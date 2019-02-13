БАТЭ в игре с «Арсеналом» верит в невозможное

За межсезонье состав «желто-синих» значительно изменился: ушли Иванич, Сигневич, Гордейчук, М. Володько, Поляков, Милунович.

БАТЭ продает своего лидера за 1,3 миллиона евро

Пусть некоторые из-за травм часть прошлого сезона пропустили, в любом случае это существенные потери, ведь состав пополнили лишь два сербских нападающих Дубайич и Милич да 22-летний универсал Дмитрий Бессмертный из «Минска». Кажется, за последние 10 лет еще не было межсезонья, чтобы БАТЭ так значительно изменился. В клубе заверяют: мол, надо усилить несколько позиций, но спешить с этим нет смысла.

- Знаю, как много людей переживает за БАТЭ. И они видят, что кадровая ситуация нуждается в улучшении, - сказал Алексей Бага. - Впрочем, стоит учитывать такой факт. Никогда не станем тратить время и деньги, чтобы взять кого-то просто ради количества. Каждый, кто приходит, должен соответствовать уровню нашей команды. И если искать кого-то на позицию Иванича, это должен быть футболист сопоставимой квалификации. Поверьте, работа постоянно ведется. Уйма предложений, география самая разная. Но хочется попасть с людьми в яблочко. С теми же сербами был и положительный опыт, и отрицательный.

БАТЭ важнее подготовиться к сезону

Из отпуска борисовчане вышли позже обычного - 21 января. Алексей Бага объяснил это тем, что хотел игрокам дать возможность лучше отдохнуть после насыщенного года. В общем, «желто-синим» важнее глобальная задача: подготовка к новому сезону.

БАТЭ и в лучшем состоянии реально не претендовал бы на то, чтобы пройти «Арсенал». В 2017-м «канониры» на групповой стадии одержали две победы - 4:2 в Борисове и 6:0 в Лондоне. С тех пор лондонцы изменились: главный тренер Унаи Эмери перестраивает команду, получается с переменным успехом. Сейчас «Арсенал» делит 5 - 6-е места с «Челси». В последних шести матчах Премьер-лиги взял за привычку чередовать победы и поражения. БАТЭ на сборе в Турции проиграл корейскому «Сувону» (0:2), австрийскому «Вольфсбергеру» (1:2) и обыграли сербскую «Войводину» (2:0). Игроки не скрывают, что пока уровень готовности не оптимальный.

- Вряд ли кто-то из нас на этом этапе готов на 90 минут против соперника уровня «Арсенала». Да и того игрового тонуса, как в разгар сезона, нет. Но желание у всех огромное однозначно. Впрочем, посмотрим на поле, что сейчас рассуждать? - цитирует Александра Глеба «Прессбол».

Ажиотажа вокруг матча нет

Но в БАТЭ настраиваются максимально. Клуб опубликовал мотивирующее видео «Невозможное возможно!». Это напоминание о том, что в разное время команда делала то, что раньше казалось невозможным: выходила в групповой этап Лиги чемпионов, играла вничью с «Ювентусом», обыгрывала «Баварию», «Алкмар» и «Эвертон» в Лондоне.

Прямо сейчас сложно представить, что борисовчане смогут зацепить «Арсенал». Но стоит учитывать, что матч пройдет в непривычных для «канониров» условиях мороза и не лучшего качества поля, да и вряд ли сыграют все звезды команды.

К слову, приезд английского топ-клуба не вызвал ажиотажа. К утру среды было продано 10 тысяч билетов (вместимость «Борисов-Арены» 13 тысяч). То ли болельщики не ждут от БАТЭ подвигов, то ли нынешний «Арсенал» для зрителей не такой лакомый кусочек, как «Барселона». А может, дело в холодной погоде. Или в стоимости билетов (от 50 до 110 рублей, обладатели клубных карт могли рассчитывать на скидку 20 рублей).

КСТАТИ

Трансферная стоимость игроков «Арсенала» в шестьдесят раз больше

По данным сайта transfermarkt.com, трансферная стоимость 25 игроков основного состава «Арсенала» 615 млн евро, самый дорогостоящий Обамеянг - 75 млн. 21 футболист, которые сейчас есть в ростере БАТЭ, тянут на 10,65 млн евро, самый дорогостоящий Станислав Драгун - 1,5 млн. Букмекеры принимают ставки на победу БАТЭ с коэффициентом 6.90, на «Арсенал» - 1.47.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Один из партнеров Лиги Европы проводит акцию «Юный арбитр KIA», благодаря которой 12-летний Руслан Кашковский из «Молодеченской школы-интерната №2 для детей с нарушением зрения» первым вынесет на поле мяч. Мальчик больше 5 лет увлечен футболом, усердно тренируется и мечтает стать профессиональным спортсменом. Его история тронула организаторов конкурса.

- Руслан несколько лет назад получил травму из-за взорвавшейся петарды — его правый глаз полностью перестал видеть. При этом мальчик очень спортивный и может делать на футбольном поле буквально все. Кумиры Руслана — это Месут Озил из «Арсенала» и Александр Глеб из БАТЭ, — так охарактеризовал своего воспитанника тренер Алексей Филиппов.

Вместе с мальчиком партнеры турнира пригласили на матч его наставника и друзей из школьной команды по футболу.

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