надежда и Константин познакомились 2,5 года назад в салоне мобильных телефонов. Костя приехал за сотовым, а Надя его консультировала.

- Мы поговорили полчаса, и Костя ушел. Мне он сразу понравился, но я подумала: «Ушел и ушел, значит, не судьба». И тут вдруг он возвращается: думала, ко мне, а он просто забыл пополнить счет, - смеется девушка. - Тогда я решила взять инициативу в свои руки и подсмотрела его номер мобильного, а на следующий день написала эсэмэску. Конечно, Костя удивился, но и очень обрадовался. Сказал, что в тот день очень спешил, поэтому не решился со мной познакомиться. Мы стали встречаться, потом жить вместе. А на этот Новый год он сделал мне предложение, причем спонтанно. Сказал, что ему нужно срочно куда-то уехать, а через час приехал с цветами, встал на колено со словами: «Выходи за меня замуж!»

Влюбленные решили расписаться 14 февраля в знак своей крепкой любви.

- За это время мы пережили и ссоры, и даже расставания. Но нашли в себе силы стать лучше друг для друга, а не искать замену. Поэтому решили скрепить союз официально, - улыбается Надежда.

«Свою любовь встретила в Египте»

Минчанка Лиза познакомилась со своим избранником на пляже в египетском Шарм-эль-Шейхе. Джон подошел к девушке и пригласил ее на свидание. С тех пор они не расставались...

Лиза и Джон повенчались еще несколько лет назад на родине Джона. Фото: личный архив

- Мы познакомились 4 года назад, я ни разу не пожалела о том, что тогда согласилась на встречу. Мне не важно, какой Джон национальности (он копт - христианское меньшинство в Египте. - Авт.), важно, что он для меня особенный. Одно время я жила с Джоном в Каире. И хочу сказать: у них такие дружные семье! Каждые выходные они вместе собираются: братья, сестры, тети, дяди, племянники, племянницы. Они с большим трепетом относятся к родным. Это подкупает, - рассказывает Лиза.

Лиза и Джон повенчались еще несколько лет назад на родине Джона.

- Официальный брак решили заключить в Беларуси - здесь это сделать проще, чем в Египте. Очень благодарна сотрудникам загса Ленинского района за отзывчивость. Только благодаря их помощи мы расписываемся в День святого Валентина, - говорит Надежда.

«Родили двух детей, а до загса дошли только сейчас»

Пара Станислав и Евгения зайдут в загс под звуки марша Мендельсона не одни, а вместе со своими детьми: 5-летним Платоном и 3-летней Есенией.

- С мужем мы познакомились в новогоднюю ночь 9 лет назад. Встречались, жили вместе, потом родился сын, за ним дочка. А вот до загса не доходили - я никогда не настаивала на официальном браке. Как вдруг Стас позвонил мне 12 февраля и сказал: «Поехали в загс!» К счастью, на 14 февраля еще было свободное время. Свадьбу отметим без пафоса, в семейном кругу.